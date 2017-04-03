Одолев огненного демона Суртура и предотвратив Рагнарёк, Тор возвращается в Асгард и обнаруживает, что его брат Локи в обличье бога Одина захватил власть, а сам Один исчез где-то на земле. Разыскав отца, братья узнают о возвращении богини смерти Хелы, что означает только одно — Рагнарёк всё-таки наступает, и весь Асгард должен погибнуть. Оказавшись на планете гладиаторов, Тор встречает своего напарника по «Мстителям» Халка, застрявшего здесь уже давно. И прежде, чем спасти…
Не будет пока этого фильма, другие проекты стоят в плане.
Тор уже идет в вашем кинотеатре, сеансы:
16:20, 18:50, 21:20, 23:50.
Возможно, он выйдет чуть позже - 6 ноября.
Тор уже идет в Синема Парке:
https://tmn.kinoafisha.info/cinema/4738517/
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Сеансы начинаются 6 ноября.
http://joxi.ru/Vm6z5yXCx8N1gm
Нет, в других кинотеатрах города этот фильм будет идти с 6 ноября.
Вы уже можете выбрать ближайший кинотеатр, удобный сеанс и купить билет онлайн.
В расписании кинотеатра этого фильма нет.
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Со 2 по 6 ноября этот фильм идёт только в форматах IMAX 3D и LUXE 3D.
это отдельная картина, задача которой прокачать героя Хемсворта, рассказать о нем и его окружении больше и подробнее.Видимо это будет важно в "Войне бесконечности".Посмотрим, что дальш будет с Тором и Локи.
10/10
фильм для того, чтобы расслабиться(хотя, моё мнение, чуть перемудрили с сюжетом), посмеяться(шутки не пошлые) и не о чём не думать!
попытался повникать, кто из какой вселенной и почему оказался в фильме с Тором, но быстро сдался ;))
Через несколько месяцев компании Marvel стукнет десять лет, как они вышли на тропу экранизации комиксов. «Железный человек», ставший основоположником индустрии, готовится принимать поздравления, в то время, как «Тор» вновь добывает для студии миллионы денег. Каждый год на проекты выделяются космические бюджеты, которые дают возможность приглашать высококлассных актёров, режиссёров - и именно это позволяет не проваливаться в бездну позора и угнетения, как это происходит с их коллегами из DC. Пока конкуренты в спешке стряпают один сольник за другим, пытаясь воссоздать что-то масштабное, вроде «Мстителей», Marvel продолжает поднимать уровень все выше и выше. Когда-нибудь наступит день, в котором студия объявится банкротом, но он явно будет не в ближайшие годы. Это означает лишь одно - наслаждаться качественными проектами нам предстоит ещё не один раз.
Каждый год мы с замиранием сердца ожидаем очередной релиз под руководством талантливого режиссёра. Откладываем деньги на билет, попутно пересматривая трейлер ожидаемого фильма, делая это в очередной раз. Ежегодно Marvel мастерски создаёт антураж к своему новому проекту, что и позволяет держать напряжение на плаву. Очередные вопросы: «Как? Снова? Но как», - выходят на новый уровень задаваемости, не уступая в актёрской игре Оскароносцам. Но в этом году студия открыла для себя космос по-новому (пожалуй, эту фразу мы слышим все чаще и чаще). «Тор: Рагнарек» обещал стать самым «вау-эффектным» фильмом, но то, что получилось в итоге полностью переплюнуло все ожидания (и эту тоже).
