В каком порядке смотреть все части фильма «Пираты Карибского моря»

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины», 2003

Подчиненные капитана Джека Воробья устраивают бунт, который возглавляет Барбоссо. Джека оставляют на необитаемом острове, но он умудряется выбраться. Спустя десять лет команда Барбоссо нападает на Порт Роял и похищает Элизабет Суонн, дочь губернатора и невесту командора. Банда каждую ночь превращается в оживших трупов, и девушка нужна им, чтобы снять проклятие ацтекского племени. Спасать Элизабет бросается кузнец Уильям, давно влюбленный в нее юноша. Для этого он поступается своими принципами и обращается за помощью к капитану Воробью, который не оставляет надежду вернуть свой корабль. Пути к цели у главных героев совпадают, и мужчины начинают действовать вместе. По их следам, в свою очередь, идет разъяренный пропажей невесты и угоном корабля командор Норрингтон. Но все они не представляют, с какой страшной тайной предстоит столкнуться.

«Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца», 2006

Фильм показывает новый виток легенды о Летучем голландце – призрачном судне, курсирующем в подводной пучине. Капитан мрачного корабля, Дэйви Джонс, постоянно ищет новых тружеников, и Джек Воробей знает, что это не сказка. Когда-то он пообещал отдать свою душу Джонсу на целый век в обмен на чертову дюжину лет владения «Черной жемчужиной». Настало время платить по счетам или навечно отправляться в рабство к Дейви. Но у Джека есть идея, как избежать ужасной участи: нужно похитить сундук, в котором капитан Голландца хранит свое сердце. Уилл Тернер, взявшийся помогать пирату, встречает на корабле своего отца, которого необходимо спасти. Героев снова ждут опасные приключения и авантюры.

«Пираты Карибского моря: На краю света», 2007

Капитан Джек Воробей в буквальном смысле оказался на краю свету из-за событий предыдущих частей истории. Его друзьям приходится обратиться за помощью к самому Барбоссо. Озлобленный похищением сундука капитан «Летучего Голландца», Дейви Джонс, начинает охоту на Джека. Элизабет оказывается на корабле с командой сингапурских разбойников, а затем становится его капитаном. Но получится ли у небольшой команды корсаров спастись от Дейви? Ведь в похищенном сундуке тот хранит вырезанное и спрятанное от Калипсо, своей возлюбленной, сердце, и его жажду мести ничего не укротит.

«Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011

Джек Воробей знает, где находится фонтан молодости, отыскать который мечтают тысячи людей. Но как обычно, капитана заботит пропажа любимой «Черной жемчужины». Джек потерял команду, и у него есть только карта с местонахождением источника. В истории появляется самозванец, зовущий себя капитаном Воробьем, и оказывается им дочь Эдварда Тича, знаменитого пирата. Джек попадает к Черной Бороде и вынужден присоединиться к его команде. Там он узнает о таинстве, дающем вечную жизнь. Хитрость и бесстрашие должны помочь герою расправиться с врагами и прийти к цели.

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», 2017

Пока капитан Джек Воробей бороздит моря, его голова снова объявляется ценной добычей. Салазар – грозный пират с кровожадной командой – жаждет устранить Джека со своего пути. Убегать от такого противника бесполезно, Воробью предстоит сложный бой. Чтобы выиграть, ему нужно найти трезубец Посейдона. Заполучивший это оружие станет полноправным хозяином морей. Но Салазар не собирается позволить Джеку завладеть артефактом…