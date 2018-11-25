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Холодное сердце Холодное сердце
Киноафиша Фильмы Холодное сердце Отзывы о мультфильме «Холодное сердце»
Frozen Холодное сердце 2013 / США
8.5 Оцените
140 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о мультфильме «Холодное сердце»

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Андрей 25 ноября 2018, 23:49
Оценка
очередной недетский, но смешной мультик про шведов!
8 баллов из 10ти!
25 ноября 2018, 23:49 Ответить
endedge295 22 декабря 2019, 19:28
Оценка
Один из лучших если не самый лучший мульт
22 декабря 2019, 19:28 Ответить
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