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Тор: Рагнарёк Тор: Рагнарёк
Киноафиша Фильмы Тор: Рагнарёк Отзывы о фильме «Тор: Рагнарёк»
Thor: Ragnarök Тор: Рагнарёк 2017 / США
8.3 Оцените
245 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Тор: Рагнарёк»

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Одолев огненного демона Суртура и предотвратив Рагнарёк, Тор возвращается в Асгард и обнаруживает, что его брат Локи в обличье бога Одина захватил власть, а сам Один исчез где-то на земле. Разыскав отца, братья узнают о возвращении богини смерти Хелы, что означает только одно — Рагнарёк всё-таки наступает, и весь Асгард должен погибнуть. Оказавшись на планете гладиаторов, Тор встречает своего напарника по «Мстителям» Халка, застрявшего здесь уже давно. И прежде, чем спасти…

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Ирина 3 апреля 2017, 20:56
Оценка
Будет интересно посмотреть на Хиддлстона и Хемсворта снова!
3 апреля 2017, 20:56 Ответить
leadraven 13 сентября 2017, 01:18
Оценка
"Валькирия" выглядит отвратительно =( Хрупкая негритяночка... Почему нельзя было взять женщину классической нордической внешности? Они ведь в большом кино - самое меньшинство из всех.
13 сентября 2017, 01:18 Ответить
Алексей Горбунов 16 октября 2017, 15:22
Обезательно пойду 👌
16 октября 2017, 15:22 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 18:42
Вайтити уже доказал, что умеет делать фильмы- однозначно пойду!
24 октября 2017, 18:42 Ответить
serikbaevsyrym10 2 ноября 2017, 10:23
в ответ на сообщение Ирина от 3 апреля 2017, 20:56
Можете точную времю
2 ноября 2017, 10:23 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 10:47
в ответ на сообщение serikbaevsyrym10 от 2 ноября 2017, 10:23
Доброе утро. Уточните, пожалуйста, ваш запрос.
2 ноября 2017, 10:47 Ответить
Эфира Лафейсон 2 ноября 2017, 11:01
Оценка
интересно сегодня сеансы во сколько
2 ноября 2017, 11:01 Ответить
Сергей Панкратов 2 ноября 2017, 11:02
А можна узнать почиму в городе лысьве не показывают фильм тор: рагнарёк
2 ноября 2017, 11:02 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 11:07
в ответ на сообщение Сергей Панкратов от 2 ноября 2017, 11:02
Сергей, добрый день. Так вышло, в плане другие проекты, увы.
2 ноября 2017, 11:07 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 11:08
в ответ на сообщение Эфира Лафейсон от 2 ноября 2017, 11:01
Добрый день. Уточните, пожалуйста, город и кинотеатр.
2 ноября 2017, 11:08 Ответить
Сергей Панкратов 2 ноября 2017, 11:19
кинотеатр в лысьве лмз
2 ноября 2017, 11:19 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 11:22
в ответ на сообщение Сергей Панкратов от 2 ноября 2017, 11:19
Сергей, я поняла! :)
Не будет пока этого фильма, другие проекты стоят в плане.
2 ноября 2017, 11:22 Ответить
Медет Тулкибаев 2 ноября 2017, 13:10
Оценка
Где и во сколько будет премьера тора в городе Кокшетау?
2 ноября 2017, 13:10 Ответить
Ярославна Лебедева 2 ноября 2017, 13:31
Пожалуйста, скажите, когда фильм будет показан в городе Новозыбков.
2 ноября 2017, 13:31 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 13:38
в ответ на сообщение Медет Тулкибаев от 2 ноября 2017, 13:10
Медет, добрый день.
Тор уже идет в вашем кинотеатре, сеансы:
16:20, 18:50, 21:20, 23:50.
2 ноября 2017, 13:38 Ответить
Сергей Козлов 2 ноября 2017, 13:43
Когда покажут тор 3 в Белой Калитве?
2 ноября 2017, 13:43 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 13:47
в ответ на сообщение Ярославна Лебедева от 2 ноября 2017, 13:31
Ярослава, доброе утро! Пока не будет этого фильма в вашем городе, следите за обновлениями.
Возможно, он выйдет чуть позже - 6 ноября.
