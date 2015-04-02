Джеффри Джейкоб Абрамс, всерьез взявшийся за воскрешение «Звездного пути», уверенно выводит его к новейшей широкой аудитории. Тому, чему раньше умилялись исключительно американские фанаты архаичного космического телесериала, теперь умиляются любители похрустеть попкорном по всему миру: англичане, французы, русские, немцы, вулканцы, ромуланцы и т. п. При этом Абрамс ювелирно точен в освоенной им рецептуре голливудского успеха, разработанной – применительно к фантастическому…
Актеры (мужчины) протухшие с накаченными губами , перманентным макияжем и галимыми прическами.... убило прощание с умирающим другом ... было похоже на пропаганду пидорасов !
Мы с мужем оценили на 0✊
Не советуем✊ ✊
Cоглашусь на все 100%. В наше время, КосмоОперы почти не стало. Все какое приземленное , нет размаха Лукаса, Стартрек, как бальзам. Люди перестали смотреть вверх с конца 80-х, пора на чать мечтать о поездке на Марс. Но как начать мечтать, если про это никто не пишет и не говорит?
С умным видом нажимать кнопки, а потом на счет "три" просто выдернуть из одной хреновины другую хреновину. И ведь всё это отлично работает.
И то, что спустя триста лет будут стрижки каре и удлиняющая тушь, это так успокаивает...
Бред сивой кобылы, конечно, но такой симпатичный бред. Наивный, но душевный. Отличные, в общем, космоприключения.
И мне категорически не нравится новая блондинка. Искусственная она какая-то.
8/10. Первый фильм лучше.
звездные войны еще в детстве все пересмотрела.инопланетянина,чужого и т.д.
стартрек хочу глянуть тоже,я первый даже не видела.
но комменты меня смущают как то..✌️ Ответ на сообщение miti от 19/05/2013 - 00:45:46
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