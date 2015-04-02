Фильм Оливера Стоуна «Александр» выгодно отличается от предыдущих исторических опусов Голливуда: здесь нет ни романтическо-пацифистского мирмидонского балета «Трои», ни народно-освободительных потуг «Короля Артура». Исторические реалии соблюдены достаточно точно, за исключением ряда деталей, как то: названия стран на греко-македонских картах даны в латино-английском варианте, вместо «эллинов» и «Эллады» звучат латинские (опять-таки) «греки» и «Греция» (хотя не было в Древней Греции таких слов),…
последний час вообще еле выседела...
драчки может и хорошие, крови было многоно, но я как то не оценила...
затянутый, занудный...
И македонский с сильнейшей манией величий, шизофренией и однополой любовью...
Троя была гораздо лучше и зрелещнее!
Хочу с девушкой сходить, как вы думаете, ей понравится?! Фильм-то долгий... Мне-то понравится, я люблю такие фильмы, но я иду на него в первую очередь из-за девушки.
Не стоит, пожалей девушку...
Будет пол фильма думать, о том какой "№%;№ её сюда привёл)))
А поспать по ходу не сможет, слишком громко...
Фильм вцелом неплохой, видно на что ушел такой бюджет, но если честно он слишком длинный:в фильме не очень много экшена и много пустого трепа. Вобщем посмотреть стоитб но он особо не выделяется из фильмов своей категории(Король Артур,Троя...). Оценка - твердая 4.
26/11/2004 в 00:07:56 Орландин написал(а):
26/11/2004 в 08:48:34 Орландин написал(а):
26/11/2004 в 08:48:34 Орландин написал(а):
О, да! Стоун - бездарь и дилетант, зато вы прекрасно знаете, как надо снимать и как надо играть!
Только просветите меня, серого, почему же тогда ВАШИ имена не разу не засветились в списках номинантов на Оскара????? Если вы такие гениальные и творческие натуры
Ты лучше опиши - что потом-то было. А то некоторые в соседних темах так после стоматологии возбуждались, что не могли до дома доехать (катающийся от смеха смайл))))
1) Из первоисточников известно, что у Александра официально было три жены (последнюю он особенно любил) и несколько сотен наложниц.
2) Боевых слонов Дарий бросил против Александра еще при Гавгамелах.
3) С Пором Александр сражался за переправу через Гидапс, а не в лесу.
4) Македонская фаланга строилась в глубину не на 6-8 человек.
5) Гефестион, как и Александр, был женат на одной из дочерей Дария.
Сценарий фильма высосан из одного места и, возможно, заказан сексменьшинствами. Правильно сделали греки, что подали в суд.
А следующими поделками в этом стиле могут быть фильмы «Алеша Попович и Добрыня Никитич» или «Людовик 14 и Папа». Зачем нам, людям, воспитанным на христианской морали, показывать красной линией по сюжету, возможные отношения Александра с его друзьями?!
Конечно, но не буйная... Можно согласиться с тем, что по сценарию Клеопатра родила сына (на самом деле - дочь)- усиливается драматизм момента, а боевые слоны в Индии были с башенками (первым это сделал Пирр несколькими десятками лет позже)- красиво. Ну а где любимая жена Александра - Барсина? Где горем из 300 наложниц?
В том и дело, что основана не на личности Александра. Учитесь аргументировать свое мнение не пустыми фразами и агрессивным диалогом, а фактами.
Это максимализм. Жизнь намного многогранней...
А мы пошли смотреть исторический фильм про Александра
Поэтому не стоит дальше дискутировать.
Отлично! Тогда несколько цитат из Арриана, что бы объяснить данный сюжет, желательно назв., изд.,стр. Меньше эмоций, больше фактов!
Красивые женщины, сильные мужчины - хотя бы ради этого ...
Ну и сюжет развивается достаточно динамично( хотя не без мелодрамы конечно - это специально для женской части)
Так что - смотрите .
В следующий раз буду внимательнее и в большем количестве читать рецензии. А тем, кому нравятся такие фильмы, как "Гладиатор" и "Троя", рекомендую воздержаться от просмотра, поскольку в этом фильме нет ни грамма того, что вы любите в указанных фильмах.
ВСе персонажи вымышленные, любое совпадение - случайность.
Тогда фильм действительно можно смотреть, вот нестолько фрагментиков :
1) Маленький Алекс (не Македонский) лежит на материнском ложе и ждет родительской любви. Но красивая полусумашедшая мать подсовывает мальчёнке живые игрушки - ядовитых змей... Далее в спальню врывается пьяный отец и пытается силой овладеть матерью. Ругань и фрагменты из боевой кама-сутры . «Нет, когда я вырасту, я так жить не буду!»- думает маленький Алекс (не Македонский).
2) Юный Алекс (не Македонский) с отцом в пещере, где отец учит его жизни. «И на последок, сынок, опасайся больше всего в жизни - женщин – это суки, которые тебя предадут первыми. Бойся их!». Юный Алекс (не Македонский) и так их боится с детства.