2 ноября 2017, 13:47 Ответить
artilleriabogvoin 2 ноября 2017, 13:48
Доброго дня, не могли бы уточнить в Тюмени уже есть сеансы, или нет? Если есть будьте добры, напишите время и кинотеатр
2 ноября 2017, 13:48 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 14:07
в ответ на сообщение artilleriabogvoin от 2 ноября 2017, 13:48
Добрый день!
Тор уже идет в Синема Парке:
https://tmn.kinoafisha.info/cinema/4738517/
Выбирайте удобный сеанс и приобретайте билеты онлайн!
2 ноября 2017, 14:07 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 14:07
в ответ на сообщение Сергей Козлов от 2 ноября 2017, 13:43
Сергей, добрый день! С 6 ноября будет идти.
2 ноября 2017, 14:07 Ответить
Halif Magomedov 2 ноября 2017, 14:32
Когда будет премьера в Грозном???
2 ноября 2017, 14:32 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 14:39
в ответ на сообщение Halif Magomedov от 2 ноября 2017, 14:32
Здравствуйте!
Пока информации нет, следите за обновлением расписания в ближайшем к вам кинотеатре.
Вы можете добавить фильм в избранное, и мы пришлем вам уведомление о старте проката в вашем городе.
2 ноября 2017, 14:39 Ответить
528465 2 ноября 2017, 17:45
Добрый вечер,почему в Казани нет сеансов????????
2 ноября 2017, 17:45 Ответить
Киноафиша.инфо 2 ноября 2017, 18:13
в ответ на сообщение 528465 от 2 ноября 2017, 17:45
Добрый вечер!
Сеансы начинаются 6 ноября.
http://joxi.ru/Vm6z5yXCx8N1gm
2 ноября 2017, 18:13 Ответить
528465 2 ноября 2017, 18:47
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 2 ноября 2017, 18:13
А почему не 2??? Премьера 2-го,а не 6! Почему так??!!
2 ноября 2017, 18:47 Ответить
Салават Халитов 3 ноября 2017, 08:16
Скажите,а в Тюмени кроме синема парка где нибуть есть Тор сегодня?
3 ноября 2017, 08:16 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2017, 10:40
в ответ на сообщение Салават Халитов от 3 ноября 2017, 08:16
Салават, добрый день!
Нет, в других кинотеатрах города этот фильм будет идти с 6 ноября.
Вы уже можете выбрать ближайший кинотеатр, удобный сеанс и купить билет онлайн.
3 ноября 2017, 10:40 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2017, 17:23
в ответ на сообщение 528465 от 2 ноября 2017, 18:47
Добрый день! Потому что со 2 по 5 ноября включительно этот фильм идет в формате IMAX, а с 6 ноября - во всех форматах.
3 ноября 2017, 17:23 Ответить
Kamil Bainazarov 3 ноября 2017, 17:56
Будут ли показывать тор рогнарёк 4 ноября в кинотеатре города валуйки
3 ноября 2017, 17:56 Ответить
Kamil Bainazarov 3 ноября 2017, 18:02
Ответьте пожалуйста
3 ноября 2017, 18:02 Ответить
Kamil Bainazarov 3 ноября 2017, 18:04
Или он только 6ноября выйдет в моем городе
3 ноября 2017, 18:04 Ответить
Киноафиша.инфо 3 ноября 2017, 18:14
в ответ на сообщение Kamil Bainazarov от 3 ноября 2017, 18:04
Здравствуйте!
В расписании кинотеатра этого фильма нет.
Уточните, пожалуйста, информацию по телефону: +7 910 737 29 22
3 ноября 2017, 18:14 Ответить
Антон Башмаков 4 ноября 2017, 12:26
Почему в СПб Тор идёт нетвотвсех кинотеатрах ,к примеру тотжетсинема в каком то есть в каком то нету
4 ноября 2017, 12:26 Ответить
Киноафиша.инфо 4 ноября 2017, 17:47
в ответ на сообщение Антон Башмаков от 4 ноября 2017, 12:26
Антон, добрый вечер!
Со 2 по 6 ноября этот фильм идёт только в форматах IMAX 3D и LUXE 3D.
