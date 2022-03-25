Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кара Хэйуорд

Кара Хэйуорд

Kara Hayward
Кара Хэйуорд
Кара Хэйуорд Kara Hayward
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 ноября 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Кары Хэйуорд

Содержание:

Кара Хэйуорд – Фильмы
  - Кара Хэйуорд – «Королевство юной луны»
  - Кара Хэйуорд – «Манчестер у моря»
  - Кара Хэйуорд – «Остров собак»
Кара Хэйуорд – Личная жизнь

Американская актриса Кара Хэйуорд родилась 17 ноября 1998 года в Уинчестере, штат Массачусетс. Семья девочки в составе матери и отца Карен и Джона Хэйуорд, а также двух дочерей перебралась в Андовер, где будущая актриса ходила в среднюю школу Wood Hill. Также какое-то время семейство проживало в Бостоне, где Кара также посещала школу. Актрисой Хэйуорд решила стать после того, как сыграла в постановке летнего лагеря во время каникул.

Кара Хэйуорд – Фильмы

Кара Хэйуорд – начинающая актриса, которая за несколько лет работы в кино успела сняться в множестве проектов, в том числе и у известных режиссёров. Большинство знает её как девочку из «Королевства полной луны». Её сотрудничество с постановщиком Уэсом Андерсоном также продолжилось на съёмках мультфильма «Остров собак». Актриса появилась в таких фильмах, как «Манчестер у моря», «Патерсон» Джима Джармуша, где она сыграла вместе с коллегой из «Королевства полной луны» Джаредом Гилманом , а также в картинах «Лодыри» и «Сестринство ночи».

Кара Хэйуорд также сыграла несколько эпизодических ролей в сериалах на ТВ, среди которых «Закон и порядок. Специальный корпус», «Белый воротничок», «Fan Girl» и «Ненавистники, прочь!». Кроме того, Кара Хэйуорд получила одну из главных ролей в проекте «To the stars» Марты Стефенс вместе с Малин Акерман, Тони Хейлом и Лианой Либерато.

Кара Хэйуорд – «Королевство юной луны»

Дебютом Карэ Хэйуорд на большом экране стала роль у главного сказочника от кино Уэса Андерсона в фильме «Королевство полной луны». До этого никому не известная актриса получила сразу же главную роль девочки по имени Сьюзи Бишоп, которая сбегает вместе со скаутом Сэмом Шикаски (Джаред Гилман) и ставит на уши всех взрослых на небольшом островке, где она живёт вместе с родителями и тремя младшими братьями. В картине собрался по-настоящему звёздный состав: Брюс Уиллис, Фрэнсис МакДорманд, Эдвард Нортон, Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Также Кара озвучила одну из героинь анимационного проекта Уэса Андерсона «Остров собак».

Кара Хэйуорд – «Манчестер у моря»

В 2016 году в прокат выходит фильм «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, который стал одним из фаворитов в наградном сезоне и собрал положительные реакции критиков и зрителей. Эта трогательная драма рассказывает историю о сантехнике Ли, который возвращается в родной город под названием Манчестер у моря после того, как узнаёт о гибели родного брата и последующей опеке своего племянника. Главные роли в фильме исполнили Кейси Аффлек и Лукас Хеджес. Во второстепенных ролях на экране появились Мишель Уильямс, а также Кара Хэйуорд, которая сыграла одну из девушек героя Лукаса Хеджеса.

Кара Хэйуорд – «Остров собак»

В 2018 году на Берлинском кинофестивале был представлен новый анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак», в озвучании которого приняли участие известные актёры, среди которых Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Джефф Голдблюм, Билл Мюррей, Лив Шрайбер, Скарлетт Йохансон, Грета Гервиг, Тильда Суинтон и многие другие. Кара Хэйуорд озвучила в картине собаку по кличке Мята, которую Спотс встречает среди собак, прозванных каннибалами.

Кара Хэйуорд – Личная жизнь

Про личную жизнь актриса предпочитает не распространяться, поэтому о её отношениях с противоположным полом известно крайне мало. Не замужем.

Интересные факты о Каре Хэйуорд

- С 9 лет Кара Хэйуорд является членом организации для людей с высоким коэффициентом интеллекта «Менса».

- Кара Хэйуорд также занимается танцами, а в свободное время пишет стихи. Она даже была опубликована в сборниках «A Celebration of Poetry» и «Inspired».

Фильмография Кары Хэйуорд
Социальная дилемма
Социальная дилемма
документальный 2020, США
7.0
Мы
Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Остров собак
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.0
Манчестер у моря
Манчестер у моря
драма 2016, США
7.0
Патерсон
Патерсон
драма 2016, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Кары Хэйуорд Все фотографии
Кара Хэйуорд Кара Хэйуорд Кара Хэйуорд Кара Хэйуорд
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер причудливой феминистской антологии «Рев» с Николь Кидман, Синтией Эриво и Элисон Бри Кто-то поедает фотографии, кто-то расследует собственное убийство, а кто-то возвращает мужа как бракованный товар.
Написать
25 марта 2022 13:34
Блогеры против вампиров: Эбигейл Бреслин снимется в комедийном «ужастике» Интернет-звезды против вампиров.
Написать
1 октября 2020 14:49
В «Родине» пройдет эксклюзивный показ фильма «Королевство полной луны» 11 февраля киноцентр «Родина» представит зрителям картину Уэса Андерсона «Королевство полной луны» 2012 г. Начало показа в 19.00. Картина «Королевство полной
Написать
31 января 2017 19:02
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши