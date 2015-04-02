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Форсаж 5
Отзывы о фильме «Форсаж 5»
Fast Five
Форсаж 5
2011 / США
Трейлер
8.3
Оцените
233
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Диалог Дизеля и Джонсона на фоне очередной 1001ой отреставрированной модели доджа 85го года выпуска:
Дизель: Смотри какая у меня сиська накачанная...
Джонсон: Да ладно у меня больше, и я знаю, что ты силикона загнал...
Дизель: Ты что!? вот потрогай...чувствуешь, какая упругая - все по-настоящему...хирург знакомый сказал отторжения не будет
ps диалог вымышлен, все совпадения случайны ✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
уже скоро...ура товарищи!!!!!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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BigJС
2 апреля 2015, 12:51
Первая и третья часть этой франшизы были хороши (третья даже как-то свежо и стильно смотрелась)
остальные - boooring )
возможно, если в пятой части отойдут от попыток создать подобие криминального,"захватывающего" сюжета и добавят неуёмного экшена,дикого трэша и угара, например, то выйдет очень даже)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
23 апреля в Москву прибудет десант «Форсажа 5» в лице Вина Дизеля, Дуэйна Джонсона и Пола Уокера.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
кстати уже хотят Форсаж 6 снимать...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Андрей72рус
2 апреля 2015, 12:51
парни скока белет стоит?? и в 3D скока?
или где можно узнать??????
2 апреля 2015, 12:51
0
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Радует только кол-во разбитых машин, интересно, это они на компе рисовали или реальные били ✊
Напомнило 1й Форсаж...еще вроде бы Токийский дрифт можно было смотреть, чисто из-за дрифта ✊ из остальных частей ничего не помню...
В этой гоночная тема отъезжает за спину темам "мы это свистнем, возьмем, одолжим", стрельбе и прочим составляющим экшен-боевика...
так что красиво временами, но не то...7/10
ps а на чем это они сейф тянули? спереди значок с бараном какой-то, на жопе вроде бентли эмблема...морды как у лансерa...и хз какая мощность...хотя коробка, небось, из пластика была ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Фильм привлёк внимание интересом к нему знакомых,ходящих в кинотеатры раз в год.
Я на многое не рассчитывал-немногое и получил.В любом случае нужно такие фильмы смотреть обязательно в кино!Если обращать побольше внимания на гонки,тачки и девушек,то вообще можно приторчать от происходящего✊ .Хотя что-то зацепило в отдельные моменты,но не более.
Фильм по своему ярок и эмоционален,но картонные бандиты и благородные супергерои застряли в зубах вместе с поп-корном.
Буду объективен,отбросив личный негатив- 8\10✌️
2 апреля 2015, 12:51
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piklic
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Не особо фильм впечатлил, думал ,что будет супер фильм, где полно будет гонок, даже вот всех актеров вместе собрали, а в итоге фильм оказался просто нормальным , на мой взгляд хуже,чем предыдущие, получилось что-то типа Оушенов, только экшна здесь побольше.
2 апреля 2015, 12:51
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Негодник
2 апреля 2015, 12:51
Ходил с женой на ночной сеанс - нам понравилось!!! Девочки и машины просто шикарные, музыка классная! Спецэффекты просто супер, актерский состав выше всяких похвал, ну, и концовочка, конечно, не подкачала! Заинтриговали! Будем ждать 6-ю часть?!! Короче, советую всем сходить - не пожалеете!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Марушка
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Я конечно не поклонница такого жанра, но фильм мне понравился и дух захватывает и посмеяться в некоторых местах можно) но только вот больно это всё похоже на историю супер героев на подобии человека паука, просто я никак не понимаю, как можно прыгать с высоты 2-х этажного дома и потом идти даже не прихрамывая или бить друг друга по лицу со всей силы и потом быть без синяков и царапин...ну,да не в этом дело,главное,что фильм хорошо снят и его интересно смотреть так что моя оценка 8/10...ждём 6 части,а она обязательно будет))
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
слишком круто прям мегасуперпуперкруто а стало быть не реалистично ,не правдоподобно и как-то бессмысленно...✊
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 09/05/2011 - 21:03:12):
Назовите мне пожалуйста, хотя бы пару-тройку, реалистичных блокбастеров...