4 ноября 2017, 17:47 Ответить
OS1213 4 ноября 2017, 20:21
Супер! Море эммоций! Вечер удался! Всем рекомендую сходить на этот фильм!
4 ноября 2017, 20:21 Ответить
galyatom 6 ноября 2017, 22:22
Оценка
Фильм Агонь!!!! Шутки прям прикольные, настроение вообще супер после просмотра
6 ноября 2017, 22:22 Ответить
Светлана 7 ноября 2017, 11:21
Оценка
Марвел еще раз доказал, что авторские режиссеры очень лаконично смотрятся в режиссерском кресле крупнобюджетных фильмов. "Тор:Рагнарек" по-новому раскрывает жанр комедии в марвеловских фильмах.Здесь каждая сцена самостоятельна и интересна, как с визуальной, так и с юмористической составляющей. Конечно, сложно обойти сравнение Тора и Стражей. И в данном случае Тайка проигрывает Ганну. Ему не хватило целостности сценария, местами проседает графика, а сюжет и вовсе не движется, а просто фиксирует главные моменты. И тем нее менее это показательная сатира на боевики, легкая комедия и просто лучшее преображение одного из самых скучных персонажей.
7 ноября 2017, 11:21 Ответить
Эфира Лафейсон 7 ноября 2017, 17:40
Оценка
а каким способом вы выбираете призёров в викторинах .
7 ноября 2017, 17:40 Ответить
Киноафиша.инфо 7 ноября 2017, 17:48
в ответ на сообщение Эфира Лафейсон от 7 ноября 2017, 17:40
Добрый день. Все победители в викторинах выбираются рандомно.
7 ноября 2017, 17:48 Ответить
Эфира Лафейсон 9 ноября 2017, 07:59
Оценка
как так, мы с ребёнком участвовали в викторине тор рагнарёк выгорай приз с символикой фильма, ответили всё правильно но не выиграли .
9 ноября 2017, 07:59 Ответить
Киноафиша.инфо 9 ноября 2017, 13:58
в ответ на сообщение Эфира Лафейсон от 9 ноября 2017, 07:59
Добрый день. В данной викторине участвовало более 1000 человек. У нас проходят конкурсы каждую неделю. Участвуйте, вам обязательно повезет!
9 ноября 2017, 13:58 Ответить
Эфира Лафейсон 9 ноября 2017, 18:18
Оценка
Серьезно, у меня дочь успокоится не могла из-за того что не выиграла.
9 ноября 2017, 18:18 Ответить
Екатерина Веденина 11 ноября 2017, 10:54
Оценка
Очень хороший фильм ходили всей семьей очень понравилось
11 ноября 2017, 10:54 Ответить
leadraven 11 ноября 2017, 13:10
Оценка
Очень плохо. Ладно идиотский сценарий, ладно тупые и абсолютно непроработанные персонажи, ладно что уничтожены наработки предыдущих частей - это всё в духе Марвел. НО! Скучнейший экшн и куцые спецэффекты прощению уже не подлежат. Фильм выглядит бедно и халтурно. Марвел не сделали даже того что умеют, по крайней мере умели пару лет назад. Не осталось никакого смысла ходить на последующие фильмы MCU - они уже даже глаз порадовать неспособны.
11 ноября 2017, 13:10 Ответить
dk 11 ноября 2017, 14:56
Оценка
Я не особый любитель кино про комиксы, но вот этот зашел вообще отлично. И бодро и юморно, очень хорошо. Даже на часы не смотрел
11 ноября 2017, 14:56 Ответить
rww4 12 ноября 2017, 19:25
Оценка
От фильма ожидала большего. Он отличается по настроению от других "торовских" повлений в марвеловской вселенной. Юмор в фильме особо разочеровал.Есле раньше шутки были действительно интересные и не такие явные, то в этом фильме они гораздо более грубые и надуманные. Рагнорек -
это отдельная картина, задача которой прокачать героя Хемсворта, рассказать о нем и его окружении больше и подробнее.Видимо это будет важно в "Войне бесконечности".Посмотрим, что дальш будет с Тором и Локи.
12 ноября 2017, 19:25 Ответить
SKY 19 ноября 2017, 15:56
Оценка
Фильм просто бомба! Не люблю комиксы, но этот фильм прям ждал, и он меня не разочаровал! Всем смотреть обязятельно!
