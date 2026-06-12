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Киноафиша Фильмы Вараву

Вараву

, 2026
Varavu
Индия / боевик, драма, триллер
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Постер фильма Вараву
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В ролях

Дзедзю Джордж
Polachan
Vani Viswanath
Murali Gopy
Арджун Ашокан
Saniya Iyappan
Сюканая
Бабурадж
Vincy Aloshious
Ashwin Kumar
Abhimanyu Shammy Thilakan
Биджу Паппан
Bobby Kurian
Режиссер Шаджи Каилас
Сценарист Vinayak Sasikumar, А.К. Саджан
Композитор Сам К. С.
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 июня 2026
Дата выхода
16 июля 2026 Бахрейн
16 июля 2026 Индия
12 июня 2026 ОАЭ 18TC
Производство Olga Productions
Другие названия
Varavu

Рейтинг фильма

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6 IMDb

Отзывы о фильме

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