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Стартрек: Возмездие Стартрек: Возмездие
Киноафиша Фильмы Стартрек: Возмездие Стартрек: Возмездие, 2013: актеры и роли
Star Trek Into Darkness Стартрек: Возмездие 2013 / США
6.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Стартрек: Возмездие, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс J.J. Abrams
В ролях
Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Карл Урбан Карл Урбан Karl Urban Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Закари Куинто Закари Куинто Zachary Quinto Джон Чо Джон Чо John Cho Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч Benedict Cumberbatch Том Харди Том Харди Tom Hardy
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