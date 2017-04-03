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Одолев огненного демона Суртура и предотвратив Рагнарёк, Тор возвращается в Асгард и обнаруживает, что его брат Локи в обличье бога Одина захватил власть, а сам Один исчез где-то на земле. Разыскав отца, братья узнают о возвращении богини смерти Хелы, что означает только одно — Рагнарёк всё-таки наступает, и весь Асгард должен погибнуть. Оказавшись на планете гладиаторов, Тор встречает своего напарника по «Мстителям» Халка, застрявшего здесь уже давно. И прежде, чем спасти…