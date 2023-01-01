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Стартрек: Возмездие
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Star Trek Into Darkness
Стартрек: Возмездие
2013 / США
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6.8
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36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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