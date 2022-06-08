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Джон Чо
Джон Чо
John Cho
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Джон Чо
John Cho
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Дата рождения
16 июня 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
178 см
Биография Джона Чо
Родился 16 июня 1972 года. Сеул, Южная Корея.
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Фильмография Джона Чо
Волшебный дракон
анимация, фэнтези
2021, США / Китай
7.0
Проклятие
ужасы
2020, США
4.0
Путешествие на Луну
анимация, мюзикл, семейный, фантастика, фэнтези, комедия, приключения
2020, США / Китай
6.0
С любовью, Антоша
документальный
2019, США
8.0
Между двумя папоротниками
комедия
2019, США
6.0
Поиск
триллер
2018, США
7.0
Колумбус
драма
2017, США
7.0
Близнецы
детектив, триллер
2017, США
5.0
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Джон Чо отправляется в прощальную поездку со своей дочерью в трейлере фильма «Не заставляй уйти»
Отец-одиночка выясняет, что у него смертельная болезнь.
Написать
8 июня 2022 14:48
До официального анонса актерский состав «Звездного пути» был не в курсе о запуске четвертой части
Переговоры пока ведутся лишь с Крисом Пайном.
Написать
24 февраля 2022 15:41
Студия Paramount анонсировала «Звездный путь 4» с Крисом Пайном, Закари Куинто и другими звездами предыдущих фильмов
Съемки должны начаться в конце текущего года.https://www.kinoafisha.info/person/8112091/
Написать
16 февраля 2022 14:07
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