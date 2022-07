1 The Young Person's Guide To the Orchestra, Op. 34: Themes a-F Леонард Бернстайн, New York Philharmonic / Бенджамин Бриттен 3:23

2 Camp Ivanhoe Cadence Medley Peter Jarvis and His Drum Corps / Марк Мазерсбо 1:37

3 "Playful Pizzicato" from Simple Symphony, Op. 4 English Chamber Orchestra, Бенджамин Бриттен / Бенджамин Бриттен 3:04

4 Kaw-Liga (Single Version) Hank Williams / Fred Rose 2:35

5 Noye's Fludde, Op. 59: "Noye, Noye, Take Thou Thy Company" Trevor Anthony, Merlin Channon, English Opera Group Orchestra, Norman Del Mar, Owen Brannigan, David Pinto, Darien Angadi, Stephen Alexander, Caroline Clack, Marie-Therese Pinto / Бенджамин Бриттен 6:10

6 The Heroic Weather-Conditions of the Universe, Part 1: A Veiled Mist Александр Деспла 3:17

7 The Heroic Weather-Conditions of the Universe, Part 2: Smoke/Fire Александр Деспла 2:53

8 The Heroic Weather-Conditions of the Universe, Part 3: The Salt Air Александр Деспла 2:00

9 A Midsummer Night's Dream, Act 2: "On The Ground, Sleep Sound" Choir of Downside School, Purley, Бенджамин Бриттен, Emanuel School Wandsworth, Boys' Choir, Лондонский Симфонический Оркестр / Бенджамин Бриттен 3:05

10 Long Gone Lonesome Blues (Single Version) Hank Williams 2:39

11 Le Carnaval des Animaux: "Volière" Леонард Бернстайн, New York Philharmonic / Камиль Сен-Санс 1:20

12 Le Temps de l'Amour Françoise Hardy / Jacques Dutronc 2:25

13 An die Musik Alexandra Rubner, Christopher Manien / Франц Шуберт 2:29

14 Ramblin' Man (Single Version) Hank Williams 3:04

15 Songs From Friday Afternoons, Op. 7: "Old Abram Brown" Бенджамин Бриттен, Choir of Downside School, Purley, Viola Tunnard / Anonymous 3:30

16 The Heroic Weather-Conditions of the Universe Parts 4-6: Thunder, Lightning, And Rain Александр Деспла 5:01

17 Noye's Fludde, Op. 59: "The Spacious Firmament On High" David Pinto, Merlin Channon, English Opera Group Orchestra, Darien Angadi, Norman Del Mar, Stephen Alexander, Owen Brannigan, Sheila Rex, Caroline Clack, Marie-Therese Pinto / Бенджамин Бриттен 5:19

18 Noye's Fludde, Op. 59: "Noye, Take Thy Wife Anone" Trevor Anthony, Merlin Channon, English Opera Group Orchestra, Norman Del Mar, Chorus of Animals, Sheila Rex, David Pinto, Darien Angadi, Stephen Alexander / Бенджамин Бриттен 2:13

19 The Young Person's Guide To the Orchestra, Op. 34 Fugue: Allegro Motto Леонард Бернстайн, New York Philharmonic / Бенджамин Бриттен 3:07

20 Songs From Friday Afternoons, Op. 7: "Cuckoo!" Choir of Downside School, Purley, Бенджамин Бриттен, Viola Tunnard / Бенджамин Бриттен 1:39