3) Свадебная пирушка во дворце (не македонского) царя, где в углу на столе что-то делают с молодым пареньком. «Нет! Не надо!»- кричит он. «А может так и надо?»-задумывается Алекс (не Македонский).
4) Смертельно раненый отец лежит, истекая кровью, кругом паника, и только мать Алекса с ухмылкой самки богомола, хладнокровно наблюдает за испускающим дух телом самца . «Мама! Зачем ты это сделала?!!»- кричит Алекс (не Македонский). Ответ - смотри 2)
5) Алекс после пыльной битвы, в Вавилоне, в гореме Дария III хочет расслабиться. Выбора у Алекса почти нет (девушек просто не пустили бы на кастинг), но есть один яркий цветок – персидский красавчик. Алекс (не Македонский) делает свой выбор…
peacefrog
Благодарим за моральную поддержку.
Клеопатра - дочь Аттала. У Филиппа было много жен, но законная жена была одна Олимпиада (не македонянка) . И вот на старости лет Филипп влюбился в шестнадцатилетнюю Клеопатру (македонянку), да так сильно, что официально на ней женился. В фильме есть фрагмент этой свадьбы, где дядя Клеопатры поднял чашу за будущих законных детей, наследников престола, чем и вызвал ярость Александра.
А закололи Филиппа на свадьбе его дочери Клеопатры и эпирского царя ( по моему, брата Олимпиады, - Филипп был еще и гениальным дипломатом). Кто там в фильме сидел с маленьким ребенком на руках, когда убивали Филиппа, я не расслышал, хотя должна быть Клеопатра, но это уже не так важно, т.к. мы закончили дискуссию с главным для меня выводом – фильм не исторический.
Может быть, через пол года обсудим другого Александра, Александра Великого – по слухам (не подтвержденным) новый фильм, середина 2005г. Все.
Вывод по фильму: Александр Македонский и его сподвижники были педерастами
Ценю Ваше упорство, но не поленитесь набрать поиск в инете по словам Филипп и Клеопатра... Если будете смотреть по Филипп и Эвридика, то на двух первых страницах найдете ссылки - рецензии на этот фильм, где сказано, что Эвридика - это один из многочисленных ляпов. Ну уж вот такой у сценариста был оксфордский историк-консультант...
Потому, что отец Клеопатры был уже в царстве Аида, а дядя был ее опекуном.
Улица
Прочитал сегодня классный отзыв на этот отстой. ИХМО, одна из лучших рецензий:
16 | Гневная филиппика | Геннадий
Почему все решили, что О. Стоуну под силу снять масштабный исторический фильм? Когда это Стоун создавал что-либо историческое? У него прекрасно получалось снимать картины только о том, о чём в чём он лично хорошо разбирается: о прирождённых убийцах, об американской армии во Вьетнаме (что в принципе одно и то же). Но, взявшись за гигантский пеплум, он взвалил на себя непосильную ношу. В итоге у него получилась какая-то химера, грубо сшитая белыми нитками исторических ошибок. Так, на Клит спас жизнь Александру не в битве при Гавгамеллах, а в битве при Гранике. Семья Дария была пленена Александром после битвы при Иссе, а не после битвы при Гавгамеллах, и т. д. Возражения о том, что, мол, режиссёр может сам трактовать события, в соответствии со своим творческим замыслом не принимаются. В данном случае речь идёт не об экранизации романа или мифа. Здесь в основу положена реальная, подчёркиваю, РЕАЛЬНАЯ история. Александр Великий это действительно существовавший человек, история его походов довольно хорошо изучена и не может трактоваться вольно. Это как если бы в фильме о Второй мировой войне Гитлер бы погибал, скажем, в результате антифашистского христианско-демократического восстания, а Рейхстаг штурмовала бы американская армия. Нелепость! Но, боюсь, скоро Голливуд осчастливит нас именно такой трактовкой истории. Продолжим тему исторической неправды, которой полнится фильм. Стоун, ставя в качестве отправной точки сюжета миф об Эдипе, почему-то преподносит его в современной трактовке Фрейда в виде сложного комплекса материнских, отцовских и сыновних отношений. Стоуну невдомёк, что в древности такого понятия как эдипов комплекс не было, а миф об Эдипе воспринимался совсем по-другому. Это была история о борьбе с судьбой. Кстати, вопрос о том, способен ли человек бросить вызов богам и изменить свою судьбу был центральным в древнегреческой драматургии и вообще в античности воспринимался в качестве основного жизненного вопроса. Александр преподнесён в качестве героя, погруженного в самоанализ. Но, клянусь Гераклом, рефлексия, самоанализ, как социально-психологическое явление появилось относительно недавно, примерно в середине XIX столетия. Стоуновский Александр – типичный представитель современной западной молодёжи, измученный комплексами, неврозами, раздавленный чрезмерной опекой родителей, ищет своё место в жизни. Такое ощущение, что перед нами герой типичного психологического фильма о проблемах современной нью-йоркской семьи, совершенно случайно облачившийся в тунику, наверное, по случаю хэллоуина. Мы видим образ современного западного интеллектуала. Он, спесивый, трусливый, мстительный, вечно неуверенный в себе. И