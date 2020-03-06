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Форсаж 9 Форсаж 9
Киноафиша Фильмы Форсаж 9 Отзывы о фильме «Форсаж 9»
Fast & Furious 9 Форсаж 9 2021 / США
7.6 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Форсаж 9»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Долгожданное возвращение Доминика Торетто (Вин Дизель) заставило ждать нас больше года. Но девятая глава франшизы «Форсаж» все-таки добралась до больших экранов и увидела свет. Итак, бывший автогонщик и лидер команды, выполняющей разные миссии по всему свету, Доминик ведет тихий образ жизни в сельской глуши. Вместе с Летти (Мишель Родригес) они воспитывают подрастающего сына Брайана и бед не чают — в этой местности даже мобильный телефон не ловит. Но старые приятели…

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abuladzes01rus 6 марта 2020, 11:09
жду фильм форсаж9 сильна
6 марта 2020, 11:09 Ответить
Ди Ас 22 мая 2020, 21:50
Когда выйдет билет на форсаж 9
22 мая 2020, 21:50 Ответить
Виктор Чубченко 10 февраля 2021, 12:15
Без Пола форсаж уже не тот(. Да и вообще форсаж превратился в боевик
10 февраля 2021, 12:15 Ответить
abuladzes01rus 11 марта 2021, 20:19
в ответ на сообщение Ди Ас от 22 мая 2020, 21:50
20 мая выйдет фильм
11 марта 2021, 20:19 Ответить
vyacheslav13w 2 апреля 2021, 14:41
Круто нарисовали фильм! Обьяснили бы ещё хоть как-то, почему они все крепче, да и круче во всём терминатора? Ну, типа -все они с другой планеты или обкурились и это глюки.. Или все они Чак Норрис!))
2 апреля 2021, 14:41 Ответить
Nikolay Chernikov 5 апреля 2021, 05:35
в ответ на сообщение abuladzes01rus от 6 марта 2020, 11:09
Я сам очень жду
5 апреля 2021, 05:35 Ответить
Arman Ispiryan 14 мая 2021, 17:14
А будут раздать 3d очки , фильм написан 3d?
14 мая 2021, 17:14 Ответить
Даниил 18 мая 2021, 17:14
Оценка
Без Пола форсаж не тот, но посмотрев трейлер 9 форсажа я ожидаю эпические сцены и моменты. Я как фанат форсажа, думаю что форсаж 9 будет очень хороший
18 мая 2021, 17:14 Ответить
Рафис Дюсенов 19 мая 2021, 16:19
Слушай не шаришь кто был в конце на синий GTR?
19 мая 2021, 16:19 Ответить
Роберт Явруян 20 мая 2021, 10:24
Боливуд отдыхает
20 мая 2021, 10:24 Ответить
Анжелика Хабибуллина 20 мая 2021, 20:04
Оценка
Кино супер !рекамендую !В этом фильме есть все аспекты эмоций круто !
20 мая 2021, 20:04 Ответить
Биржан Аимбетов 20 мая 2021, 23:11
Фильм хороший советую
20 мая 2021, 23:11 Ответить
Вика Рыжова 21 мая 2021, 18:55
в ответ на сообщение Виктор Чубченко от 10 февраля 2021, 12:15
Жанр:боевик..
