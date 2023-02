Берегись крохи: 7 интересных фактов о фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

Если новая фаза киновселенной окажется хотя бы наполовину такой же интересной, как бережно составленный нами список, то всем зрителям наконец-то очень повезло.

Нет, дело тут не в специфическом юморе режиссера Тайки Вайтити, который в триквеле резко понизил градус пафосности, за счет чего он выигрышно смотрелся на фоне предыдущих частей. «Я постоянно думал о «Торе: Рагнарек», потому что все такие: «Воу! Трудно поверить, что это третья часть, она выглядит совсем иначе», – говорил Пол Радд в своем интервью для Empire. – Так что было заманчиво сделать что-то совсем неожиданное». И действительно, «Квантомания» станет не просто первым фильмом новой фазы Marvel, но будет иметь серьезные последствия в будущем киновселенной, чем «Человек-муравей» и его сиквел похвастаться не могут.

Сценарист «Квантомании» сравнил ее с невыпущенной «Дюной»

Пожалуй, «Дюна» Алехандро Ходоровски – это один из самых известных так и не снятых фильмов в истории кино. Да и как не вспоминать о нем время от времени, если работать над ним должны были Сальвадор Дали, Орсон Уэллс и Pink Floyd? Найти раскадровку так и не случившейся «Дюны» не сложно, и задумка, конечно, поражает – работавший над ней художник Жан Жиро явно не сдерживал полет своей фантазии. И именно поэтому сценарист «Квантомании» Джефф Лавнесс нескромно сравнил триквел с несостоявшимся проектом Ходоровски:

«Это [квантовое измерение] увлекательное место. Это безграничный простор для креативности, разнообразия и создания инопланетной жизни. Это «Дюна» Ходоровски внутри Marvel».

Джонатан Мэйджерс набрал 10 килограммов мышечной массы, готовясь к роли в «Квантомании»

В 2023 году у Мэйджерса юбилей – пять лет, как он начал сниматься в кино. Тем не менее за столь короткий промежуток времени он уже зарекомендовал себя не только как талантливый, но и невероятно дисциплинированный актер. Преданностью делу Мэйджерса восхищается едва ли не каждый, кто с ним работает, – верхушка Marvel Studios не стала исключением. «Джонатан невероятно обаятельный актер, который прикладывает массу усилий, но он как будто бы делает это с легкостью», – поделился главнокомандующий киновселенной Кевин Файги.

Не секрет, что львиную долю подготовки к ролям в MCU у актеров занимают физические тренировки – у многих это даже прописано в контракте. Так вот, Мэйджерс, которому для «Квантомании» нужно было набрать около 5 килограммов мышечной массы, перевыполнил план в два раза. Связано это было с тем, что, кроме Канга, у актера были запланированы еще две физически непростые роли: в Magazine Dreams, где он сыграл бодибилдера, и в «Криде-3». В итоге Мэйджерс сумел набрать аж 10 килограммов мышц и понизить уровень жировой массы до всего лишь 5%!

Пол Радд по-отцовски давал советы Кэтрин Ньютон

Старичков в MCU становится все меньше, и Пол Радд – один из немногих оставшихся, поэтому он, видимо, счел своим долгом помочь новоприбывшей в киновселенную Кэтрин Ньютон, сыгравшей в «Квантомании» дочь Скотта Лэнга Кэсси. Хотя Ньютон не назовешь начинающей актрисой – она и в «Большой маленькой лжи» была, и в «Маленьких женщинах», – проектов масштаба «Квантомании» в карьере актрисы еще не было. Шутки о некоторой креативной деспотичности Файги – не всегда шутки, поэтому Ньютон ожидаемо побаивалась импровизировать на съемочной площадке. Пол Радд, придумавший одну из самых любимых фанатами сцен с агентом Джимми Ву в сиквеле, убедил ее побороть свой страх: «Если ты позволишь мне дать тебе совет: не заканчивай съемки, зная, что ты не протестировала какую-нибудь шутку. Не сдерживайся, попробуй все. <…> В конце концов, они вырежут ее, если будет несмешно, но могут и оставить».

Книга Скотта Лэнга из «Квантомании» более чем реальна

Marvel Studios достигла новых вершин маркетинга, точнее сказать – метамаркетинга. Если ты видел промо фильма, то знаешь, что Скотт написал книгу Look Out for the Little Guy! («Берегись крохи!»). В связи с этой сюжетной деталью Marvel Studios решила не мелочиться и выпустить автобиографию Скотта Лэнга в реальности – предзаказ на нее можно оформить уже сейчас на Amazon. Студия даже выпустила проморолик, в котором Радд заверяет, что «он вполне уверен», что книга была написана не им и не New York Times описывает ее как «одну из лучших автобиографий Мстителей… этой мультивселенной». Хотя гикам, которые наверняка уже выделили в своем бюджете статью расходов на этот литературный шедевр, придется подождать – выйдет эта «автобиография» только в сентябре.

Джонатан Мэйджерс черпал вдохновение для Канга Завоевателя из реальной жизни

Как уже было отмечено выше, Мэйджерс отдает всего себя каждой роли, работает на износ и серьезно готовится к каждым съемкам – его профессионализму можно только позавидовать. «Квантомания» не стала исключением – актер разве что не разобрал на атомы Канга Завоевателя. По его словам, чтобы сделать из этого персонажа злодея, которого зрители действительно могут испугаться (таких в Marvel, увы, найдется немного), ему было необходимо понять, чего мы все боимся в реальности:

«Я читал газеты, учебники истории… Я говорил с людьми, смотрел на своего ребенка, общался со своим партнером. Чего мы боимся на данный момент? Что нас пугает? Канг должен быть… Любой серьезный злодей – это манифестация наших глубоко зарытых страхов как общества».

Сценарист «Квантомании» вдохновлялся фильмами с Робином Уильямсом и Стивом Мартином

«С самого начала это история об отце и дочери», – так охарактеризовал «Квантоманию» ее сценарист Джефф Лавнесс, хотя это утверждение справедливо вообще для всей франшизы о Человеке-муравье. Скотт Лэнг даже мог бы посоревноваться с Тони Старком в том, кто из них круче в качестве отцовской фигуры. Лавнессу было важно изобразить Скотта эдаким отцом-аутсайдером, потому он и обратился за вдохновением к фильмам вроде «Отец невесты» и «Капитан Крюк», которые сам очень любил в детстве. «Совместить признаваемое всеми обаяние Пола Радда с этой энергией несостоявшегося отца – это стало лейтмотивом всего фильма».