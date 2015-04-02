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Стартрек: Возмездие Стартрек: Возмездие
Киноафиша Фильмы Стартрек: Возмездие Отзывы о фильме «Стартрек: Возмездие»
Star Trek Into Darkness Стартрек: Возмездие 2013 / США
6.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Стартрек: Возмездие»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Джеффри Джейкоб Абрамс, всерьез взявшийся за воскрешение «Звездного пути», уверенно выводит его к новейшей широкой аудитории. Тому, чему раньше умилялись исключительно американские фанаты архаичного космического телесериала, теперь умиляются любители похрустеть попкорном по всему миру: англичане, французы, русские, немцы, вулканцы, ромуланцы и т. п. При этом Абрамс ювелирно точен в освоенной им рецептуре голливудского успеха, разработанной – применительно к фантастическому…

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Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
А мне вот первый фильм не понравился совершенно (от Прометея же наоборот в восторге ;-)). Какой-то он скучный, я к середине уже потеряла нить событий... причем безвозвратно. Хотя я очень люблю фильмы про космос (все кроме звездных войн).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
khaos11 2 апреля 2015, 12:51
Да что там в первой части может вообще захватывать?! Абсолютно проходное муфи, ни холодно от него было и не жарко. Во второй части хотя бы интрига какая-то имеется...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Кино нулевое... 0/10

Актеры (мужчины) протухшие с накаченными губами , перманентным макияжем и галимыми прическами.... убило прощание с умирающим другом ... было похоже на пропаганду пидорасов !

Мы с мужем оценили на 0✊

Не советуем✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Не, не пойду, дождусь релиза. Судя по отзывам, до первой части, предполагаю, этому фильму далеко.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (miti, 19/05/2013 - 00:43:59):

Cоглашусь на все 100%. В наше время, КосмоОперы почти не стало. Все какое приземленное , нет размаха Лукаса, Стартрек, как бальзам. Люди перестали смотреть вверх с конца 80-х, пора на чать мечтать о поездке на Марс. Но как начать мечтать, если про это никто не пишет и не говорит?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Berlin197150 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фантастический фильм. Отличная игра актеров. 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Стартрек, как говорится он и есть Стартрек. Если я скажу, что в фильме звездолет похож на летающую мясорубку; что сюжет высосан из пальца, хотя и запутан, и в тоже время поразительным образом повторяет всё показанное в предыдущих фильмах этого сериала; что смотреть просто нечего, кроме того, что уже показывали в прежних сериях и того, что позаимствовали из "Звездных войн" ( но увы не самое лучшее ) - мне ответят: "Так это же Стартрек". И я соглашусь: "Да, это - Стартрек".✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ой, держите меня семеро... запускать Энтерпрайз с пинка, как это по-русски...

С умным видом нажимать кнопки, а потом на счет "три" просто выдернуть из одной хреновины другую хреновину. И ведь всё это отлично работает.

И то, что спустя триста лет будут стрижки каре и удлиняющая тушь, это так успокаивает...

Бред сивой кобылы, конечно, но такой симпатичный бред. Наивный, но душевный. Отличные, в общем, космоприключения.

И мне категорически не нравится новая блондинка. Искусственная она какая-то.

8/10. Первый фильм лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
После первого фильма этот как-то средне показался.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
vuik 2 апреля 2015, 12:51
значит у тебя были сплошь феи и барби-настоящие женщины любят героев)))ахаа)

звездные войны еще в детстве все пересмотрела.инопланетянина,чужого и т.д.

стартрек хочу глянуть тоже,я первый даже не видела.

но комменты меня смущают как то..✌️ Ответ на сообщение miti от 19/05/2013 - 00:45:46
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
5.0/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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