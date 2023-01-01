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Холодное сердце
Холодное сердце, 2013: актеры и роли
Frozen
Холодное сердце
2013 / США
Трейлер
8.5
Оцените
136
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Холодное сердце, 2013: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Бак
Chris Buck
Дженнифер Ли
Jennifer Lee
В ролях
Кристен Белл
Kristen Bell
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Идина Мензел
Idina Menzel
Джош Гад
Josh Gad
Джонатан Грофф
Jonathan Groff
Ева Белла
Eva Bella
Майа Уилсон
Дима Билан
Dima Bilan
Сергей Пенкин
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