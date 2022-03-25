Содержание:

Кара Хэйуорд – Фильмы

- Кара Хэйуорд – «Королевство юной луны»

- Кара Хэйуорд – «Манчестер у моря»

- Кара Хэйуорд – «Остров собак»

Кара Хэйуорд – Личная жизнь

Американская актриса Кара Хэйуорд родилась 17 ноября 1998 года в Уинчестере, штат Массачусетс. Семья девочки в составе матери и отца Карен и Джона Хэйуорд, а также двух дочерей перебралась в Андовер, где будущая актриса ходила в среднюю школу Wood Hill. Также какое-то время семейство проживало в Бостоне, где Кара также посещала школу. Актрисой Хэйуорд решила стать после того, как сыграла в постановке летнего лагеря во время каникул.

Кара Хэйуорд – Фильмы

Кара Хэйуорд – начинающая актриса, которая за несколько лет работы в кино успела сняться в множестве проектов, в том числе и у известных режиссёров. Большинство знает её как девочку из «Королевства полной луны». Её сотрудничество с постановщиком Уэсом Андерсоном также продолжилось на съёмках мультфильма «Остров собак». Актриса появилась в таких фильмах, как «Манчестер у моря», «Патерсон» Джима Джармуша, где она сыграла вместе с коллегой из «Королевства полной луны» Джаредом Гилманом , а также в картинах «Лодыри» и «Сестринство ночи».

Кара Хэйуорд также сыграла несколько эпизодических ролей в сериалах на ТВ, среди которых «Закон и порядок. Специальный корпус», «Белый воротничок», «Fan Girl» и «Ненавистники, прочь!». Кроме того, Кара Хэйуорд получила одну из главных ролей в проекте «To the stars» Марты Стефенс вместе с Малин Акерман, Тони Хейлом и Лианой Либерато.

Кара Хэйуорд – «Королевство юной луны»

Дебютом Карэ Хэйуорд на большом экране стала роль у главного сказочника от кино Уэса Андерсона в фильме «Королевство полной луны». До этого никому не известная актриса получила сразу же главную роль девочки по имени Сьюзи Бишоп, которая сбегает вместе со скаутом Сэмом Шикаски (Джаред Гилман) и ставит на уши всех взрослых на небольшом островке, где она живёт вместе с родителями и тремя младшими братьями. В картине собрался по-настоящему звёздный состав: Брюс Уиллис, Фрэнсис МакДорманд, Эдвард Нортон, Билл Мюррей и Тильда Суинтон. Также Кара озвучила одну из героинь анимационного проекта Уэса Андерсона «Остров собак».

Кара Хэйуорд – «Манчестер у моря»

В 2016 году в прокат выходит фильм «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана, который стал одним из фаворитов в наградном сезоне и собрал положительные реакции критиков и зрителей. Эта трогательная драма рассказывает историю о сантехнике Ли, который возвращается в родной город под названием Манчестер у моря после того, как узнаёт о гибели родного брата и последующей опеке своего племянника. Главные роли в фильме исполнили Кейси Аффлек и Лукас Хеджес. Во второстепенных ролях на экране появились Мишель Уильямс, а также Кара Хэйуорд, которая сыграла одну из девушек героя Лукаса Хеджеса.

Кара Хэйуорд – «Остров собак»

В 2018 году на Берлинском кинофестивале был представлен новый анимационный фильм Уэса Андерсона «Остров собак», в озвучании которого приняли участие известные актёры, среди которых Эдвард Нортон, Брайан Крэнстон, Джефф Голдблюм, Билл Мюррей, Лив Шрайбер, Скарлетт Йохансон, Грета Гервиг, Тильда Суинтон и многие другие. Кара Хэйуорд озвучила в картине собаку по кличке Мята, которую Спотс встречает среди собак, прозванных каннибалами.

Кара Хэйуорд – Личная жизнь

Про личную жизнь актриса предпочитает не распространяться, поэтому о её отношениях с противоположным полом известно крайне мало. Не замужем.