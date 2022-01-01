Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про доисторические времена
Киноафиша Подборки Фильмы про доисторические времена

Фильмы про доисторические времена

Все 23 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Вальгалла: Рагнарёк
Вальгалла: Рагнарёк
Смотреть за 1 рубль
5.0
фэнтези, триллер
2019, Дания / Норвегия / Швеция / Исландия
Первый король Рима
Первый король Рима
6.0
драма, исторический
2019, Италия / Бельгия
Томирис
Томирис
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, исторический
2019, Казахстан
Альфа
Альфа
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, триллер, драма
2018, США
Меч дракона
Меч дракона
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма, приключения
2015, Китай
Геракл
Геракл
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, приключения
2014, США
Исход: Цари и Боги
Исход: Цари и Боги
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
300 спартанцев: Расцвет империи
300 спартанцев: Расцвет империи
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма
2013, США
Прогулки с динозаврами
Прогулки с динозаврами
Смотреть за 1 рубль
7.0
документальный, семейный
2013, США / Великобритания / Австралия
Астерикс и Обеликс в Британии
Астерикс и Обеликс в Британии
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, комедия
2012, Франция / Италия / Испания / Венгрия
Большой солдат
Большой солдат
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, комедия, боевик
2010, Гонконг / Китай
Начало времен
Начало времен
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, приключения
2009, США
Астерикс на Олимпийских Играх
Астерикс на Олимпийских Играх
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, приключения, комедия, фэнтези
2008, Франция / Испания / Германия
10 000 лет до нашей эры
10 000 лет до нашей эры
7.0
драма, приключения
2008, США
300 спартанцев
300 спартанцев
Смотреть за 1 рубль
8.0
приключения, драма, боевик
2007, США
Троя
Троя
Смотреть за 1 рубль
8.0
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
Александр
Александр
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, приключения, военный
2004, США / Германия / Франция
Царь Скорпионов
Царь Скорпионов
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама, фэнтези, приключения, боевик, триллер
2002, США / Германия / Бельгия
Сердце дракона
Сердце дракона
6.0
драма, фэнтези, боевик, приключения
1996, США
Парк Юрского периода
Парк Юрского периода
Смотреть за 1 рубль
8.0
боевик, фантастика, триллер, приключения
1993, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Фэнтези Триллер Драма Исторический Боевик Приключения Документальный Семейный Анимация Комедия Военный Мелодрама Фантастика Биография
Страна
Все Дания Норвегия Швеция Исландия Италия Бельгия Казахстан США Китай Великобритания Австралия Франция Испания Венгрия Гонконг Германия Мальта Швейцария
Год
Все 1960-1969 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Эпохальные битвы, сверкающие доспехи, мощнейшие армии, сталкивающиеся в кровопролитной борьбе за территории, и абсолютно незнакомая современному человеку атмосфера – явления, прочно занявшие отдельную нишу в кинематографе. Фильмы, рассказывающие зрителю об истории его предков, захватывают внимание и увлекают в повествование с головой.

Пять лучших фильмов про доисторические времена

Когда-то мир был совсем таким, как сейчас. Не было многочисленных гаджетов, электричества, комфортабельного жилья, развитой медицины и доступа к огромным массивам информации. Но были благородные люди с твердыми принципами, отстаивавшие свои территории и захватывавшие новые. Отражение истории можно наблюдать в захватывающих фильмах о давних временах.

Троя

Парис, молодой и горячий царевич Трои, влюблен в жену царя Менелая. Елена Прекрасная бежит вместе с ним, что приводит правителя в ярость. Чтобы отомстить за похищение любимой жены, Менелай обращается к брату, Агамемнону. Тот собирает армию ахейцев, могучих воинов, которыми может похвастаться Греция, и отправляется на Трою с войной. Но город смело принимает нападение, не намереваясь отдавать захватчикам своего правителя и его возлюбленную.

Недолгого победоносного сражения, на которое надеялся Агамемнон, но произошло, вместо этого разрослась долгая кровопролитная война, в ходе которой армия ахейцев переживает внутренние противоречия.

Александр

Кинолента основана на исторических фактах и записях Птолемея I Сотера, военачальника, и рассказывает реальную биографию Александра Македонского. Знаменитый царь занял престол, едва отпраздновав двадцатилетие. Его тринадцатилетнее правление было ярчайшим периодом, в который он захватил почти все земли, известные на тот момент. Сюжет двигается от самого детства правителя до его смерти, подробно останавливаясь на личной жизни и двух самых масштабных сражениях в истории. Египетский царь после смерти Александра посвятил его подвигам летопись.

Меч дракона

Хо Ань – боец из рода гуннов, работающий командиром охранного отряда на строительстве китайского форта. Однажды на его территории появляется римский отряд, возглавляемый Луцием. Китайцы готовы вступить с римлянами в кровавый бой, но на них надвигается песчаная буря. Чтобы избежать тысяч напрасных жертв, главный герой впускает армию противников в крепость. Он осознанно дезертирует, не желая более подчиняться вероломному и деспотичному императору.

Но вскоре на Великом шелковом пути появляется Тиберий с огромным войском, и Хо придется сделать важнейший выбор в своей жизни, который повлияет на судьбу государства…

Майя. Рождение легенды

История знаменитой и одной из самых таинственных цивилизаций начинается во втором тысячелетии до нашей эры. В лесных тропиках этот народ построил целые города и добился невероятного прогресса в науке, который поражает даже современных исследователей. Известно, что среди операций, которые проводили врачеватели майя, была даже трепанация черепа. До сих пор не выяснено, откуда именно они появились, но главная загадка – почему знаменитая своим развитием цивилизация однажды начала покидать отстроенные города?

Фильм призван развенчать множество мифов о майя и рассказать подтвержденные факты об их жизни.

300 спартанцев

Леонид – спартанский царь, противостоящий персидским захватчикам. Но численности его войска недостаточно, чтобы справиться с вражеской армией, и главный герой принимает благородное, но самоубийственное решение. Собрав 300 самых отважных и самоотверженных воинов, он идет к Фермопилам, чтобы встать на пути у тысяч подчиненных жестокосердного Ксеркса, схватившись с ними в смертельном бою.

Выбор редакции
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
Надейся на лучшее, готовься к худшему: 7 фильмов, в которых побеждает зло
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши