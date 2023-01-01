Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Королевство полной луны Королевство полной луны
Киноафиша Фильмы Королевство полной луны Награды и номинации фильма Королевство полной луны
Moonrise Kingdom Королевство полной луны 2012 / США
7.5 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Билеты от 650 ₽
Билеты от 650 ₽
В избранное Уже в избранном
Билеты

Награды и номинации фильма Королевство полной луны

Вся информация о фильме
Оскар 2013 Оскар 2013
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2013 Золотой глобус 2013
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA 2013 BAFTA 2013
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
MTV Movie Awards 2013 MTV Movie Awards 2013
Лучший поцелуй
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы
От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят
«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене
Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили
Что не так с «интердевочками»: это заметили только полицейские и «ночные бабочки»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше