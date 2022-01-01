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Новинки

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Круэлла
Круэлла
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8.0
комедия
2021, США
Форсаж 9
Форсаж 9
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7.0
боевик, криминал
2021, США
Аннетт
Аннетт
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5.0
драма, мюзикл
2021, США / Франция
Иван Денисович
Иван Денисович
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6.0
драма
2021, Россия
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
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8.0
анимация
2021, США
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет
6.0
боевик, фантастика
2021, США
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
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6.0
боевик, фантастика
2021, США
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
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8.0
приключения
2021, США
Кролик Питер 2
Кролик Питер 2
7.0
семейный, приключения
2021, США
Телохранитель жены киллера
Телохранитель жены киллера
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7.0
боевик, комедия
2021, США
На высоте мечты
На высоте мечты
6.0
драма, мюзикл
2021, США
Чёрная Вдова
Чёрная Вдова
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7.0
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Тихое место 2
Тихое место 2
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7.0
ужасы
2021, США
Дюна
Дюна
7.0
фантастика, боевик, приключения
2021, США
Кэндимен
Кэндимен
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6.0
ужасы
2021, США
Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
7.0
триллер
2021, США
Петровы в гриппе
Петровы в гриппе
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6.0
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
Пороховой коктейль
Пороховой коктейль
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5.0
боевик, триллер, приключения
2021, США / Франция
Главный герой
Главный герой
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
Бесконечность
Бесконечность
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5.0
фантастика
2021, США
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Сегодня успевать смотреть все новинки кинематографа бывает сложно — прокатное кино и фильмы стриминговых сервисов выходят почти каждый день. Периодически всплывают новые имена начинающих режиссеров и сценаристов, молодых актеров, которым критики пророчат фантастическое будущее. Возникает естественное желание следить за творчеством этих людей. И хотя ценность классики со временем не падает, поспевать за современными тенденциями в кино тоже важно.

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