Когда мы говорим про «Рагнарек», странно слышать про юмор и красочные элементы в кино. Возможно, Тайка Вайтити стал тем человеком, кто полностью изменил наше отношение к галактическому хаосу. Ещё на стадии продакшна трейлеры «Тора» сильно удивляли, представляя нам чудный и изумительный мир, полный юмора и ярких красок. Порой «Рагнарек» и вовсе смахивал на дилогию «Стражей Галактики» из-за сильной сходчивости в жителях обоих миров и декорациях планеты. Но «Тор: Рагнарек» - это все-таки не «Стражи Галактики». Тайка Вайтити, чересчур обострённый любитель юмора в своих картинах, ломает соответствие серьёзных и пафосных кинокомиксов, превращая «Рагнарёк» в чистую комедию и надломав устоявшуюся формулу супергеройских фильмов. Под его руководством третий фильм в серии обещал стать самой забавной лентой за последние девять лет в истории Marvel. Благо, репутация Вайтити обещала, как минимум «забавно», а вот максимум был непредсказуем и, пожалуй, даже здесь мы не увидели всего возможного, что мог сотворить новозеландский режиссёр. «Тор: Рагнарек» изумителен не только в графической и юморной части, но и актёрской игре. В новой части Бога грома, героям развязали руки (буквально), отчего их харизма и саморазвитие вышли на новый уровень. Тор, который раньше казался хмурым и брутальным воеводой, на сей раз становится комичным воином. Наверное, герою Криса Хемсворта не хватало именно этого - свободы слова и действия. Том Хиддлстон и его Локи вновь появляются в сольном фильме, но уже в качестве правителя Асгарда. Теперь, когда мечты о завоевании трона полностью испарены, Локи больше не кажется тем серьёзным и амбициозным антагонистом из первых двух частей. Скорей наоборот, поубавив амбиций, персонажу добавили шарм саркастического поведения и добавили комического способа жизни. Хотя из Локи сделали более добродушное существо, с благими намерениями помочь обществу, он остаётся все тем же хитрюгой, который не прочь извлечь выгоду для себя. В фильме он это докажет не раз. И наконец, Халк/Беннер. Кто-нибудь пару лет назад мог представить, что Халк будет разговаривать и начнёт саморазвиваться? Наверное, о таком никто не мог и подумать, правда же? «Рагнарек» представляет нам Беннера, который избавился от самобичевания и стал похожим на открытого человека. Руффало отлично проводит время, играя своего персонажа, как и все в этом фильме. Говоря о Марке, хотелось бы закончить список, но это никак не получается, не упомяни Тессу Томпсон, исполнившую роль Валькирии. Тесса - тот человек, который действительно отрывался на съёмочной площадке. Если про трёх вышеупомянутых актёров можно сказать, что они получали удовольствие от игры на площадке, то про Тессу можно сказать, что это другие получали удовольствие от игры с ней. ЕЁ героиня - завораживающая и харизматичная девушка, которая, несмотря на свою предсказуемость, старается казаться загадочной. Видя её желание играть, сразу задумываешься о том, а не появится ли она в будущих проектах Марвел.
Именно Тайка заставляет «Рагнареку» держаться на чётко-установленном уровне. Казалось бы, в мире вот-вот должен начаться Рагнарек, смерть всего и всея, откуда время на юмор? Но Тайка подаёт зрителю тот самый ужас, от которого невозможно вспять в сон. Вайтити, в отличие от вторых «Стражей Галактики», не скатывается от качественного до сортирного юмора, которого во второй части было предостаточно. Режиссер создал из грустной истории об уничтожении мира забавный эпатаж о попытке его предостеречь. Все удаётся благодаря тому, что новозеландский режиссёр умно распределяет время между актёрами первого и второго плана. Их распределение состоит по чёткому плану, как и соотношение показа «Сакаара-Асгард». Первое выступает в роли основного состава, а второе, как группа поддержки, старается не дать выдохнуть своим коллегам.
Третий фильм о Торе представляет нам первую женщину-антагониста в серии Marvel. Хела - богиня смерти и по забавной случайности, сестра Тора и Локи, освобождается из тюрьмы, в которую её заключил Один. Кейт Бланшетт - не только первый женский злодей, но и та, кто реально попадает под рамки злодея. Героине отлично прописали предысторию (она действительно выглядит увлекательно), за которой хочется наблюдать. Персонаж, способный за секунды отправлять людей в могилы, захватывает зрителя своей харизмой и способностью очаровывать стилем борьбы. В этом плане Кейт не подкачала, отлично сыграв в экшн-сценах. Ко всему прочему, её история нехило переплетается с Валькирией Тессы Томпсон. Только жаль, что между ними не было открытых сцен, которые бы наверняка стали поворотными для картины.
Вердикт. Каждый год мы задаемся вопросом: «Вновь ли мы видим лучший фильм Marvel?» и вновь хочется говорить, что «да». На самом деле, ответ на такой вопрос банально прост: Кевин Файги не позволяет своей студии снижать установленный уровень и делает всё, чтобы конкуренты обкусывали себе локти. «Тор: Рагнарек» в очередной раз доказал, что в лице Marvel Studios мы получили мощную компанию, способную создавать качественные проекты.
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