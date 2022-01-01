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Фильмы про Древнюю Грецию
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Фильмы про Древнюю Грецию

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Поездка в Грецию
Поездка в Грецию
6.0
драма, комедия
2020, Великобритания
Геракл: Начало легенды
Геракл: Начало легенды
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5.0
боевик, приключения
2014, США
Геракл
Геракл
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6.0
боевик, приключения
2014, США
Приключения мистера Пибоди и Шермана
Приключения мистера Пибоди и Шермана
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7.0
фантастика, семейный, анимация, приключения
2013, США
Гнев титанов
Гнев титанов
6.0
боевик, приключения, фэнтези
2012, США
Битва Титанов
Битва Титанов
6.0
боевик, фэнтези, драма
2010, США
Молодой Александр Великий
Молодой Александр Великий
6.0
приключения, мистика, боевик
2010, США / Великобритания / Греция / Египет
Агора
Агора
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6.0
драма, исторический, приключения, мелодрама
2009, США / Испания
Знакомство со Спартанцами
Знакомство со Спартанцами
4.0
комедия
2008, США
300 спартанцев
300 спартанцев
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8.0
приключения, драма, боевик
2007, США
Минотавр
Минотавр
4.0
ужасы
2005, Германия / Великобритания / Франция / Испания
Троя
Троя
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8.0
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
Александр
Александр
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6.0
драма, приключения, военный
2004, США / Германия / Франция
Одиссей
Одиссей
5.0
анимация
1998, США
Геркулес
Геркулес
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6.0
семейный, анимация, приключения, мюзикл, комедия
1997, США
Ифигения
Ифигения
7.0
драма
1977, Греция
Коля, Оля и Архимед
Коля, Оля и Архимед
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7.0
анимация
1972, СССР
Аргонавты
Аргонавты
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7.0
короткометражный, анимация, фэнтези
1971, СССР
Медея
Медея
7.0
драма, фэнтези
1970, Италия / Франция / ФРГ
Царь Эдип
Царь Эдип
7.0
драма
1967, Италия / Марокко
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Фильмы о Древней Греции – это всегда приключения, невероятно стойкие герои и эпичные битвы.

Пять лучших фильмов про Древнюю Грецию

Древнегреческая цивилизация считается одной из самых развитых для своей эпохи. Ее культура основана на мифологии, существующей не одно тысячелетие. Большинство фильмов о Древней Греции так или иначе связаны с богами, а также с богатой историей сражений государства. Картины рассказывают о непобедимых героях и воинах, которые известны своей неукротимостью и стремлением побеждать во что бы то ни стало.

Троя

Масштабную историческую драму снимали по мотивам событий «Илиады» Гомера. Фильм завоевал «Оскар» за лучшие исторические костюмы. Действие происходит в 13-м веке до нашей эры. Сын правителя Трои Парис влюбляется в прекрасную Елену – жену Менелая. Он увозит ее, чем запускает цепь событий, которые приведут к войне между государствами.

Брат Менелая Агамемнон стремится уничтожить Трою и использует похищение Елены как один из поводов. На его сторону встает знаменитый воин Ахиллес, который хочет обрести посмертную славу.

Огромный флот Древней Греции отправляется к стенам Трои, чтобы бросить вызов потомкам богов.

Гнев титанов

Это второй фильм из цикла, посвященного Персею. Образ героя древнегреческой мифологии на экране вновь воплотил Сэм Уортингтон. После его победы над Кракеном проходит десять лет. Персей воспитывает сына и живет скромной жизнью, не стремясь вмешиваться в разборки между богами. Но однажды на пороге его дома оказывается Зевс.

Громовержец рассказывает о том, что люди почти перестали верить в богов. Из-за этого их сила иссякает. В Тартаре заточены титаны, но боги больше не в силах сдерживать их мощь. Стены темницы вот-вот обрушатся, и тогда весь мир погрузится в хаос.

Персей – один из тех, кто может остановить грядущую битву.

Геракл

Образ самого знаменитого сына Зевса на экране воплотил Дуэйн Джонсон. Боги предали древнегреческого героя и обвинили в убийстве жены и детей. Чтобы восстановить свое доброе имя, он вынужден скитаться по стране и совершать подвиги. Во время своих странствий Геракл находит нескольких отчаянных головорезов, мечтающих о славных битвах.

Вместе с новыми друзьями полубог нанимается на службу к царю Фракии Котису. Геракл должен обучить его воинов сражаться, чтобы победить в предстоящей войне с Резусом.

Но вскоре герой осознает, что Котис совсем не тот, кем кажется. И он выбрал не ту сторону.

Война богов: Бессмертные

История очередного голливудского блокбастера знакомит зрителей с Тесеем, известным в древнегреческой мифологии как победитель Минотавра. Главный герой живет простой жизнью. Он – крестьянин, хотя и очень сильный. Тесея учит владеть оружием его наставник. За образом старика скрывается Зевс Громовержец.

Параллельно развивается история царя Гипериона. Он разозлен на богов за то, что они не спасли его семью. Правитель намерен разыскать древний артефакт, который освободит заточенных титанов. Войска Гипериона нападают на деревню Тесея. Во время битвы погибает его мать.

Главный герой пойдет на все, чтобы отомстить.

Агора

Героиня этого фильма – не богиня и не связана с мифологией. Гипатия – реально существовавшая женщина, которая прославилась своим умом и стремлением к научной деятельности.

Действие ленты происходит на границе 4-го и 5-го века нашей эры. Римская империя разваливается на две части. Христиане, которых раньше угнетали, теперь создают собственный государственный строй. Они начинают диктовать свои условия политикам. На фоне грандиозных исторических событий плавно течет жизнь Гипатии.

Женщину интересует только наука, но кое-кто видит в ней угрозу в непрекращающейся борьбе за власть.

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