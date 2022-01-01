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Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
James Faulkner
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Джеймс Фолкнер
James Faulkner
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Дата рождения
18 июля 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джеймса Фолкнера
Родился 18 июля 1948 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймса Фолкнера
Никогда не сдавайся: Бунт
боевик, криминал, драма
2021,
3.0
Филофобия
драма
2019, Великобритания
6.0
Павел, апостол Христа
драма, исторический
2018, США
6.0
Последний портрет
драма, биография
2017, Великобритания
6.0
Другой мир: Войны крови
ужасы, боевик
2017, США
7.0
Бен Гур
боевик, приключения, драма
2010, Германия / Испания / Канада / США
6.0
Ограбление на Бейкер-Стрит
триллер
2008, США / Великобритания
7.0
Три сыщика: Тайна Острова скелетов
семейный, приключения, мистика
2007, Германия / ЮАР
6.0
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