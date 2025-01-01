Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Джон Уик 2 Цитаты из фильма Джон Уик 2

Цитаты из фильма Джон Уик 2

Winston Ты воткнул нож в спину дьяволу и заставил его вернуться к жизни, которую он только что оставил. Ты сжёг храм священника дотла. Теперь, когда он свободен от клейма, как думаешь, что он сделает? Он увидел другую сторону и принял её. А ты, сеньор Д'Антонио... отнял это у него.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
John Wick Уинстон... скажи им... Скажи всем... Кто бы ни пришёл, кто бы это ни был... Я их убью. Всех убью.
Winston Конечно, убьёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King За твою голову назначена награда — семь миллионов долларов. Семь миллионов — это большие деньги, мистер Уик.
John Wick Значит, у тебя есть выбор. Хочешь войны? Или просто дашь мне оружие?
Bowery King Кто-нибудь, пожалуйста! Дайте этому человеку оружие!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Wick Ты хотел, чтобы я вернулся... Я вернулся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sommelier Добрый день, мистер Уик. Давно не виделись.
John Wick Я бы хотел дегустацию.
Sommelier Я знаю о вашей прошлой любви к немецким моделям, но могу с уверенностью порекомендовать новую волну австрийцев. Glock .34 и .26. Перекроенные рукоятки. Расширенный магазин для быстрой перезарядки. И знаю, вам понравится кастомный портинг. Что дальше?
John Wick Мне нужно что-то крепкое. Точное.
Sommelier «Крепкое. Точное.» AR-15, 11,5 дюймов. Компенсатор с ионно-связанным затвором. Прицел Trijicon Accupoint с увеличением 1-6.
John Wick Что-нибудь на сладкое к концу вечера? Что-то большое, смелое.
Sommelier Могу предложить Benelli M4? Кастомный выбрасыватель затвора и затворная рукоятка. Текстурированные рукояти, если руки вдруг... влажные. Итальянская классика.
John Wick Десерт?
Sommelier Десерт. Наш лучший набор. Всё свежеподточено. Отправить всё в ваш номер?
John Wick Да. Спасибо.
Sommelier Отлично. Мистер Уик? Наслаждайтесь вечеринкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Winston Джонатан, послушай меня.
Santino D'Antonio Здесь можно сидеть долго и ни разу не съесть одно и то же.
Winston Джонатан, просто уйди.
Santino D'Antonio Да, Джонатан. Просто уйд...
[Джон убивает Сантино выстрелом в лоб]
Winston Что ты наделал?
John Wick Закончил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Julius Не припомню, когда ты в последний раз был в Риме. А я слышал... что ты вышел на пенсию.
John Wick Вышел.
Julius Тогда позволь задать тебе... один вопрос. Sei qui per il Santo Padre?
[перевод: Ты здесь из-за Папы?]
John Wick Нет.
Julius Что ж, хорошо.
[Достаёт ключ]
Julius Одна из наших лучших комнат.
John Wick Grazie.
Julius Приятного проживания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King Живой и здоровый! Джон Уик. Человек. Легенда. Ты не очень-то умеешь уходить на покой.
John Wick Я над этим работаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassian Я сделаю быстро. Обещаю.
John Wick Ценю это. Постараюсь ответить тем же.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassian Работаешь?
John Wick Да... Ты?
Cassian Да...
Cassian Ночной?
John Wick Похоже на то.
Cassian Жаль это слышать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Italian Tailor Доброе утро, мистер Уик.
John Wick Привет, Анджело.
Italian Tailor С возвращением в Рим. Вам нужен новый костюм?
[Вам нужен новый костюм?]
John Wick Да.
Italian Tailor Скажите, мистер Уик, это для официального мероприятия или для светской встречи?
John Wick Для светской.
Italian Tailor И для дня или вечера?
John Wick Мне нужен один на день, другой на вечер.
Italian Tailor [О костюме, который шьют для Джона] ...И какой стиль?
John Wick Итальянский.
Italian Tailor Сколько пуговиц?
John Wick Две.
Italian Tailor Брюки?
John Wick Зауженные.
Italian Tailor А подкладка?
John Wick Тактическая.
Italian Tailor Диски из карбида кремния. Керамические матрицы. Сопровождающие слои. Современная броня. Мы просто зашиваем это между тканью и подкладкой. Проникновение нулевое. Но... довольно больно, боюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Wick Нож воткнут в твою аорту. Вынешь — будешь кровить и умрёшь. Считай это профессиональной любезностью.
[Джон уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King Ах да, и помни... ты мне должен.
John Wick Тебе не стоит, чтобы я тебе должен был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Wick Я хотел бы увидеть менеджера.