блогбастер-это фильмы собравшие большую кассу в прокате и большим бюджетом ,конечно фантастика привлекает зрителя и Гарри Потеры ,и Пираты, и Аватор но ведь и Авиатор тоже блокбастер ,а это реальная история ......просто мне как женщине не понятно зачем воровать машины из поезда который мчится со скоростью ,не ну круто конечно ,но как-то травматично и финансово накладно...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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monika
2 апреля 2015, 12:51
Ребята! Вы что, все с ума посходили?!!! я в шоке, что такие оценки высокие!!!!!!!!! ходила вчера, и то, потому что смотреть больше нечего! ужасно много АМЕРИКАНСКОГО ПАФОСА!!! некоторые сцены вообще НЕРЕАЛЬНЫ!!!! я про сцену с сейфом, прицепленным к 2-м машинам!!!! Это фильм по-моему снят не в жанре "фантастика"!!! Скала вообще разочаровал, мне он нравиться как мужчина, но как он сдесь сыграл, это провал!!!(((
Оценка фильму, ну максимум 5 из 10!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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таняc
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 10/05/2011 - 19:39:41):
я всегда думала, что блокбастер - это жанр. Боевик, то есть.
не совсем....
1) Большой бюджет.
2) Кассовые сборы.
3) Жанровая принадлежность.
Если есть взрывы, спецэффекты, экшен - значит блокбастер
2 апреля 2015, 12:51
0
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Dlim
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Domerus, 07/05/2011 - 00:34:49):
Спасибо за совет. Зал опустел, но мы дождались-таки отрывка в конце. Но это уже перебор, имхо. Ладно япошка(отзывы не перечитывал, если кто знает скажите плиз как так вышло) удивительным образом оказался жив-здоров в этой части, так еще и ...героиня Мишель Родригес вдруг воскресла.
А в целом ничего такой фильм. Понравился. Правда глуповатый чуть(особенно - Скала, на лице появлялась улыбка, когда показывали его "глуповато серьезное" личико ). Самое то для конца рабочей недели. Нельзя не отметить спецэффекты, они на высоте, если не придираться к их нереальности. Свою дежурную десятку от меня фильм получил .
он не выжил, 5 часть, и 4 и 6 (вроде как предыстории будут), а если так смотреть то Хан в конце когда ехал сказал что хочет мадрид увидить, а потом до Токио доедет. но как Лейти выжила это бред, если учесть что в нее можно скахать стреляли в упор прицельным огнем.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
10 баллов трюкачам и 10 - персонально шОферу, который вел тачку внутри сейфа, на такой жаре это, наверное, гестаповская пытка.
Я без ума от родного дизелевского голоса, голос нашего Чонишвишли хорош, конечно, но его озвучка с Дизелем как-то не склеилась. Вот его Кратос - другое дело, брутальненько.
Неземного восторга не испытала, увы, как не хотелось. Тут народ каментил по поводу мускулатуры Скалы и соответствия происходящего законам физики. Я в квадрипцесах и анаболиках ничего не смыслю, с физикой скорее на Вы, мой бедный моск, как не пытался, а в мельтешеньи на экране зацепиться было не за что. В общем, минут через 20-25 начали слипаться глаза.
Скала - персонаж юмористический, звериная серьезность фейса только усиливала желание хихикать всю дорогу, как только он появлялся на экране.
Больше всего понравился ребенок Винса, кудрявый такой смугляшка, немедленно захотелось такого же.
2 апреля 2015, 12:51
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kinetic
2 апреля 2015, 12:51
Я не пропустила не одной части фильма Форсаж! 5 часть не менее крутая чем предыдущие - сумасшедшие гонки, мускулистый Вин Дизель, погони, любовь, я готова пересматривать этот фильм снова и снова. Только конечно смотреть его лучше на большом экране, для усиления эффекта так сказать))
2 апреля 2015, 12:51
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KristiNO
2 апреля 2015, 12:51
Форсаж 5 – отличный фильм, не смотря на то что это уже пятый фильм об одном и том же. Я думаю этот фильм пользуется такой популярностью, потому что других подобных фильмов, с такими крутыми погонями и красивыми тачками еще не сняли. Поэтому следующий Форсаж, который судя по концовке Форсажа 5 ждать все таки следует, также соберет приличную кассу.
