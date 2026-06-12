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Вараву
Вараву
, 2026
Varavu
Индия / боевик, драма, триллер
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Пойду
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Не пойду
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В ролях
Дзедзю Джордж
Polachan
Vani Viswanath
Murali Gopy
Арджун Ашокан
Saniya Iyappan
Сюканая
Бабурадж
Vincy Aloshious
Ashwin Kumar
Abhimanyu Shammy Thilakan
Биджу Паппан
Bobby Kurian
Режиссер
Шаджи Каилас
Сценарист
Vinayak Sasikumar
,
А.К. Саджан
Композитор
Сам К. С.
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 23 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
12 июня 2026
Дата выхода
16 июля 2026
Бахрейн
16 июля 2026
Индия
12 июня 2026
ОАЭ
18TC
Производство
Olga Productions
Другие названия
Varavu
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Рейтинг фильма
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голосов
6
IMDb
Отзывы о фильме
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