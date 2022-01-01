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Фильмы похожие на «Хранители снов»
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Фильмы похожие на «Хранители снов»

Все 12 Онлайн
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Моана
Моана
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8.0
анимация
2016, США
Город героев
Город героев
Смотреть за 1 рубль
8.0
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
Эпик
Эпик
Смотреть за 1 рубль
6.0
анимация, фэнтези, семейный, приключения
2013, США
Холодное сердце
Холодное сердце
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, анимация, семейный
2013, США
Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, анимация
2012, США
Хранители снов
Хранители снов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, анимация, приключения
2012, США
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Легенды ночных стражей
Легенды ночных стражей
8.0
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
Рождественская история
Рождественская история
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров
Смотреть за 1 рубль
8.0
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
Кошмар перед Рождеством
Кошмар перед Рождеством
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, фэнтези, мюзикл, анимация
1993, США
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Жанр
Все Анимация Комедия Боевик Семейный Фэнтези Приключения Драма Мюзикл Сказка
Страна
Все США Великобритания Австралия
Год
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Мультфильмы, похожие на «Хранителей снов», интересуют зрителей по всему миру уже почти десять лет – с момента выхода на экраны этого культового анимационного фэнтези. По сюжету, несколько легендарных сказочных персонажей существуют на самом деле, защищая от зла и разрушения детские мечты и сны. Среди них Санта-Клаус, Зубная фея, Песочный человек и Пасхальный кролик. Но однажды на пути добрых волшебников встает дух по имени Кромешник. Он хочет подменить фантазии детей по всему миру кошмарными видениями и страхами. Справиться с ним не в силах даже Хранители, поэтому на помощь они призывают молодого зимнего духа – Ледяного Джека. Этот парень не боится проблем и смело выступает против зла. Вот только его собственное прошлое мешает Джеку сотворить великое добро. В первую очередь, его ждет бой с внутренними демонами. Этот мультик год за годом остается любимой новогодней и рождественской историей миллионов зрителей. Поэтому Киноафиша собрала список похожих на «Хранителей снов» мультфильмов и фильмов.

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