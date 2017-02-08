Меню
Трейлеры
Джон Уик 2. Дублированный трейлер
Джон Уик 2. Дублированный трейлер
Дата публикации: 23 января 2017
Джон Уик 2
– новый трейлер продолжения приключений Джона Уика
dior80-02
8 февраля 2017, 22:42
завтра утром иду на премьеру..ждал три года..и она вышла..ВТОРАЯ ЧАСТЬ...Я прямо в ужасном нетерпении и предвкушении...давно так какого-то фильма не ждал..первую часть чуть ли не наизусть знаю..жду снова шедевра....отпишусь по просмотру...ох, быстрее бы
8 февраля 2017, 22:42
dior80-02
9 февраля 2017, 17:31
ну что же...премьера удалась))))рад был увидеть на экране "знакомые лица")))некоторые нюансы я не понял с первого просмотра, но думаю потом дойдет)) короче еще больше больше больше и больше стрельбы стрельбы стрельбы и драк драк драк..но как же это великолепно выглядить и как "поставлено"...не буду раскрывать всех карт и раскладывать сюжет по полочкам.....кто был фанатом первой части во второй тоже не разочаруются, скажу лишь что мне "нехватило" может быть больше диалогов, но и имеющиеся хороши....и конечно Джона делают все более неуязвимым)))))что же дальше?????ой, молчу.....
9 февраля 2017, 17:31
ЕфимШифрин
9 февраля 2017, 19:16
Оценка
не хуже первого. смотреть стоит
9 февраля 2017, 19:16
Ацамаз
13 февраля 2017, 21:36
Очень порадовал фильм! Киану как всегда на высоте.... достойное продолжение! 10 из 10
13 февраля 2017, 21:36
Александр
15 февраля 2017, 18:03
Оценка
Машиной Киану два раза сбивали ... Пулю в бок получил ... Нож в ногу .... А его ничего не берет. Неумирущий, непобедимый ... Внешность не судьба хоть немного изменить ... "Смело" (=тупо) бродит по городу наводненному киллерами, ищущими его ...
Перебил человек сто не меньше. ОЧЕНЬ достойный фильм.
15 февраля 2017, 18:03
albina.-55
22 февраля 2017, 17:13
Оценка
Просто отличный экшн, Киану Ривз на высоте, снято все чётко и зрелищно.Супер!
22 февраля 2017, 17:13
Patronm4
25 февраля 2017, 19:55
Отличное развлекательное кино с реальным рейтингом. Как боевик поставлен отлично, потрясающее внимание к деталям и посредственный сюжет. Ясно дело не шедевр кинематографа, такие фильмы и не могут быть оными..
9\10. К просмотру советую любителям безостановочной, хорошо поставленной, реалистичной стрельбы в фильмах.
25 февраля 2017, 19:55
adelpiero
26 февраля 2017, 10:14
Отлично подходит фильм к 23 февраля - много бессмысленной стрельбы и защиты иллюзорных амбиций. В смыле романа "Крестный отцец" - романтика и очарование мафии сведена на нет , в смысле Киану Ривз - лучше бы он так и остался в "Матрице" , в смысле боевиков и экшена - в "Терминаторе-2" , "Хищнике" и даже треш-фильмах мастера Тарантино их гораздо больше. Фильм достоин "Золотой Малины" , и он ее обязательно получит.
26 февраля 2017, 10:14
Weteran Mc
22 июня 2025, 04:14
Оценка
"Джон Уик 2" - вторая часть голливудского экшен боевика 2017 года с Киану Ривзом в главной роли.
Окончательно решивший отойти от убийственных дел киллер Джон Уик, встречает бывшего коллегу Сантино Д’Антонио. Тот напоминает, что у Джона перед ним долг, который не выполнить нельзя.
Д’Антонио поручает Уику отправится в Рим и убить собственную сестру Джанну. Джон Уик отправляется в Италию, где ему предстоит сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире, чтобы исполнить клятву на крови.
Вторая часть фильма получилась чуть менее зрелищной и динамичной, чем первая. Экшен сцены, которых тоже не мало, были разбавлены множеством диалогов - и они иногда, если честно утомляли.
В целом, не считая этого недостатка, вышло так же не плохо. "Старичок по-прежнему в форме", съёмки и спецэффекты так же на высоте.
Позже напишу отзыв о третьей части. А оценка этой : 8 из 10. 👍
22 июня 2025, 04:14
