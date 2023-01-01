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Тор: Рагнарёк
Тор: Рагнарёк, 2017: актеры и роли
Thor: Ragnarök
Тор: Рагнарёк
2017 / США
Трейлер
8.3
Оцените
244
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Тор: Рагнарёк, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тайка Вайтити
Taika Waititi
В ролях
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Идрис Эльба
Idris Elba
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Джефф Голдблюм
Jeff Goldblum
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Карл Урбан
Karl Urban
Энтони Хопкинс
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