Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ночная сова" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джон Уик 2 Джон Уик 2
Киноафиша Фильмы Джон Уик 2 Отзывы о фильме «Джон Уик 2»
John Wick: Chapter Two Джон Уик 2 2016 / США
8.0 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Джон Уик 2»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Есть личности, с которыми лучше не ссориться. А то потом и костей-то не соберешь. Причем не только своих. Так было, например, с одним зарвавшимся умником, который вздумал отжать тачку у Джона Уика. Да ещё и собаку его убил. А мистер Уик, на минуточку, – киллер от Бога. В итоге всё семейство незадачливого автолюбителя отправилось к праотцам. И отправилось отнюдь не по собственной воле. А ведь это были не какие-то смиренные обыватели, а процветающий мафиозный клан. Киану Ривз в фильме…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
dior80-02 8 февраля 2017, 22:42
завтра утром иду на премьеру..ждал три года..и она вышла..ВТОРАЯ ЧАСТЬ...Я прямо в ужасном нетерпении и предвкушении...давно так какого-то фильма не ждал..первую часть чуть ли не наизусть знаю..жду снова шедевра....отпишусь по просмотру...ох, быстрее бы
8 февраля 2017, 22:42 Ответить
dior80-02 9 февраля 2017, 17:31
ну что же...премьера удалась))))рад был увидеть на экране "знакомые лица")))некоторые нюансы я не понял с первого просмотра, но думаю потом дойдет)) короче еще больше больше больше и больше стрельбы стрельбы стрельбы и драк драк драк..но как же это великолепно выглядить и как "поставлено"...не буду раскрывать всех карт и раскладывать сюжет по полочкам.....кто был фанатом первой части во второй тоже не разочаруются, скажу лишь что мне "нехватило" может быть больше диалогов, но и имеющиеся хороши....и конечно Джона делают все более неуязвимым)))))что же дальше?????ой, молчу.....
9 февраля 2017, 17:31 Ответить
ЕфимШифрин 9 февраля 2017, 19:16
Оценка
не хуже первого. смотреть стоит
9 февраля 2017, 19:16 Ответить
Ацамаз 13 февраля 2017, 21:36
Очень порадовал фильм! Киану как всегда на высоте.... достойное продолжение! 10 из 10
13 февраля 2017, 21:36 Ответить
Александр 15 февраля 2017, 18:03
Оценка
Машиной Киану два раза сбивали ... Пулю в бок получил ... Нож в ногу .... А его ничего не берет. Неумирущий, непобедимый ... Внешность не судьба хоть немного изменить ... "Смело" (=тупо) бродит по городу наводненному киллерами, ищущими его ...
Перебил человек сто не меньше. ОЧЕНЬ достойный фильм.
15 февраля 2017, 18:03 Ответить
albina.-55 22 февраля 2017, 17:13
Оценка
Просто отличный экшн, Киану Ривз на высоте, снято все чётко и зрелищно.Супер!
22 февраля 2017, 17:13 Ответить
Patronm4 25 февраля 2017, 19:55
Отличное развлекательное кино с реальным рейтингом. Как боевик поставлен отлично, потрясающее внимание к деталям и посредственный сюжет. Ясно дело не шедевр кинематографа, такие фильмы и не могут быть оными..
9\10. К просмотру советую любителям безостановочной, хорошо поставленной, реалистичной стрельбы в фильмах.
25 февраля 2017, 19:55 Ответить
adelpiero 26 февраля 2017, 10:14
Отлично подходит фильм к 23 февраля - много бессмысленной стрельбы и защиты иллюзорных амбиций. В смыле романа "Крестный отцец" - романтика и очарование мафии сведена на нет , в смысле Киану Ривз - лучше бы он так и остался в "Матрице" , в смысле боевиков и экшена - в "Терминаторе-2" , "Хищнике" и даже треш-фильмах мастера Тарантино их гораздо больше. Фильм достоин "Золотой Малины" , и он ее обязательно получит.
26 февраля 2017, 10:14 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Бешенство
Бешенство 9 комментариев
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков 4 комментария
Вызов
Вызов 2 комментария
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 8 комментариев
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров 4 комментария
Я хочу! Я буду!
Я хочу! Я буду! 9 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 382 комментария
Поехавшая
Поехавшая 56 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 2 комментария
Иммигрант 2 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания 8 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши