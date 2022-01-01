Конь-огонь, 2013

Анимационный короткометражный фильм «Конь-огонь» создан в результате сочетания рисованной анимации и компьютерной графики благодаря технологиям, доступным на сегодняшний день только анимационной студии Walt Disney Animation Studios. Стилистика классического черно-белого анимационного фильма 1928 года воссоздана одними их лучших художников-аниматоров современности и органично дополнена компьютерной графикой и 3D технологиями. Подобный опыт сочетания традиционных и современных технологий принес студии приз Американской киноакадемии «Оскар» в 2012 году за короткометражку «Бумажный роман». Режиссер фильма Лорен МакМаллан стала первой женщиной, срежиссировавшей короткометражный фильм о Микки Маусе.
Микки и его бессменная подруга Минни отправляются на прогулку на повозке в компании Горация Хорсколлара и Коровы Кларабель. Друзья весело проводят время, смеются и поют, пока на их пути не появляется одноногий Пит, который пытается столкнуть их с дороги. В результате Микки теряет Минни из виду и должен проявить смекалку, чтобы вернуть свою возлюбленную.