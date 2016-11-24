Много интересных и необычных существ существует в вымышленных мирах: это вам и призраки, и оборотни, и вампиры. Последние, например, настолько полюбились народу, что кинематограф рассматривает этих созданий в самых разных форматах, от сериалов, типа «Дневников вампира» (2009-2017, «The Vampire Diaries») до фильмов, вроде «Сумерек» (2008, «Twilight») и их продолжений. Но не все знают, что своего рода прародителями вампирского жанра стали…
Некоторые кинотеатры пускают с родителями. Вам нужно уточнить в конкретном кинотеатре. Возможно, достаточно заявления от родителей.
Эта же, 5ая, просто позорище.
Троечка с минусом фильму, и то только за красивые Катюхины ...глаза)
Сценарист и режиссер, такое ощущение, предыдущих частей не смотрели. Так, в кратком пересказу со слов незаинтересованного лица о них узнали.
За основу 5й части взят... 1й фильм. Снова Вампирский ковен, снова волчары заполучили мега-лидера и собираются атаковать...
Как-будто не было геноцида людЯми волков и кровососов из 4й части. Ковен существует в пафосном готическом особняке в центре некоего города, нифига не скрываясь. Волки в огромном количестве тусуются на вокзале, с дежа-вю драчками в звероформе, в кругу собратьев.
"Режим бога", полученный Селин во второй части, когда она разложила самого Маркуса, на порядок превосходившего любого старейшину вампиров, где-то потерялся...Выветрилась наверное вся силушка богатырская. И теперь обычный вампиреныш (не старейшина даже), вполне на равных дерется с Селинькой.
Майкла смогли схватить в плен обычные оборотни(в людской форме), которых он одним пальцем раньше валил. И помер он от порезанного горлышка. Хотя раньше и пробитое сердце не мешало ему оживать....
Это вкратце ляпы сюжетные, логические так сказать
А уж как сняты батальные сцены...постановщик облажался. Ощущение, что смотришь театр марионеток для дошкольного возраста. А образ беловолосой белобровой соски из "Игры престолов" растиражирован без чуйства меры. За соломинку хватались продюссеры, надеясь срубить "лайков")))
Разочарование, грусть и раздражение ожидает любого, кто пойдет смотреть этот фильм
оказывается я смотрел только первую, когда она вышла и правильно сделал, что не пошел дальше ;)))
скажу о всей серии "другого мира" словами десептикона Джетфайера "войны, кровь, ненависть, темнота" - это и только это во всех частях! и да - симпатичная девушка в кожаном бегающая, и прыгающая, и убивающая!
считайте меня кем угодно, но я лучше слюнявые "Сумерки" пересмотрю ;))
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