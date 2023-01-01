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Холодное сердце Холодное сердце
Киноафиша Фильмы Холодное сердце Награды и номинации мультфильма Холодное сердце
Frozen Холодное сердце 2013 / США
7.9 Оцените
144 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации мультфильма Холодное сердце

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший анимационный фильм
Победитель
Лучшая песня
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучшая песня
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучший анимационный фильм
Победитель
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