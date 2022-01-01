В каком порядке смотреть все части фильма «Другой мир»

«Другой мир», 2003

Сотни лет длится жестокое противостояние вампиров и оборотней. Селина – симпатичная молодая вампирша из влиятельного клана. Ее основное занятие в городе – со своими сородичами искать и уничтожать оборотней. Все вокруг считают, что семейства сильнее не существует, но девушка интуитивно предполагает: оборотни просто затаились и выжидают подходящий момент для сокрушительной атаки. Неожиданно ее мысли оказываются подтверждены. Ликаны долго ведут поиски Майкла – обычного человека. Его кровь унаследовала бесценный код, с помощью которого можно воспроизвести невероятную расу. Майкл живет обыкновенной жизнью и даже не подозревает, что на него ведут охоту опасные создания. После встречи с Селиной мужчина соглашается принять ее помощь, но еще не представляет, с чем он вскоре столкнется.

«Другой мир 2: Эволюция», 2005

Сюжет начинает разворачиваться в 1202 году. Маркус, Виктор и Амелия, жестокие предводители вампирского войска, появляются в деревне и находят там только обезображенные тела людей. Выясняется, что безжалостный убийца – оборотень, брат Маркуса. Трупы нужно как можно скорее уничтожить, но часть из них уже успела превратиться в оборотней. Вампиры вступают с ними в бой. Вильгельма, брата Маркуса, берут в плен и лишают свободы на долгие столетия… В современном мире Майкл и вампирша Селин прячутся в секретном убежище. Девушка прилагает все усилия, чтобы предотвратить смерть Маркуса, погруженного в сон. Но на самом деле Маркус не спит, а ищет нужный момент для нанесения удара. Борьба оборотней и вампиров выходит на новый уровень, и после решающей битвы должна наступить новая эра, другой мир, без кровопролитных войн.

«Другой мир: Восстание ликанов», 2008

В жестоком бою вампиры одержали победу над ликанами и сделали оборотней своими покорными рабами. Картина описывает историю появления первого ликана, оборотня, который может принимать вид обычного человека. Виктор, глава вампирского клана, убил мать Люциана, а его сделал своим рабом. Ликан влюбляется в дочь своего хозяина, а Соня отвечает ему взаимностью, но их чувства недопустимы для враждующих сторон. Оборотень начинает собирать подобных себе, чтобы сплотить их в армию и свергнуть жестокого правителя-вампира.

«Другой мир: Пробуждение», 2012

Кровопролитная борьба между оборотнями и вампирами не стихает, и для людей их существование уже не является тайной. Человечество яростно противостоит обоим кланам, регулярно проводя рейды. Гибнут невинные, разрушаются города, а ситуация становится все более напряженной. Люди начинают работать над созданием непобедимого существа, которое поможет уничтожить всех бессмертных. Селин, молодая вампирша, сбегает после долгих лет в плену. Девушке нужно спасти своего единственного ребенка – девочку, гибрид вампира и оборотня. От действий Селин зависит судьба всего ее мира.

«Другой мир: Войны крови», 2017

Вампирша Селин уже много лет борется с расой ликанов и противостоит вампирским фракциям. Но на этот раз оба клана стремятся завладеть кровью не только Селин, но и ее дочки. С их помощью враги собираются создать абсолютно новое существо, которое изменит ход истории. Девушке нужно защитить своего ребенка. Она прячет дочь и начинает работать над планом, чтобы прекратить многовековую войну. Селин готова любой ценой достичь цели: спасти девочку и отомстить предателям, даже если придется пожертвовать собой.