Эпохальные битвы, сверкающие доспехи, мощнейшие армии, сталкивающиеся в кровопролитной борьбе за территории, и абсолютно незнакомая современному человеку атмосфера – явления, прочно занявшие отдельную нишу в кинематографе. Фильмы, рассказывающие зрителю об истории его предков, захватывают внимание и увлекают в повествование с головой.

Пять лучших фильмов про доисторические времена

Когда-то мир был совсем таким, как сейчас. Не было многочисленных гаджетов, электричества, комфортабельного жилья, развитой медицины и доступа к огромным массивам информации. Но были благородные люди с твердыми принципами, отстаивавшие свои территории и захватывавшие новые. Отражение истории можно наблюдать в захватывающих фильмах о давних временах.

Троя

Парис, молодой и горячий царевич Трои, влюблен в жену царя Менелая. Елена Прекрасная бежит вместе с ним, что приводит правителя в ярость. Чтобы отомстить за похищение любимой жены, Менелай обращается к брату, Агамемнону. Тот собирает армию ахейцев, могучих воинов, которыми может похвастаться Греция, и отправляется на Трою с войной. Но город смело принимает нападение, не намереваясь отдавать захватчикам своего правителя и его возлюбленную.

Недолгого победоносного сражения, на которое надеялся Агамемнон, но произошло, вместо этого разрослась долгая кровопролитная война, в ходе которой армия ахейцев переживает внутренние противоречия.

Александр

Кинолента основана на исторических фактах и записях Птолемея I Сотера, военачальника, и рассказывает реальную биографию Александра Македонского. Знаменитый царь занял престол, едва отпраздновав двадцатилетие. Его тринадцатилетнее правление было ярчайшим периодом, в который он захватил почти все земли, известные на тот момент. Сюжет двигается от самого детства правителя до его смерти, подробно останавливаясь на личной жизни и двух самых масштабных сражениях в истории. Египетский царь после смерти Александра посвятил его подвигам летопись.

Меч дракона

Хо Ань – боец из рода гуннов, работающий командиром охранного отряда на строительстве китайского форта. Однажды на его территории появляется римский отряд, возглавляемый Луцием. Китайцы готовы вступить с римлянами в кровавый бой, но на них надвигается песчаная буря. Чтобы избежать тысяч напрасных жертв, главный герой впускает армию противников в крепость. Он осознанно дезертирует, не желая более подчиняться вероломному и деспотичному императору.

Но вскоре на Великом шелковом пути появляется Тиберий с огромным войском, и Хо придется сделать важнейший выбор в своей жизни, который повлияет на судьбу государства…

Майя. Рождение легенды

История знаменитой и одной из самых таинственных цивилизаций начинается во втором тысячелетии до нашей эры. В лесных тропиках этот народ построил целые города и добился невероятного прогресса в науке, который поражает даже современных исследователей. Известно, что среди операций, которые проводили врачеватели майя, была даже трепанация черепа. До сих пор не выяснено, откуда именно они появились, но главная загадка – почему знаменитая своим развитием цивилизация однажды начала покидать отстроенные города?

Фильм призван развенчать множество мифов о майя и рассказать подтвержденные факты об их жизни.

300 спартанцев

Леонид – спартанский царь, противостоящий персидским захватчикам. Но численности его войска недостаточно, чтобы справиться с вражеской армией, и главный герой принимает благородное, но самоубийственное решение. Собрав 300 самых отважных и самоотверженных воинов, он идет к Фермопилам, чтобы встать на пути у тысяч подчиненных жестокосердного Ксеркса, схватившись с ними в смертельном бою.