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Королевство полной луны
Отзывы о фильме «Королевство полной луны»
Moonrise Kingdom
Королевство полной луны
2012 / США
Трейлер
7.2
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Отличный ролик, смеялась до слез.
Пойду "на Нортона" обязательно. В откровенно фуфлыжных проектах замечен не был, в Мстителях вот отказался сниматься, даже контракт расторг, если верить слухам.
Хотя почему только на Нортона? Остальные тоже ого-го, чудо, да и только.
Ахах, прямо в зобу дыханье сперло от предвкушения ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю никаких петровых и васечкиных. Про Сыроежкина с роботом легкое такое кино и приятное, там еще по тогдашней советской моде чуть что, давай сразу песню петь. На несколько серий с песнями фильм растянули и зря, под конец, помню, совсем скучно было.
Ералаш сюда приплетать вообще не стоит, по-моему.
Королевство - страшноватая история с нехилыми приключениями. Я сильно переживала за героев. Мелкий, тощий и одноглазый, на минуточку, вооруженные на Сэма отправились, как на зверя. И до рукопашной дошло, между прочим. Собачка вот погибла. И дождем ребят поливало, молниями било, водой смывало. И утонуть могли, и со скалы навернуться. И любовь у Сэма со Сьюзи, по-моему, это любовь двух изгоев, от отчаянья и назло. Им и пойти было некуда, они бы и погибли на этой крыше, если бы не чудо... Эта сцена, когда после удара молнии три фигурки свисают с крыши - смех сквозь слезы.
У взрослых тоже все довольно печально. Было ощущение, что актеры не лицедействуют вовсе, а вот они такие по жизни и есть, несчастливые, растерянные.
Совершенно феерична была Тильдочка.
Грустное кино, мастерски разбавленное иронией, чтобы не было совсем уж мучительно больно. 10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Мне конечно не жалко "потраченных времени и денег", но супервосторженных отзывов я не разделяю.
Да атмосферный такой фильмец, не банальный, актерская работа - гуд, операторская - гуд, режиссерская - тоже на уровне, а всё вместе почему то не зацепило, может не в том настроении смотрела.
Я всё-таки люблю фильмы, которые дают пищу для размышлений, а тут особого посыла для меня лично не было. В общем, не мой фильм, наверно. Хотя это не мешало мне местами ржать до слёз. Отдельно впечатлил Брюс Уиллис в роли унылого полицейского, прям молодец. И персонажи Ноева кочега - просто зачёт 😂 .
Но как-то в цельную картинку отдельные фишки не сложились.
7,5/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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ОльгаS
2 апреля 2015, 12:51
Ходили вчера с сыном 10 лет. Хотелось посмотреть комедию, подкупил актерский состав. После фильма у меня осталось очень смешанное чувство. С одной стороны - действительно мастерская работа режиссера, актеров и пр. Но в то же время фильм - ОЧЕНЬ ГРУСТНЫЙ. Я вообще не понимаю, почему эту картину отнесли к комедийному жанру. Это философская притча о двух несчастных детях, которые в бесконечном одиночестве нашли друг друга. Юморок, которым создатели пытались сдобрить эту печальную историю, временами просто поражал своей пошлостью и грубость. Однозначно, что фильм не для детей, так как глубокий посыл, заложенный авторами фильма в эту историю, им не понять в силу своего возраста. Сидящий рядом сын лишь иногда веселился некоторым репликам и сценам. Большую часть времени он вообще не понимал, что происходит, тупо смотрел на экран. А после фильма спросил: "Почему там все такие злые и жестокие?". Пыталась объяснить ему, что фильм про дружбу двух несчастных детей.
На мой взгляд, отличный фильм для товарища Гордона - поклонники Закрытого показа точно бы нашли в нем много тем для рассуждений на тему добра и зла.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Supersonic83
2 апреля 2015, 12:51
Один из самых бездарных фильмов на которые я когда-либо ходил. Не зацепило вообще ничто.
2 апреля 2015, 12:51
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Пойду "на Нортона" обязательно. В откровенно фуфлыжных проектах замечен не был, в Мстителях вот отказался сниматься, даже контракт расторг, если верить слухам.
Хотя почему только на Нортона? Остальные тоже ого-го, чудо, да и только.
Ахах, прямо в зобу дыханье сперло от предвкушения ✊
Ералаш сюда приплетать вообще не стоит, по-моему.
Королевство - страшноватая история с нехилыми приключениями. Я сильно переживала за героев. Мелкий, тощий и одноглазый, на минуточку, вооруженные на Сэма отправились, как на зверя. И до рукопашной дошло, между прочим. Собачка вот погибла. И дождем ребят поливало, молниями било, водой смывало. И утонуть могли, и со скалы навернуться. И любовь у Сэма со Сьюзи, по-моему, это любовь двух изгоев, от отчаянья и назло. Им и пойти было некуда, они бы и погибли на этой крыше, если бы не чудо... Эта сцена, когда после удара молнии три фигурки свисают с крыши - смех сквозь слезы.
У взрослых тоже все довольно печально. Было ощущение, что актеры не лицедействуют вовсе, а вот они такие по жизни и есть, несчастливые, растерянные.
Совершенно феерична была Тильдочка.
Грустное кино, мастерски разбавленное иронией, чтобы не было совсем уж мучительно больно. 10/10
Да атмосферный такой фильмец, не банальный, актерская работа - гуд, операторская - гуд, режиссерская - тоже на уровне, а всё вместе почему то не зацепило, может не в том настроении смотрела.
Я всё-таки люблю фильмы, которые дают пищу для размышлений, а тут особого посыла для меня лично не было. В общем, не мой фильм, наверно. Хотя это не мешало мне местами ржать до слёз. Отдельно впечатлил Брюс Уиллис в роли унылого полицейского, прям молодец. И персонажи Ноева кочега - просто зачёт 😂 .
Но как-то в цельную картинку отдельные фишки не сложились.
7,5/10
На мой взгляд, отличный фильм для товарища Гордона - поклонники Закрытого показа точно бы нашли в нем много тем для рассуждений на тему добра и зла.
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