10/10
19 ноября 2017, 15:56 Ответить
Леха 19 ноября 2017, 23:21
Девушка и парень на соседних местах начали ржать от слова "Рагнарёк" во время трейлера пару месяцев назад. Вот такой у нас нынче культурный уровень кинозрителей ...
19 ноября 2017, 23:21 Ответить
Алла Старкова 2 декабря 2017, 13:21
Оценка
Ходили всей семьей..КЛАСС. Особенно понравилось сыну
2 декабря 2017, 13:21 Ответить
Андрей 5 декабря 2017, 00:34
Оценка
8 баллов из 10ти!
фильм для того, чтобы расслабиться(хотя, моё мнение, чуть перемудрили с сюжетом), посмеяться(шутки не пошлые) и не о чём не думать!
попытался повникать, кто из какой вселенной и почему оказался в фильме с Тором, но быстро сдался ;))
5 декабря 2017, 00:34 Ответить
Алла Старкова 10 декабря 2017, 20:56
Оценка
Нам понравился. классный фильм
10 декабря 2017, 20:56 Ответить
Тимур Сахапов 11 декабря 2017, 12:21
Оценка
«Тор: Рагнарек: Приключения отомстителей»
Через несколько месяцев компании Marvel стукнет десять лет, как они вышли на тропу экранизации комиксов. «Железный человек», ставший основоположником индустрии, готовится принимать поздравления, в то время, как «Тор» вновь добывает для студии миллионы денег. Каждый год на проекты выделяются космические бюджеты, которые дают возможность приглашать высококлассных актёров, режиссёров - и именно это позволяет не проваливаться в бездну позора и угнетения, как это происходит с их коллегами из DC. Пока конкуренты в спешке стряпают один сольник за другим, пытаясь воссоздать что-то масштабное, вроде «Мстителей», Marvel продолжает поднимать уровень все выше и выше. Когда-нибудь наступит день, в котором студия объявится банкротом, но он явно будет не в ближайшие годы. Это означает лишь одно - наслаждаться качественными проектами нам предстоит ещё не один раз.

Каждый год мы с замиранием сердца ожидаем очередной релиз под руководством талантливого режиссёра. Откладываем деньги на билет, попутно пересматривая трейлер ожидаемого фильма, делая это в очередной раз. Ежегодно Marvel мастерски создаёт антураж к своему новому проекту, что и позволяет держать напряжение на плаву. Очередные вопросы: «Как? Снова? Но как», - выходят на новый уровень задаваемости, не уступая в актёрской игре Оскароносцам. Но в этом году студия открыла для себя космос по-новому (пожалуй, эту фразу мы слышим все чаще и чаще). «Тор: Рагнарек» обещал стать самым «вау-эффектным» фильмом, но то, что получилось в итоге полностью переплюнуло все ожидания (и эту тоже).

Когда мы говорим про «Рагнарек», странно слышать про юмор и красочные элементы в кино. Возможно, Тайка Вайтити стал тем человеком, кто полностью изменил наше отношение к галактическому хаосу. Ещё на стадии продакшна трейлеры «Тора» сильно удивляли, представляя нам чудный и изумительный мир, полный юмора и ярких красок. Порой «Рагнарек» и вовсе смахивал на дилогию «Стражей Галактики» из-за сильной сходчивости в жителях обоих миров и декорациях планеты. Но «Тор: Рагнарек» - это все-таки не «Стражи Галактики». Тайка Вайтити, чересчур обострённый любитель юмора в своих картинах, ломает соответствие серьёзных и пафосных кинокомиксов, превращая «Рагнарёк» в чистую комедию и надломав устоявшуюся формулу супергеройских фильмов. Под его руководством третий фильм в серии обещал стать самой забавной лентой за последние девять лет в истории Marvel. Благо, репутация Вайтити обещала, как минимум «забавно», а вот максимум был непредсказуем и, пожалуй, даже здесь мы не увидели всего возможного, что мог сотворить новозеландский режиссёр. «Тор: Рагнарек» изумителен не только в графической и юморной части, но и актёрской игре. В новой части Бога грома, героям развязали руки (буквально), отчего их харизма и саморазвитие вышли на новый уровень. Тор, который раньше казался хмурым и брутальным воеводой, на сей раз становится комичным воином. Наверное, герою Криса Хемсворта не хватало именно этого - свободы слова и действия. Том Хиддлстон и его Локи вновь появляются в