Конь-огонь, 2013

Микки и его бессменная подруга Минни отправляются на прогулку на повозке в компании Горация Хорсколлара и Коровы Кларабель. Друзья весело проводят время, смеются и поют, пока на их пути не появляется одноногий Пит, который пытается столкнуть их с дороги. В результате Микки теряет Минни из виду и должен проявить смекалку, чтобы вернуть свою возлюбленную.

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