Charon Рад снова видеть вас так скоро, мистер Уик. Представить вас?
John Wick Да, пожалуйста.
John Wick [к его собаке] Сиди.
Charon [Уик уходит к менеджеру; Шарон делает звонок] Мистер Уик уже идет к вам, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Abram Могу вас уверить, что все истории, которые вы слышали о Джоне Уике, по крайней мере, сильно приукрашены.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santino D'Antonio Послушай меня. Что это? А? Помнишь? Это твоя кровь. Ты пришёл ко мне. Я помог тебе. Если не сделаешь этого, знаешь, что будет.
John Wick Я больше не тот парень.
Santino D'Antonio Ты всегда остаёшься тем парнем, Джон.
John Wick Я не могу тебе помочь. Извини.
Santino D'Antonio Правильно. Ты не можешь. Но он может. Увидимся скоро, Джон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy Добрый вечер, Джон.
John Wick Привет, Джимми.
Jimmy [указывая на горящий дом на заднем плане] Утечка газа?
John Wick Да. Утечка газа.
Jimmy [пауза] Снова работаешь?
John Wick Увидимся, Джимми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santino D'Antonio Винстон!
Winston Мистер Д'Антонио, вижу, у вас был яркий вечер. Ищете безопасную гавань, полагаю.
Santino D'Antonio Я хочу немедленно лишить его членства.
Winston С точки зрения этого учреждения, мистер Уик не нарушил никаких правил.
Santino D'Antonio Тогда вы знаете, что я имею право требовать...
Winston Ничего. Вы ничего у меня не требуете, мистер Д'Антонио. Это королевство принадлежит только мне.
Santino D'Antonio Хорошо. Тогда наслаждайтесь своим королевством, Винстон, пока можете.
Winston А вы — его привилегиями, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King [Указывая на шрам на шее] Подарок от бугимэна. Подходит для любого случая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassian Так ты свободен?
John Wick Свободен?
Cassian Нет. Ни разу. Ты убил мою подопечную. Ту, кто был мне близок. Око за око, Джон. Ты знаешь, как это работает.
John Wick Понимаю.
[Они оба пьют]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King Это по-настоящему благородно с вашей стороны, мистер Уик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King Kimber 1911. .45 ACP. Вместимость семь патронов.
John Wick Семь патронов?
Bowery King Семь миллионов долларов — семь патронов. По миллиону за патрон, детка.
[Джон заряжает пистолет]
John Wick Поехали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King Я всевидящий и всезнающий.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
John Wick Я здесь, чтобы встретиться с Сантино Д'Антонио.
Charon Он вас ждет в гостиной, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santino D'Antonio Нет жены, нет собаки, нет дома. У тебя ничего нет, Джон. Остаётся только месть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Winston Джонатан.
John Wick Уинстон. На что я смотрю?
Winston Каморра удвоила открытый контракт на Сантино, это вышло на международный уровень.
John Wick Высокий стол...
Winston Ммм.
John Wick А Континенталь?
Winston Ты убил человека на территории компании, Джонатан. У меня нет выбора — я объявляю тебя изгнанным. Двери всех служб и поставщиков, связанных с Континенталем, теперь для тебя закрыты. Мне очень жаль. Твоя жизнь теперь кончена.
John Wick Почему же я не мёртв?
Winston Потому что я так решил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aurelio [глядя на повреждения Mustang Джона] Джон, что за хрень? Я думал, ты любишь эту тачку.
John Wick Как ты думаешь?
Aurelio Ну, у тебя двигатель вот-вот выпадет, рама вся покручена, карданный вал разбит. И, кажется, у тебя трещина на лобовом стекле. То есть... как я думаю? Я могу это починить.
John Wick Спасибо, что нашёл её.
Aurelio Без проблем, чувак. Я просто пару звонков сделал. Ничего сложного.
John Wick [даёт ему ключи] Дай знать, когда починишь.
Aurelio Ладно. Будет готова к Рождеству... 2030-го.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gianna D'Antonio Было время, не так давно, когда я считала нас друзьями.
John Wick Я до сих пор так считаю.
Gianna D'Antonio А вот ты здесь.
[по-итальянски]
Gianna D'Antonio Смерть во плоти.
[возвращается на английский]
Gianna D'Antonio Что привело тебя обратно, Джон?
John Wick Метка.
Gianna D'Antonio У кого?
John Wick У твоего брата.
Gianna D'Antonio Скажи мне, Джон. Эта метка... она та причина, по которой ты вышел?
[он кивает]
Gianna D'Antonio А как звали ту женщину, из-за которой я потеряла свою жизнь?
