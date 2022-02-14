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Дата рождения
13 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
184 см
Биография Коммона
Родился 13 марта 1972 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Коммона
Джон Уик 3
боевик
2019, США
7.0
Всё о Нине
комедия, драма
2018, США
5.0
Чужая ненависть
драма, криминал
2018, США
7.0
Лучший день моей жизни
драма, музыка, мелодрама
2018, США
4.0
Святая Джуди
драма
2018, США
6.0
Рассказ
триллер, драма, детектив
2018, США / Германия
6.0
Хантер киллер
триллер, боевик
2018, США
7.0
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный
2018, США
7.0
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