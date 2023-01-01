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Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности, 2018: актеры и роли
Avengers: Infinity War
Мстители: Война бесконечности
2018 / США
Трейлер
8.6
Оцените
501
голос
Рейтинг IMDb: 8.4
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Мстители: Война бесконечности, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Энтони Руссо
Anthony Russo
Джо Руссо
Joe Russo
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Крис Эванс
Chris Evans
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Крис Пратт
Chris Pratt
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Зои Салдана
Zoe Saldana
Бри Ларсон
Brie Larson
Элизабет Олсен
Elizabeth Olsen
Карен Гиллан
Karen Gillan
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Джош Бролин
Josh Brolin
Себастиан Стэн
Sebastian Stan
Джереми Реннер
Jeremy Renner
Пол Радд
Paul Rudd
Дэйв Батиста
Dave Bautista
Пол Беттани
Paul Bettany
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Марк Руффало
Mark Ruffalo
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Пом Клементьефф
Pom Klementieff
Том Холланд
Tom Holland
Шон Ганн
Sean Gunn
Бенисио Дель Торо
Benicio Del Toro
Пол Беттани
Paul Bettany
Идрис Эльба
Idris Elba
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Энтони Маки
Anthony Mackie
Летишиа Райт
Letitia Wright
Терри Нотари
Terry Notary
Флоренс Касумба
Florence Kasumba
Роли озвучивали
Вин Дизель
Vin Diesel
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Кэрри Кун
Carrie Coon
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