John Wick Хелен.
Gianna D'Antonio Хелен. Эта Хелен... стоила ли она той цены, которую ты теперь хочешь заплатить?
[он снова кивает]
Gianna D'Antonio Теперь послушай, что случится, когда я умру. Сантино займет мое место за Столом. Он возьмет Нью-Йорк. И именно ты будешь тем, кто подарил это ему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Winston Что ты делаешь, Джонатан?
John Wick Он сжёг мой дом.
Winston Ты отверг его маркер. Тебе повезло, что он на этом остановился. Что, чёрт возьми, ты думал, отдавая маркер такому человеку, как Сантино Д'Антонио?
John Wick Это был единственный способ выйти из ситуации.
Winston Ага. Ты называешь это «выходом»? Что ты думал, что случится? Чего ожидал? Э? Ты правда думал, что этот день никогда не наступит? Хм? Что он хочет, чтобы ты сделал?
John Wick Я не спрашивал. Я просто сказал нет.
Winston Два правила, которые нельзя нарушать, Джонатан. Ни капли крови на территории Континенталя и каждый маркер должен быть уважён. Мое наказание — изгнание, но Высокий Стол требует более сурового решения, если их традиции отвергают.
John Wick У меня нет выбора?
Winston Ты не чтишь маркер — ты умрёшь. Ты убиваешь владельца маркера — ты умрёшь. Ты бежишь — ты умрёшь. Это то, на что ты согласился, Джонатан. Сделай, что он просит. Будь свободен. А если хочешь после этого пойти за ним и сжечь его дом — ради бога. Но до тех пор...
John Wick Правила.
Winston Именно. Правила. Без них мы жили бы, как звери.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bowery King Теперь никто ко мне не подкрадётся, спасибо тебе. Я всевидящий и всезнающий.
John Wick Значит, ты знаешь, зачем я здесь.
Bowery King Сантино Д'Антонио, да. Твой контракт сорвался, Джон. Это плохо для твоего здоровья. Какой счёт сейчас, Эрл?
[Эрл показывает семь пальцев]
Bowery King 7 миллионов баксов! Чёрт! Праздник на носу. После этого идём в «Эпплбис».
John Wick Мне нужна твоя помощь. На каждом углу в городе у тебя есть глаза, которые просят мелочь. Думаю, ты сможешь найти Сантино. Мне нужно, чтобы ты меня переместил. Подпольно. К нему.
Bowery King Как мило! Буги-мэн просит меня о помощи. Ну конечно, Джон. Да, Джон. Что пожелаешь, Джон? Может, массаж спины, Джон?
John Wick Ты мне поможешь.
Bowery King Почему, б#я, я должен это делать?
John Wick Потому что я — единственный, кто может тебе помочь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santino D'Antonio Я не хотел этого, Джон. Если бы ты остался на пенсии, я бы уважал это. Но посмотри на себя. Ты об этом думаешь, да? Ты считаешь выходы, охрану. Сможешь добраться до меня вовремя? Интересно, как бы ты это сделал? Женщина с ручкой? Его трость? Может, очки?
John Wick Мои руки.
Santino D'Antonio Ах. Как захватывающе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Santino D'Antonio Я хочу, чтобы ты убил мою сестру.
John Wick Почему?
Santino D'Antonio В Высоком столе двенадцать мест. Каморра, Мафия, Ндрангета. Китайцы, русские. Когда умер мой отец, он завещал её место ей. Сейчас она представляет Каморру. И мне интересно, чего бы я добился на её месте.
John Wick Ты хочешь, чтобы я убил Джанну Д'Антонио?
Santino D'Antonio Я не смог бы. Она — моя кровь. Я всё ещё люблю её.
John Wick Это невозможно.
Santino D'Antonio Она в Риме на коронации. Ты проникнешь через катакомбы...
John Wick Неважно, где она.
Santino D'Antonio Вот почему мне нужен призрак, lo spettro, Джон Уик. Вот почему нужен ты. Сделай это для меня, и твой долг будет оплачен. Что скажешь?
[Джон встаёт и уходит]
Santino D'Antonio Никогда не тратил слова зря.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Ian McShane
Киану Ривз
Киану Ривз
Keanu Reeves
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Питер Серафинович
Питер Серафинович
Peter Serafinowicz
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Riccardo Scamarcio
Франко Неро
Франко Неро
Franco Nero
Коммон
Коммон
Common
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Lance Reddick
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Peter Stormare
Томас Садоски
Томас Садоски
Thomas Sadoski
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Плохой вариант для совместной жизни»: психолог рассказал, что будет дальше с Гошей и Катей из «Москвы слезам не верит»
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше