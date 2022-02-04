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Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Claudia Gerini
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Клаудия Джерини
Claudia Gerini
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Дата рождения
18 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Рим, Италия
Рост
168 см
Биография Клаудии Джерини
Родилась 18 декабря 1971 года. Рим, Италия.
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Фильмография Клаудии Джерини
Дьяволик
криминал, триллер
2021, Италия
5.0
(Не)идеальные парочки
комедия
2021, Италия
5.0
Авантюристки
комедия, мелодрама
2020, Италия / Марокко
4.0
Ядовитая роза
триллер, детектив
2019, США / Италия
4.0
Лучше дома места нет
комедия
2018, Италия
5.0
Любовь и преступление
мюзикл, мелодрама
2017, Италия
6.0
Лучшие враги
комедия, драма
2016, Италия
5.0
Легенда о Каспаре Хаузере
детектив, драма
2012, Италия
7.0
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4 февраля 2022 12:40
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