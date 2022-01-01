Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Боевики про снайперов
Киноафиша Подборки Боевики про снайперов

Боевики про снайперов

Все 23 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Снайпер: Финал убийцы
Снайпер: Финал убийцы
5.0
боевик, триллер
2020, США
Джон Уик 3
Джон Уик 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2019, США
Гемини
Гемини
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, драма, фантастика
2019, США
Пятнадцать минут войны
Пятнадцать минут войны
6.0
боевик, драма, военный, исторический
2019, Бельгия
Наследие: Застывшая кровь
Наследие: Застывшая кровь
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
2019, Франция / Украина / Бельгия
Стена
Стена
6.0
триллер, драма, военный
2017, США
Снайпер: Безупречное убийство
Снайпер: Безупречное убийство
5.0
боевик, драма, триллер
2017, США
Джон Уик 2
Джон Уик 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2016, США
Снайпер: Воин призрак
Снайпер: Воин призрак
5.0
боевик, драма, триллер
2016, США
Ночной беглец
Ночной беглец
7.0
драма, боевик, криминал, триллер, детектив
2015, США
Джон Уик
Джон Уик
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2014, США
Снайпер
Снайпер
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, биография
2014, США
Снайпер: Наследие
Снайпер: Наследие
5.0
боевик, триллер, военный
2014, США / Болгария
Цель вижу
Цель вижу
5.0
драма, военный
2013, Россия
Джек Ричер
Джек Ричер
Смотреть за 1 рубль
7.0
триллер, детектив
2012, США
Наблюдатель
Наблюдатель
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
2012, Франция / Италия / Бельгия
Особо опасен!
Особо опасен!
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2008, США
Стрелок
Стрелок
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, драма, триллер
2007, США
Точка обстрела
Точка обстрела
7.0
драма, триллер
2007, США
Телефонная будка
Телефонная будка
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, драма
2002, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Боевик Триллер Драма Военный Исторический Фантастика Криминал Детектив Биография
Страна
Все США Бельгия Франция Украина Болгария Россия Италия Германия Чехия Великобритания Ирландия Перу
Год
Все 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Этих людей специально готовят в самых боеспособных армиях мира, выбирая из многих добровольцев, наиболее подходящих по психическому складу. Смелый, отчаянный, но нервный и взрывной человек не справится с этой тяжелейшей работой – на несколько часов превратиться в подобие камня, слиться с поверхностью и молча, терпеливо, холодно ждать появления врага...

Пять лучших боевиков про снайперов, которые не оставят равнодушным

Это искусство действительно не для всех. Зато один он стоит десятка обычных бойцов. Его никто не видит, но все боятся. Он потратит единственную пулю, но она попадет точнехонько в цель.

«Снайпер», 2014 (США)

Крис Кайл пас коров в Техасе и считал жизнь ковбоя вполне достойной – пока растущий уровень исламского терроризма и теракт 11 сентября 2001 года не заставили его переосмыслить свою жизнь. Он решает поступить на армейскую службу, и ответственный за вербовку, оценив его данные, сразу предлагает ему спецназ. Он проходит сложные курсы и отправляется уже на снайперские. За это время он успевает жениться на девушке по имени Тайя, а затем его отправляют в Ирак…

Брэдли Куперу пришлось срочно набирать вес и перейти на жесткий режим тренировок. Обращаться с винтовкой его обучал сослуживец его персонажа.

«15 минут войны», 2019 (Франция)

Самое страшное – когда в заложники к безжалостным полусумасшедшим фанатикам-террористам попадают дети. Именно это случилось в феврале 1976 года в Джибути, на границе с Сомали. Группой вооруженных бандитов был захвачен школьный автобус. На инцидент немедленно реагирует Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции – элитное подразделение, созданное для борьбы с терроризмом. Переговоры не давали видимых результатов, и школьники, и бойцы пережили страшные 30 часов напряжения и неизвестности – а затем по команде началась спасательная операция...

Сюжет дебютной ленты режиссера Фреда Гривуа «Сопротивление воздуха» (2015) также посвящен снайперским винтовкам.

«Стрелок», 2007 (США)

Бывший морпех Боб Ли Суэггер – один из нескольких американских стрелков, способных на точное поражение цели на значительном расстоянии. Он давно оставил службу, но, кажется, она не хочет расставаться с ним! В его уединенный дом в горах является некий полковник Джонсон и утверждает, что существует персонаж, желающий подстрелить президента – тот планирует выступления в нескольких городах, один из них – Филадельфия. Согласившись спасти гаранта американской конституции, Боб занимает удобную позицию, но его самого пытаются убить!

Оружие героя – это винтовка это Cheyenne Tactical M200 Intervention. Она стреляет снарядами калибра 408 точно на расстояние 2000 м и дальше.

«Наблюдатель», 2012 (Франция)

Главный полицейский инспектор Маттей и его команда выявляют грабителей банков в Париже. Они держат одну из групп под наблюдением и готовятся арестовать их на месте преступления, прямо во время ограбления. И они, несомненно, сделали бы это, если бы бандитов не прикрыл парень, слишком хорошо умеющий стрелять, Винсент Камински. Банде удается сбежать, но вскоре полицейские ловят этого героя. Но он категорически отказывается «стучать» на друзей, а затем и вовсе сбегает из заключения…

Это дебютная картина Микеле Плачидо, получившая известность за пределами Италии. Сам он сыграл в ней второплановую роль Джованни.

«Гемини», 2019 (США)

Генри Броган – бывший офицер морской пехоты, теперь работающий на разведку Минобороны. Он – киллер. Ему поручают пристрелить из его снайперского оружия некоего террориста, едущего в поезде. Но все идет не по плану: он получает предупреждение наводчика, что к цели подошел ребенок. Приходится медлить – и в результате пуля попадает объекту не в голову, а в шею. Генри расстроен и искренне желает увольнения – к тому же оказывается, что он подстрелил невинного человека: ему подсунули досье-фальшивку…

Оригинальный сценарий писался для Клинта Иствуда, затем роль предлагали Джонни Деппу и получили отказ. В результате ее сыграл Уилл Смит.

Выбор редакции
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами
Гардероб наповал: 8 фильмов и сериалов с роскошными нарядами
Related video
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши