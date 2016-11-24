Наша рецензия

Много интересных и необычных существ существует в вымышленных мирах: это вам и призраки, и оборотни, и вампиры. Последние, например, настолько полюбились народу, что кинематограф рассматривает этих созданий в самых разных форматах, от сериалов, типа «Дневников вампира» (2009-2017, «The Vampire Diaries») до фильмов, вроде «Сумерек» (2008, «Twilight») и их продолжений. Но не все знают, что своего рода прародителями вампирского жанра стали…