Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мстители: Война бесконечности Мстители: Война бесконечности
Киноафиша Фильмы Мстители: Война бесконечности Награды и номинации фильма Мстители: Война бесконечности
Avengers: Infinity War Мстители: Война бесконечности 2018 / США
8.5 Оцените
508 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Мстители: Война бесконечности

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в людях?
Басков каждый год ездит на эти курорты: отличный вариант даже на осень-2023
В этом фильме Леонов снялся с сыном, но мало кто заметил: будете удивлены
Раньше это слово было абсолютно безобидным: теперь из-за него посадят в тюрьму
Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде
Почти как у Ланнистеров: третьей женой Диброва оказалась близкая родственница
Похож как две капли воды: этот парень утверждает, что является внебрачным сыном Губина
Даже убежала со сцены: с Успенской случился конфуз на концерте (постыдное видео)
Невесомость и паника: как Гагарина подставили во время первого полета в космос
Любой каприз: мужчины с этими именами любят баловать своих половинок
«Жених на маньяка похож»: свадебные фото Олеси Малибу вызвали гомерический смех у людей
Разве от такой уйдешь: вот за какую отличительную особенность Соседов не бросает любимую женщину
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше