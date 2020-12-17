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Дэйзи Хэд
Дэйзи Хэд
Daisy Head
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Дэйзи Хэд
Daisy Head
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Дата рождения
17 марта 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Дэйзи Хэд
Родилась 17 марта 1991 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Дэйзи Хэд
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер
2021, Германия
7.0
Девятая
триллер, драма, боевик, детектив
2019, Россия
6.0
Офелия
драма, мелодрама
2018, США
6.0
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Вышел трейлер нового фильма из слэшер-франшизы «Поворот не туда»
Премьера состоится в конце января.
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17 декабря 2020 17:22
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