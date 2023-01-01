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Холодное сердце Холодное сердце
Киноафиша Фильмы Холодное сердце Холодное сердце, 2013: актеры и роли
Frozen Холодное сердце 2013 / США
8.5 Оцените
136 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Холодное сердце, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Крис Бак Крис Бак Chris Buck Дженнифер Ли Дженнифер Ли Jennifer Lee
В ролях
Кристен Белл Кристен Белл Kristen Bell Алан Тьюдик Алан Тьюдик Alan Tudyk Идина Мензел Идина Мензел Idina Menzel Джош Гад Джош Гад Josh Gad Джонатан Грофф Джонатан Грофф Jonathan Groff Ева Белла Eva Bella Майа Уилсон Дима Билан Дима Билан Dima Bilan Сергей Пенкин
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