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Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Lance Reddick
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Лэнс Реддик
Lance Reddick
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Дата рождения
31 декабря 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Рост
188 см
Биография Лэнса Реддика
Родился 31 декабря, 1962 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Лэнса Реддика
Вера человеческая
комедия
2020, США
5.0
Падение ангела
боевик, триллер
2019, США
7.0
Изъяны
драма
2014, США
6.0
Голые перцы
комедия
2014, США
6.0
Гость
боевик, триллер
2014, США
6.0
Обучение полетам
драма
2012, США
6.0
Я мечтала об Африке
драма
2000, США
7.0
Ширли
биография, драма, исторический
,
0.0
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Терренс Ховард и Лэнс Реддик сыграют с Реджиной Кинг в байопике о первой женщине-конгрессмене в истории США
Также в фильме снимутся Лукас Хеджес и Андре Холланд, а режиссурой займется сценарист «12 лет рабства».
Написать
20 декабря 2021 16:50
В сети появились новые подробности спин-оффа «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Выяснились имена центральных персонажей.
Написать
26 июля 2021 15:29
Лэнс Реддик вернётся к роли Харона в «Джоне Уике 4»
Съемки уже идут.
Написать
7 июля 2021 11:35
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