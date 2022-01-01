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Мартин Клебба
Мартин Клебба
Martin Klebba
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Мартин Клебба
Martin Klebba
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Дата рождения
23 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Мартин Клебба
Родился 23 июня 1969 года. Трой, Мичиган, США.
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Фильмография Мартин Клебба
Космический джем: Новое поколение
анимация, комедия, фэнтези, фантастика
2021, США
6.0
Мотель Клоун
ужасы
2019, США
6.0
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.0
Призраки Элоиз
ужасы, триллер, детектив
2016, США
5.0
Третий лишний 2
комедия
2015, США
5.0
Мотель
криминал, триллер
2014, США
5.0
Оставленные
боевик, фантастика, триллер
2014, США
5.0
Белоснежка: месть гномов
комедия, фэнтези
2012, США
7.0
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