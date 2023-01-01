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Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие, 2013: актеры и роли
Star Trek Into Darkness
Стартрек: Возмездие
2013 / США
Трейлер
6.8
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Стартрек: Возмездие, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
В ролях
Крис Пайн
Chris Pine
Зои Салдана
Zoe Saldana
Саймон Пегг
Simon Pegg
Карл Урбан
Karl Urban
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Закари Куинто
Zachary Quinto
Джон Чо
John Cho
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Том Харди
Tom Hardy
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