2 апреля 2015, 12:51
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Дизель: Смотри какая у меня сиська накачанная...
Джонсон: Да ладно у меня больше, и я знаю, что ты силикона загнал...
Дизель: Ты что!? вот потрогай...чувствуешь, какая упругая - все по-настоящему...хирург знакомый сказал отторжения не будет
ps диалог вымышлен, все совпадения случайны ✊
остальные - boooring )
возможно, если в пятой части отойдут от попыток создать подобие криминального,"захватывающего" сюжета и добавят неуёмного экшена,дикого трэша и угара, например, то выйдет очень даже)
✊
или где можно узнать??????
Напомнило 1й Форсаж...еще вроде бы Токийский дрифт можно было смотреть, чисто из-за дрифта ✊ из остальных частей ничего не помню...
В этой гоночная тема отъезжает за спину темам "мы это свистнем, возьмем, одолжим", стрельбе и прочим составляющим экшен-боевика...
так что красиво временами, но не то...7/10
ps а на чем это они сейф тянули? спереди значок с бараном какой-то, на жопе вроде бентли эмблема...морды как у лансерa...и хз какая мощность...хотя коробка, небось, из пластика была ✊
Я на многое не рассчитывал-немногое и получил.В любом случае нужно такие фильмы смотреть обязательно в кино!Если обращать побольше внимания на гонки,тачки и девушек,то вообще можно приторчать от происходящего✊ .Хотя что-то зацепило в отдельные моменты,но не более.
Фильм по своему ярок и эмоционален,но картонные бандиты и благородные супергерои застряли в зубах вместе с поп-корном.
Буду объективен,отбросив личный негатив- 8\10✌️
блогбастер-это фильмы собравшие большую кассу в прокате и большим бюджетом ,конечно фантастика привлекает зрителя и Гарри Потеры ,и Пираты, и Аватор но ведь и Авиатор тоже блокбастер ,а это реальная история ......просто мне как женщине не понятно зачем воровать машины из поезда который мчится со скоростью ,не ну круто конечно ,но как-то травматично и финансово накладно...✊
Оценка фильму, ну максимум 5 из 10!!!!!!!!!!!!!!
не совсем....
1) Большой бюджет.
2) Кассовые сборы.
3) Жанровая принадлежность.
Если есть взрывы, спецэффекты, экшен - значит блокбастер
А в целом ничего такой фильм. Понравился. Правда глуповатый чуть(особенно - Скала, на лице появлялась улыбка, когда показывали его "глуповато серьезное" личико ). Самое то для конца рабочей недели. Нельзя не отметить спецэффекты, они на высоте, если не придираться к их нереальности. Свою дежурную десятку от меня фильм получил .
он не выжил, 5 часть, и 4 и 6 (вроде как предыстории будут), а если так смотреть то Хан в конце когда ехал сказал что хочет мадрид увидить, а потом до Токио доедет. но как Лейти выжила это бред, если учесть что в нее можно скахать стреляли в упор прицельным огнем.
Я без ума от родного дизелевского голоса, голос нашего Чонишвишли хорош, конечно, но его озвучка с Дизелем как-то не склеилась. Вот его Кратос - другое дело, брутальненько.
Неземного восторга не испытала, увы, как не хотелось. Тут народ каментил по поводу мускулатуры Скалы и соответствия происходящего законам физики. Я в квадрипцесах и анаболиках ничего не смыслю, с физикой скорее на Вы, мой бедный моск, как не пытался, а в мельтешеньи на экране зацепиться было не за что. В общем, минут через 20-25 начали слипаться глаза.
Скала - персонаж юмористический, звериная серьезность фейса только усиливала желание хихикать всю дорогу, как только он появлялся на экране.
Больше всего понравился ребенок Винса, кудрявый такой смугляшка, немедленно захотелось такого же.
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