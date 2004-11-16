|24 November 2004
|Russia
|Парадиз
|16+
|10 February 2005
|Argentina
|20 January 2005
|Australia
|23 December 2004
|Austria
|1 December 2004
|Bahrain
|24 November 2004
|Belarus
|5 January 2005
|Belgium
|14 January 2005
|Brazil
|14 January 2005
|Bulgaria
|24 November 2004
|Canada
|13 January 2005
|Chile
|21 November 2004
|Croatia
|13 January 2005
|Czechia
|26 November 2004
|Denmark
|1 December 2004
|Egypt
|21 January 2005
|Estonia
|26 November 2004
|Finland
|5 January 2005
|France
|25 November 2004
|Georgia
|23 December 2004
|Germany
|7 January 2005
|Great Britain
|3 December 2004
|Greece
|13 January 2005
|Hong Kong
|9 December 2004
|Hungary
|21 January 2005
|Iceland
|31 December 2004
|India
|7 January 2005
|Ireland
|2 December 2004
|Israel
|14 January 2005
|Italy
|5 February 2005
|Japan
|26 November 2004
|Kazakhstan
|17 December 2004
|Kenya
|1 December 2004
|Kuwait
|30 December 2004
|Lebanon
|26 November 2004
|Malaysia
|3 December 2004
|Mexico
|23 December 2004
|Netherlands
|30 November 2004
|North Macedonia
|26 November 2004
|Norway
|14 January 2005
|Panama
|24 November 2004
|Philippines
|3 January 2005
|Poland
|2 December 2004
|Portugal
|14 January 2005
|Romania
|3 December 2004
|Serbia
|2 December 2004
|Singapore
|13 January 2005
|Slovakia
|31 December 2004
|South Korea
|5 January 2005
|Spain
|26 November 2004
|Sweden
|6 January 2005
|Switzerland
|24 November 2004
|Thailand
|26 November 2004
|Turkey
|1 December 2004
|UAE
|24 November 2004
|USA
|24 November 2004
|Ukraine
|14 January 2005
|Uruguay