21 мая 2021, 18:55 Ответить
Alena Khvan 22 мая 2021, 16:47
На фоне этого фильма, даже «Властенин колец» выглядет очень даже реалестичным🤣🤣🤣 это даже не фантастика, это новый ржака жанр
22 мая 2021, 16:47 Ответить
User 22 мая 2021, 21:34
Шляпа
22 мая 2021, 21:34 Ответить
Ben Laden 22 мая 2021, 23:39
Кто придумал весь сюжет хочу знать что он нюхял
22 мая 2021, 23:39 Ответить
Игорь Климов 23 мая 2021, 09:53
Фильм просто бомба💣 всем советую
23 мая 2021, 09:53 Ответить
Иван Маслов 23 мая 2021, 12:36
в ответ на сообщение Рафис Дюсенов от 19 мая 2021, 16:19
Оценка
Брайан О'Коннер
23 мая 2021, 12:36 Ответить
mari_bor 23 мая 2021, 20:48
Это тот случай , когда надо быдо остановится на 8 части! Весь зал ржал от недоумения происходящего и непонимания чтл происходит 😂😂😂 толи фентези то ли 90 е😂
23 мая 2021, 20:48 Ответить
Ираклий Джикия 25 мая 2021, 19:36
Оценка
Сегодня сходил,было очень круто много взрывов и спец.эфектов с хорошим сюжетом(мой первый форсаж прошлые части не смотрел) а еще был Азамат Айталиев))))))) и много смешных моментов!
25 мая 2021, 19:36 Ответить
Ираклий Джикия 25 мая 2021, 19:37
в ответ на сообщение Arman Ispiryan от 14 мая 2021, 17:14
Оценка
нет,фильм 2D
25 мая 2021, 19:37 Ответить
Ираклий Джикия 25 мая 2021, 19:37
в ответ на сообщение Рафис Дюсенов от 19 мая 2021, 16:19
Оценка
Неа
25 мая 2021, 19:37 Ответить
Pavel.Rashchupkin 26 мая 2021, 12:14
Оценка
Что сказать,фильм на 2 с минусом,хотел уйти с сеанса,в итоге уснул.Не тратьте свои деньги,американская сказка,да-же в космос слетали.В 10 форсаже будут бороться с пришельцами и динозаврами,потому-что всех победили.Лучше первые части дома пересмотреть!!!
26 мая 2021, 12:14 Ответить
диана кучерова 26 мая 2021, 23:47
Так себе(фильм
26 мая 2021, 23:47 Ответить
Владимир Махоткин 29 мая 2021, 09:15
Оценка
Никогда не писал раньше отзывов. Но захотелось написать про супер кино форсаж 9. Такой чуши не видел давно. Пытаются подражать под марвел, но выглядеть это отстойно, вызывает только улыбку на лице. Сказка для детей в стиле ренджеров.
29 мая 2021, 09:15 Ответить
User 30 мая 2021, 20:01
Фильм оооочень затянутый можно было его сокоротить
30 мая 2021, 20:01 Ответить
Оксана Амбарцумян 31 мая 2021, 12:26
Довольно скучный фильм я даже заснула 😂
31 мая 2021, 12:26 Ответить
Алина Сафиуллина 31 мая 2021, 21:16
Фильм 💩 какой-то бред полный. В них в упор стреляют, а они живые🤦🏼‍♀️полет в космос-это и вовсе🤦🏼‍♀️
31 мая 2021, 21:16 Ответить
Alina Zabbarova 1 июня 2021, 15:41
Оценка
фильм супер👍🏼
хоть я не люблю такого рода фильмы, но он реально классный!
советую
1 июня 2021, 15:41 Ответить
angelnohci 1 июня 2021, 17:14
Не в восторге. Одни трюки и минимум фраз. Не интересно, душеньку не тронули....
1 июня 2021, 17:14 Ответить
Userrrrrrr 2 июня 2021, 11:31
Оценка
Фильм как фильм, для любителей жанра
2 июня 2021, 11:31 Ответить
User 12 июня 2021, 16:17
хужший из форсажей, а я фанат этогл сиквела. разочарование
12 июня 2021, 16:17 Ответить
Роза Мойдунова 20 июня 2021, 07:35
Здравствуйте. А сколько стоит билет?
20 июня 2021, 07:35 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июня 2021, 09:47
в ответ на сообщение Роза Мойдунова от 20 июня 2021, 07:35
Здравствуйте, какой город и какой кинотеатр вас интересуют?
21 июня 2021, 09:47 Ответить
haliullinradmir331 6 июля 2021, 16:07
Оценка
😎 😎 😂 😢 😎 😂
6 июля 2021, 16:07 Ответить
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