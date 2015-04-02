Наша рецензия

Джеффри Джейкоб Абрамс, всерьез взявшийся за воскрешение «Звездного пути», уверенно выводит его к новейшей широкой аудитории. Тому, чему раньше умилялись исключительно американские фанаты архаичного космического телесериала, теперь умиляются любители похрустеть попкорном по всему миру: англичане, французы, русские, немцы, вулканцы, ромуланцы и т. п. При этом Абрамс ювелирно точен в освоенной им рецептуре голливудского успеха, разработанной – применительно к фантастическому…