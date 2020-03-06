Наша рецензия

Долгожданное возвращение Доминика Торетто (Вин Дизель) заставило ждать нас больше года. Но девятая глава франшизы «Форсаж» все-таки добралась до больших экранов и увидела свет. Итак, бывший автогонщик и лидер команды, выполняющей разные миссии по всему свету, Доминик ведет тихий образ жизни в сельской глуши. Вместе с Летти (Мишель Родригес) они воспитывают подрастающего сына Брайана и бед не чают — в этой местности даже мобильный телефон не ловит. Но старые приятели…