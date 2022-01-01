Мультфильмы, похожие на «Хранителей снов», интересуют зрителей по всему миру уже почти десять лет – с момента выхода на экраны этого культового анимационного фэнтези. По сюжету, несколько легендарных сказочных персонажей существуют на самом деле, защищая от зла и разрушения детские мечты и сны. Среди них Санта-Клаус, Зубная фея, Песочный человек и Пасхальный кролик. Но однажды на пути добрых волшебников встает дух по имени Кромешник. Он хочет подменить фантазии детей по всему миру кошмарными видениями и страхами. Справиться с ним не в силах даже Хранители, поэтому на помощь они призывают молодого зимнего духа – Ледяного Джека. Этот парень не боится проблем и смело выступает против зла. Вот только его собственное прошлое мешает Джеку сотворить великое добро. В первую очередь, его ждет бой с внутренними демонами. Этот мультик год за годом остается любимой новогодней и рождественской историей миллионов зрителей. Поэтому Киноафиша собрала список похожих на «Хранителей снов» мультфильмов и фильмов.