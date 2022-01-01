|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Assembling the Team
|Brian Tyler
|3:33
|2
|L. Gelada-3 Da Madrugada
|MV Bill
|7:20
|3
|Han Drifting
|Hybrid / Chris Healings
|1:55
|4
|Million Dollar Race
|Edu K, Hybrid / Chris Healings
|2:24
|5
|Mad Skills
|Brian Tyler
|3:51
|6
|Batalha
|Obando
|4:15
|7
|Danza Kuduro (feat. Lucenzo)
|Don Omar
|3:18
|8
|Follow Me Follow Me (Quem Que Caguetou?) [Fast 5 Hybrid Remix]
|Black Alien, Speed, Tejo / Tejo Damasceno
|3:08
|9
|Fast Five Suite
|Brian Tyler
|5:42