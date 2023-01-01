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Стартрек: Возмездие Стартрек: Возмездие
Киноафиша Фильмы Стартрек: Возмездие Награды и номинации фильма Стартрек: Возмездие
Star Trek Into Darkness Стартрек: Возмездие 2013 / США
7.3 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Награды и номинации фильма Стартрек: Возмездие

Вся информация о фильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший злодей
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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После. Навсегда
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