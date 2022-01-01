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Все части «Джона Уика»
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Все части «Джона Уика»

На данный момент цикл захватывающих боевиков, посвященный беспринципному наемному убийце, состоит из трех частей. Первая кинокартина была выпущена в 2014 году студией «Summit Entertainment».

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По году По рейтингу По названию
Джон Уик 4
Джон Уик 4
0.0
боевик, триллер, криминал
2022, США
Джон Уик 3
Джон Уик 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2019, США
Джон Уик 2
Джон Уик 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2016, США
Джон Уик
Джон Уик
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер
2014, США
Сбросить
Жанр
Все Боевик Триллер Криминал
Страна
Все США
Год
Все 2010-2019 2020-2022

Это успешная американская франшиза, на основе которой разработан целый ряд видеоигр, а также была издана книга с комиксами. Более того, в ближайшем будущем (ориентировочно 2022 год) режиссеры обещают выпустить долгожданную четвертую часть «Джона Уик 4» все с тем же легендарным Киану Ривзом в главной роли.

Правильный хронологически порядок просмотра всех частей фильма «Джон Уик»

Талантливейшие кинорежиссеры из Голливуда, в частности Дэвид Литч и Чал Стахелски, сумели создать действительно качественную серию боевиков. Безусловно, франшиза получила огромный успех благодаря шикарной игре Киану Ривза. Предлагаем посмотреть все части «Джона Уика» в хронологическом порядке, чтобы насладиться динамичной киноисторией по максимуму.

2014, «Джон Уик»

Супруга главного героя, профессионального киллера в отставке, умирает от тяжелой болезни. Уже посмертно Элен делает мужу подарок в виде щенка Дейзи. Она надеялась, что собака поможет Джону пережить невосполнимую утрату. В итоге Уик действительно привязывается к питомцу. Вместе они днями напролет катаются на любимом авто Джона – мустанге 1969 года выпуска.

Так называемая идиллия внезапно нарушается, когда представители криминального мира избивают Уика, убивают его собаку и угоняют машину. Теперь жизнь бывшего наемника разделена на «до» и «после». Главный герой жаждет отмщения и снова возвращается на кровавую тропу. Под занавес фильма серьезно раненный Джон расправляется с бывшим работодателем, а также спасает своего нового друга – щенка питбуля.

2017, «Джон Уик 2»

Вторая серия популярной американской медиафраншизы вышла в 2017 году, режиссером стал Чад Стахелски. Это идейное продолжение первой части, действия разворачиваются спустя четыре дня после кровавой схватки с Вигго. Теперь непревзойденный персонаж боевика должен отправиться в столицу Италии, чтобы сразиться с самыми опасными убийцами во всем мире…

Джону удается отыскать любимый мустанг у брата Вигго. Чтобы заполучить авто, он жестко сражается с людьми Тарасова. Уик побеждает, но машина оказывается разбитой вдребезги. Главный герой заключает перемирие с Абрамом Тарасовым, а мустанг отправляется на ремонт к Аурелио. Затем к Джону приходит шеф Камморы, чтобы напомнить киллеру «на пенсии» о кровном долге. Уик отказывается возвращаться в лоно преступности, но выбора у него просто-напросто не остается. Поэтому Джон Уик отправляется в Рим, чтобы убивать…

2019, «Джон Уик 3»

Спустя два года крупнейший голливудский режиссер Чад Стахелски создает третью и пока что заключительную часть знаменитой кинофраншизы. Крутой американский боевик вышел на экраны в мае 2019 года и получил положительный зрительский отклик. Это действительно достойный сиквел ко второй картине 2017 года. Интересно, что в оригинальном названии фильма используется слово «parabellum», заимствованное из латинского фразеологизма.

Главный герой в бегах, уже через шестьдесят минут начнется официальная охота на его голову, оцененную в четырнадцать миллионов долларов. Дело в том, что Джон нарушил главное правило, совершив убийство на территории «Континенталя». Администратор отеля «подарил» Уику час, чтобы тот смог укрыться. Теперь профессиональный наемник будет бороться и убивать, чтобы осуществить единственную важную цель, – добраться до Нью-Йорка. Только там он сможет найти оптимальное решение и, конечно же, спасение.

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