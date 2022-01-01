Этих людей специально готовят в самых боеспособных армиях мира, выбирая из многих добровольцев, наиболее подходящих по психическому складу. Смелый, отчаянный, но нервный и взрывной человек не справится с этой тяжелейшей работой – на несколько часов превратиться в подобие камня, слиться с поверхностью и молча, терпеливо, холодно ждать появления врага...

Пять лучших боевиков про снайперов, которые не оставят равнодушным

Это искусство действительно не для всех. Зато один он стоит десятка обычных бойцов. Его никто не видит, но все боятся. Он потратит единственную пулю, но она попадет точнехонько в цель.

«Снайпер», 2014 (США)

Крис Кайл пас коров в Техасе и считал жизнь ковбоя вполне достойной – пока растущий уровень исламского терроризма и теракт 11 сентября 2001 года не заставили его переосмыслить свою жизнь. Он решает поступить на армейскую службу, и ответственный за вербовку, оценив его данные, сразу предлагает ему спецназ. Он проходит сложные курсы и отправляется уже на снайперские. За это время он успевает жениться на девушке по имени Тайя, а затем его отправляют в Ирак…

Брэдли Куперу пришлось срочно набирать вес и перейти на жесткий режим тренировок. Обращаться с винтовкой его обучал сослуживец его персонажа.

«15 минут войны», 2019 (Франция)

Самое страшное – когда в заложники к безжалостным полусумасшедшим фанатикам-террористам попадают дети. Именно это случилось в феврале 1976 года в Джибути, на границе с Сомали. Группой вооруженных бандитов был захвачен школьный автобус. На инцидент немедленно реагирует Группа вмешательства Национальной жандармерии Франции – элитное подразделение, созданное для борьбы с терроризмом. Переговоры не давали видимых результатов, и школьники, и бойцы пережили страшные 30 часов напряжения и неизвестности – а затем по команде началась спасательная операция...

Сюжет дебютной ленты режиссера Фреда Гривуа «Сопротивление воздуха» (2015) также посвящен снайперским винтовкам.

«Стрелок», 2007 (США)

Бывший морпех Боб Ли Суэггер – один из нескольких американских стрелков, способных на точное поражение цели на значительном расстоянии. Он давно оставил службу, но, кажется, она не хочет расставаться с ним! В его уединенный дом в горах является некий полковник Джонсон и утверждает, что существует персонаж, желающий подстрелить президента – тот планирует выступления в нескольких городах, один из них – Филадельфия. Согласившись спасти гаранта американской конституции, Боб занимает удобную позицию, но его самого пытаются убить!

Оружие героя – это винтовка это Cheyenne Tactical M200 Intervention. Она стреляет снарядами калибра 408 точно на расстояние 2000 м и дальше.

«Наблюдатель», 2012 (Франция)

Главный полицейский инспектор Маттей и его команда выявляют грабителей банков в Париже. Они держат одну из групп под наблюдением и готовятся арестовать их на месте преступления, прямо во время ограбления. И они, несомненно, сделали бы это, если бы бандитов не прикрыл парень, слишком хорошо умеющий стрелять, Винсент Камински. Банде удается сбежать, но вскоре полицейские ловят этого героя. Но он категорически отказывается «стучать» на друзей, а затем и вовсе сбегает из заключения…

Это дебютная картина Микеле Плачидо, получившая известность за пределами Италии. Сам он сыграл в ней второплановую роль Джованни.

«Гемини», 2019 (США)

Генри Броган – бывший офицер морской пехоты, теперь работающий на разведку Минобороны. Он – киллер. Ему поручают пристрелить из его снайперского оружия некоего террориста, едущего в поезде. Но все идет не по плану: он получает предупреждение наводчика, что к цели подошел ребенок. Приходится медлить – и в результате пуля попадает объекту не в голову, а в шею. Генри расстроен и искренне желает увольнения – к тому же оказывается, что он подстрелил невинного человека: ему подсунули досье-фальшивку…