это Александр Великий?!!!! Как говорил Станиславский, – не верю!!!! А между тем из исторических источников известно, что Александр Великий обладал цельным характером, он не знал ни страха, ни сомнений, ни жалости. Это был свирепый, яростный, харизматический человек. Он был великим завоевателем, и его главной страстью являлась, как ни странно война. Да, да, именно война, а вовсе не любовь. Поразительно, что мелодраматическая линия в фильме занимает так много места, практически поглощая всё действие. Но исторический Александр это не герой-любовник. И мы его помним за подвиги не на любовном ложе а на поле брани. Хотя возможно, режиссёр так болезненно концентрируется на гомосексуальных отношениях Александра и Гефестиона в угоду американской левой либеральной общественности, которая яростно борется за права сексуальных меньшинств и разрешение браков для лесбиянок и лесбиянов. В общем, не фильм, а буйство политкорректности. Но вот только, причём здесь Александр Македонский? Стоун умудрился представить блистательный поход в виде скучнейшей чреды скандалов, мелких семейный дрязг и истерик. Даже немного зная историю, можно было ожидать, что фильм об Александре Македонском будет настоящим «боевиком», калейдоскопом батальных сцен и невероятных приключений. А в реальности мы имеем занудный фильм про зануд. Это примерно как если бы в фильме «Терминатор» робот-убийца разбил всего бы пару носов, а потом бродил бы туда-сюда и размышлял, в кого он больше влюблён, в Сару Конер, в её сынишку или в модель Т-1000. Почему только две битвы? Почему только две коротенькие битвы из десятков сражений схваток, столкновений, коими был богат настоящий поход исторического Александра. Где осады и штурмы городов, где гордиев узел, где пылающий Персеполь, где буйство греческих гетер, где знаменитая Таис Афинская? Что, не политкорректно показывать на экране прекрасную куртизанку? Что, Стоун боится обвинений в пропаганде консервативной гетеросексуальности? Почему так убого показан Вавилон. Хотелось бы взглянуть на вавилонскую башню не издалека, а поближе, и с разных ракурсов. Хорошо бы Александрийский маяк изобразить не в виде примитивной мультяшной картинки, а во всём его величии, да так, что бы был эффект «присутствия». Но нет, вместо всего этого Стоун нам навязчиво подсовывает размазанную туш на глазах Гефестиона. О. Стоун снял такой слабый фильм, что критиковать можно бесконечно. А потому заканчиваю свою гневную филиппику. Несколько слов о подборе актёров: всё неудачно кроме В. Килмера. Он великолепно сыграл Филиппа. Роксана, которая, согласно историческим сведениям, являлась Бактрийской принцессой, стала афроамериканкой. Причём актриса удивительно похожа на Кондолизу Райс. К слову, древняя Бактрия, это примерно там же, где современный Афганистан. Но ведь для услады левой либеральной американской общественности, можно и афганку превратить в негритянку, не так ли?
Это кому это такие мысли приходят...? Чего красивого-то? НЕприятно как-то. Бе-е.
Про фильм повторяться не буду, уже писала подробное мнение на нескольких сайтах. В кратце во время сеанса преобладало чувство невыносимой скуки и недоумения от ощущений недоделанности, какой-то незавершенности отдельных сцен и всего фильма в целом.
Ну не надо только думать, что любовные переживания и метания двух мужчин вот так по умолчанию всем неприятно и не стоит показывать ето в кино. Оставив в стороне историии гомолюбви на екране, оправданные изначальным материалом, но просто как обычный созерцатель могу сказать, что для меня "бу-е" применимо скорее к личному неприятию милующихся актеров (в характере естественно), чем к гендерному вопросу и мне очень нравится сам факт любви двух мужчин на екране, при остальных благоприятных слагающих. Как то интересный сюжет, хорошая игра, оправданность сцен и т.п. Могу заверить, что я знаю много девушек, которые тоже относятся более, чем положительно к подобному явлению. Ето очень красиво, когда тебе симпатичны сами люди. ИМХО. в Алехандре любовная линия была недоразвита и нерешительна. Много намеков, но так осталось непонятно, кто же для императора был Гефестион. Вернее я знаю, но в фильме ето размазалось и замялось...Похлопывания по спине через кадр смотрелись жалко...:)
А какие документальные подтверждения вам требуются?
Фотографии? )))
Акты мед. экспертизы??? )))
Подписанные у прокурора (прокуратора?)) заявления потерпевшего Багоаса? ))))))
Чем вас свидетельства историков не устраивают?
появились ханжеские понятия,что это плохо.Это было нормой.И режиссёр это
показал.Он показал нам тонко чувствующего Александра,одинокого
человека.Особенно после смерти Гефестиона.И великого Александра
покоряющего племена.И всё это в одном человеке.
Золотые слова.
Народ оценивает этот фильм с точки зрения современной морали, и в этом вся ошибка. Фильм очень хороший, а главное достоверный, а не попсовый.
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