сольном фильме, но уже в качестве правителя Асгарда. Теперь, когда мечты о завоевании трона полностью испарены, Локи больше не кажется тем серьёзным и амбициозным антагонистом из первых двух частей. Скорей наоборот, поубавив амбиций, персонажу добавили шарм саркастического поведения и добавили комического способа жизни. Хотя из Локи сделали более добродушное существо, с благими намерениями помочь обществу, он остаётся все тем же хитрюгой, который не прочь извлечь выгоду для себя. В фильме он это докажет не раз. И наконец, Халк/Беннер. Кто-нибудь пару лет назад мог представить, что Халк будет разговаривать и начнёт саморазвиваться? Наверное, о таком никто не мог и подумать, правда же? «Рагнарек» представляет нам Беннера, который избавился от самобичевания и стал похожим на открытого человека. Руффало отлично проводит время, играя своего персонажа, как и все в этом фильме. Говоря о Марке, хотелось бы закончить список, но это никак не получается, не упомяни Тессу Томпсон, исполнившую роль Валькирии. Тесса - тот человек, который действительно отрывался на съёмочной площадке. Если про трёх вышеупомянутых актёров можно сказать, что они получали удовольствие от игры на площадке, то про Тессу можно сказать, что это другие получали удовольствие от игры с ней. ЕЁ героиня - завораживающая и харизматичная девушка, которая, несмотря на свою предсказуемость, старается казаться загадочной. Видя её желание играть, сразу задумываешься о том, а не появится ли она в будущих проектах Марвел.

Именно Тайка заставляет «Рагнареку» держаться на чётко-установленном уровне. Казалось бы, в мире вот-вот должен начаться Рагнарек, смерть всего и всея, откуда время на юмор? Но Тайка подаёт зрителю тот самый ужас, от которого невозможно вспять в сон. Вайтити, в отличие от вторых «Стражей Галактики», не скатывается от качественного до сортирного юмора, которого во второй части было предостаточно. Режиссер создал из грустной истории об уничтожении мира забавный эпатаж о попытке его предостеречь. Все удаётся благодаря тому, что новозеландский режиссёр умно распределяет время между актёрами первого и второго плана. Их распределение состоит по чёткому плану, как и соотношение показа «Сакаара-Асгард». Первое выступает в роли основного состава, а второе, как группа поддержки, старается не дать выдохнуть своим коллегам.

Третий фильм о Торе представляет нам первую женщину-антагониста в серии Marvel. Хела - богиня смерти и по забавной случайности, сестра Тора и Локи, освобождается из тюрьмы, в которую её заключил Один. Кейт Бланшетт - не только первый женский злодей, но и та, кто реально попадает под рамки злодея. Героине отлично прописали предысторию (она действительно выглядит увлекательно), за которой хочется наблюдать. Персонаж, способный за секунды отправлять людей в могилы, захватывает зрителя своей харизмой и способностью очаровывать стилем борьбы. В этом плане Кейт не подкачала, отлично сыграв в экшн-сценах. Ко всему прочему, её история нехило переплетается с Валькирией Тессы Томпсон. Только жаль, что между ними не было открытых сцен, которые бы наверняка стали поворотными для картины.

​​​​​​​ Вердикт. Каждый год мы задаемся вопросом: «Вновь ли мы видим лучший фильм Marvel?» и вновь хочется говорить, что «да». На самом деле, ответ на такой вопрос банально прост: Кевин Файги не позволяет своей студии снижать установленный уровень и делает всё, чтобы конкуренты обкусывали себе локти. «Тор: Рагнарек» в очередной раз доказал, что в лице Marvel Studios мы получили мощную компанию, способную создавать качественные проекты.
11 декабря 2017, 12:21 Ответить
Безбилетник 7 ноября 2021, 19:19
Оценка
Неплохое продолжение истории. Главное- интересное. Ну и отдельный плюсик за Скруджа- занятный персонаж.
7 ноября 2021, 19:19 Ответить
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Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
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