WinstonТы воткнул нож в спину дьяволу и заставил его вернуться к жизни, которую он только что оставил. Ты сжёг храм священника дотла. Теперь, когда он свободен от клейма, как думаешь, что он сделает? Он увидел другую сторону и принял её. А ты, сеньор Д'Антонио... отнял это у него.
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[последние слова]
John WickУинстон... скажи им... Скажи всем... Кто бы ни пришёл, кто бы это ни был... Я их убью. Всех убью.
SommelierЯ знаю о вашей прошлой любви к немецким моделям, но могу с уверенностью порекомендовать новую волну австрийцев. Glock .34 и .26. Перекроенные рукоятки. Расширенный магазин для быстрой перезарядки. И знаю, вам понравится кастомный портинг. Что дальше?
Italian TailorДиски из карбида кремния. Керамические матрицы. Сопровождающие слои. Современная броня. Мы просто зашиваем это между тканью и подкладкой. Проникновение нулевое. Но... довольно больно, боюсь.
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John WickНож воткнут в твою аорту. Вынешь — будешь кровить и умрёшь. Считай это профессиональной любезностью.
WinstonТы убил человека на территории компании, Джонатан. У меня нет выбора — я объявляю тебя изгнанным. Двери всех служб и поставщиков, связанных с Континенталем, теперь для тебя закрыты. Мне очень жаль. Твоя жизнь теперь кончена.
WinstonДва правила, которые нельзя нарушать, Джонатан. Ни капли крови на территории Континенталя и каждый маркер должен быть уважён. Мое наказание — изгнание, но Высокий Стол требует более сурового решения, если их традиции отвергают.
WinstonТы не чтишь маркер — ты умрёшь. Ты убиваешь владельца маркера — ты умрёшь. Ты бежишь — ты умрёшь. Это то, на что ты согласился, Джонатан. Сделай, что он просит. Будь свободен. А если хочешь после этого пойти за ним и сжечь его дом — ради бога. Но до тех пор...
John WickПотому что я — единственный, кто может тебе помочь.
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Santino D'AntonioЯ не хотел этого, Джон. Если бы ты остался на пенсии, я бы уважал это. Но посмотри на себя. Ты об этом думаешь, да? Ты считаешь выходы, охрану. Сможешь добраться до меня вовремя? Интересно, как бы ты это сделал? Женщина с ручкой? Его трость? Может, очки?
Santino D'AntonioВ Высоком столе двенадцать мест. Каморра, Мафия, Ндрангета. Китайцы, русские. Когда умер мой отец, он завещал её место ей. Сейчас она представляет Каморру. И мне интересно, чего бы я добился на её месте.
John WickТы хочешь, чтобы я убил Джанну Д'Антонио?