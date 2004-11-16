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Poster of Alexander
6.3
Kinoafisha Films Alexander
6.3

Alexander

, 2004
Alexander
USA, Germany, France / Drama, Adventure, War / 18+
Poster of Alexander
6.3

Cast

Colin Farrell
Colin Farrell
Alexander
Angelina Jolie
Angelina Jolie
Olympias
Val Kilmer
Val Kilmer
Philip
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Old Ptolemy
Jared Leto
Jared Leto
Rosario Dawson
Rosario Dawson
Roxane
Jonathan Rhys Meyers
Jonathan Rhys Meyers
Neil Jackson
Toby Kebbell
Toby Kebbell
Gary Stretch
David Bedella
Scribe
Jessie Kamm
Child Alexander
Director Oliver Stone
Writer Laeta Kalogridis, Oliver Stone, Christopher Kyle
Composer Vangelis
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany / France
Runtime 2 hours 55 minutes
Production year 2004
World premiere 16 November 2004
Release date
24 November 2004 Russia Парадиз 16+
10 February 2005 Argentina
20 January 2005 Australia
23 December 2004 Austria
1 December 2004 Bahrain
24 November 2004 Belarus
5 January 2005 Belgium
14 January 2005 Brazil
14 January 2005 Bulgaria
24 November 2004 Canada
13 January 2005 Chile
21 November 2004 Croatia
13 January 2005 Czechia
26 November 2004 Denmark
1 December 2004 Egypt
21 January 2005 Estonia
26 November 2004 Finland
5 January 2005 France
25 November 2004 Georgia
23 December 2004 Germany
7 January 2005 Great Britain
3 December 2004 Greece
13 January 2005 Hong Kong
9 December 2004 Hungary
21 January 2005 Iceland
31 December 2004 India
7 January 2005 Ireland
2 December 2004 Israel
14 January 2005 Italy
5 February 2005 Japan
26 November 2004 Kazakhstan
17 December 2004 Kenya
1 December 2004 Kuwait
30 December 2004 Lebanon
26 November 2004 Malaysia
3 December 2004 Mexico
23 December 2004 Netherlands
30 November 2004 North Macedonia
26 November 2004 Norway
14 January 2005 Panama
24 November 2004 Philippines
3 January 2005 Poland
2 December 2004 Portugal
14 January 2005 Romania
3 December 2004 Serbia
2 December 2004 Singapore
13 January 2005 Slovakia
31 December 2004 South Korea
5 January 2005 Spain
26 November 2004 Sweden
6 January 2005 Switzerland
24 November 2004 Thailand
26 November 2004 Turkey
1 December 2004 UAE
24 November 2004 USA
24 November 2004 Ukraine
14 January 2005 Uruguay
MPAA R
Budget $155,000,000
Worldwide Gross $167,298,192
Production Warner Bros., Intermedia Films, Pacifica Film
Also known as
Alexander, Alexandre, Alejandro Magno, Александр, Aleksander, Aleksandar Veliki, Aleksandr, Aleksandras Makedonietis, Aleksandrs Lielais, Aleksanteri, Alexander Đại Đế, Alexander den store, Alexander Revisited: The Final Cut, Alexander Veliký, Alexander Veľký, Alexander: Alejandro Magno, Alexander: Director's Cut, Alexander: The Ultimate Cut, Alexandre, o Grande, Alexandros, Alexandru, Büyük İskender, Eskandar e Maghdooni, Nagy Sándor, a hódító, Αλέξανδρος, Александар, Александър, アレキサンダー, 亚历山大大帝, 亞歷山大帝, Aleksandar, Böyük İskəndər, Aleksandŭr, Nagy Sándor, Alexander the Great, Aléxandros

Film rating

6.3
Rate 42 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3030 In the Drama genre  1189 In the Adventure genre  576 In the War genre  120 In films of USA  1833 In films of Germany  113 In films of France  211 In films of 2004  44
Updated 4 September 2023
Listen to the
soundtrack Alexander

Quotes

Old Ptolemy The truth is never simple and yet it is. The truth is we did kill him. By silence we consented... because we couldn't go on. But by Ares, what did we have to look forward to but to be discarded in the end like Cleitus? After all this time, to give away our wealth to Asian sycophants we despised? Mixing the races? Harmony? Oh, he talked of these things. I never believe in his dream. None of us did. That's the truth of his life. The dreamers exhaust us. They must die before they kill us with their blasted dreams.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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