Наша рецензия

Есть личности, с которыми лучше не ссориться. А то потом и костей-то не соберешь. Причем не только своих. Так было, например, с одним зарвавшимся умником, который вздумал отжать тачку у Джона Уика. Да ещё и собаку его убил. А мистер Уик, на минуточку, – киллер от Бога. В итоге всё семейство незадачливого автолюбителя отправилось к праотцам. И отправилось отнюдь не по собственной воле. А ведь это были не какие-то смиренные обыватели, а процветающий мафиозный клан. Киану Ривз в фильме…