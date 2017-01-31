Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джаред Гилман
Джаред Гилман
Jared Gilman
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Джаред Гилман
Jared Gilman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 декабря 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Джареда Гилмана
Родился 28 декабря 1998 года. Саут-Ориндж, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Джареда Гилмана
Патерсон
драма
2016, США
7.0
Королевство полной луны
комедия
2012, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В «Родине» пройдет эксклюзивный показ фильма «Королевство полной луны»
11 февраля киноцентр «Родина» представит зрителям картину Уэса Андерсона «Королевство полной луны» 2012 г. Начало показа в 19.00. Картина «Королевство полной
Написать
31 января 2017 19:02
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь