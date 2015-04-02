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Александр Александр
Киноафиша Фильмы Александр Отзывы о фильме «Александр»
Alexander Александр 2004 / США / Германия / Франция
6.9 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Александр»

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Фильм Оливера Стоуна «Александр» выгодно отличается от предыдущих исторических опусов Голливуда: здесь нет ни романтическо-пацифистского мирмидонского балета «Трои», ни народно-освободительных потуг «Короля Артура». Исторические реалии соблюдены достаточно точно, за исключением ряда деталей, как то: названия стран на греко-македонских картах даны в латино-английском варианте, вместо «эллинов» и «Эллады» звучат латинские (опять-таки) «греки» и «Греция» (хотя не было в Древней Греции таких слов),…

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Тамара 2 апреля 2015, 12:51
Не понравилось...

последний час вообще еле выседела...

драчки может и хорошие, крови было многоно, но я как то не оценила...

затянутый, занудный...

И македонский с сильнейшей манией величий, шизофренией и однополой любовью...

Троя была гораздо лучше и зрелещнее!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тамара 2 апреля 2015, 12:51
24/11/2004 в 19:55:38 Glad написал(а):
Народ, кто-нибудь сходил?!



Хочу с девушкой сходить, как вы думаете, ей понравится?! Фильм-то долгий... Мне-то понравится, я люблю такие фильмы, но я иду на него в первую очередь из-за девушки.




Не стоит, пожалей девушку...

Будет пол фильма думать, о том какой "№%;№ её сюда привёл)))

А поспать по ходу не сможет, слишком громко...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дм 2 апреля 2015, 12:51
Сходил вчера..."Замечательный" фильм про голубых. Главный герой представлен истеричкой, бездарным полководцем и т.д. и т.п. Ни в какое сравнение не идет с фильмом "Гладиатор" и даже с "Троей". Сцены битв поставлены плохо, а попытка показать масштабность сражений выглядит очень жалко (комп. клонирование не скрывается от зрителей). Фильм растянут по времени, стандартный линейный сюжет с хронологическими скачками (не к месту длинными репликами). Вывод - время потрачено зря!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maxdj 2 апреля 2015, 12:51
Был на премьере в Колизее!!!

Фильм вцелом неплохой, видно на что ушел такой бюджет, но если честно он слишком длинный:в фильме не очень много экшена и много пустого трепа. Вобщем посмотреть стоитб но он особо не выделяется из фильмов своей категории(Король Артур,Троя...). Оценка - твердая 4.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maxdj 2 апреля 2015, 12:51
В фильме все романтические сцены происходят при участии двух мужиков! Фильм про Александра - бисексуала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
25/11/2004 в 23:26:11 Dexter написал(а):
3-х часовая тягомотина про педераста. Скучноват.. всё можно было уместить в пару часов.


26/11/2004 в 00:07:56 Орландин написал(а):
голливудский фильм весьма посредственного качества и ужасно растянутый


26/11/2004 в 08:48:34 Орландин написал(а):
другого эпитета кроме как "топорная работа" режиссера придумать сложно.


26/11/2004 в 08:48:34 Орландин написал(а):
Бездарная игра актеров мне кажется заслугой режиссера.


О, да! Стоун - бездарь и дилетант, зато вы прекрасно знаете, как надо снимать и как надо играть!

Только просветите меня, серого, почему же тогда ВАШИ имена не разу не засветились в списках номинантов на Оскара????? Если вы такие гениальные и творческие натуры
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
26/11/2004 в 18:24:42 Улица написал(а):
Черт, мне только что лечили зубы, а под конец анастезия совсем издохла...Ковырялись почти без наркоза. ВОТ ВЕСЕЛО БЫЛО!!! Как я после этого не потеряла веру в светлое будущее - не представляю.


Ты лучше опиши - что потом-то было. А то некоторые в соседних темах так после стоматологии возбуждались, что не могли до дома доехать (катающийся от смеха смайл))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
гость 2 апреля 2015, 12:51
Шикарный фильм, след в душе оставил.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Такая ЧУШЬ. Шел на исторический "экшн" - получил жалкую "...скую" мелодраму. На 2-м часу самое большое желание было - поиграть на телефоне (на 3 часа фильма- всего 1.5 динамических сцены).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Роман 2 апреля 2015, 12:51
Чего то меня компьютер исправил?! А если так - "п.и.д.а.р.с.к.у.ю" меладраму
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Коц 2 апреля 2015, 12:51
Исторические точности-неточности... Это все фигня. Основной косяк фильма в вялом сценарии, создается ощущение что смотришь дешевую постановку типа Дискавери. Это был великий человек, а мы видим на экране не война, не царя, не мужчину, а хрен знает кого, кокого-то лопуха, котрого в любой момент можно прихлопнуть как муху. Если бы не пару-тройку красивых ландшафтных съемок и классный танец роксаны, я бы уснул.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jhon14 2 апреля 2015, 12:51
Если Вы прочтете несколько исторических книг об Александре, то после просмотра фильма поймете, что Вас обманули. Объясню почему.

1) Из первоисточников известно, что у Александра официально было три жены (последнюю он особенно любил) и несколько сотен наложниц.

2) Боевых слонов Дарий бросил против Александра еще при Гавгамелах.

3) С Пором Александр сражался за переправу через Гидапс, а не в лесу.

4) Македонская фаланга строилась в глубину не на 6-8 человек.

5) Гефестион, как и Александр, был женат на одной из дочерей Дария.

Сценарий фильма высосан из одного места и, возможно, заказан сексменьшинствами. Правильно сделали греки, что подали в суд.

А следующими поделками в этом стиле могут быть фильмы «Алеша Попович и Добрыня Никитич» или «Людовик 14 и Папа». Зачем нам, людям, воспитанным на христианской морали, показывать красной линией по сюжету, возможные отношения Александра с его друзьями?!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jhon14 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 30/11/2004 - 19:27:05


. Любой нормальный фильм - это фантазия.


Конечно, но не буйная... Можно согласиться с тем, что по сценарию Клеопатра родила сына (на самом деле - дочь)- усиливается драматизм момента, а боевые слоны в Индии были с башенками (первым это сделал Пирр несколькими десятками лет позже)- красиво. Ну а где любимая жена Александра - Барсина? Где горем из 300 наложниц?

В данном случае - это фантазия, основанная на исторических событиях и личности Македонского.


В том и дело, что основана не на личности Александра. Учитесь аргументировать свое мнение не пустыми фразами и агрессивным диалогом, а фактами.

Ибо история - это история, а искусство - это искусство.


Это максимализм. Жизнь намного многогранней...

Мы пришли смотреть фильм Стоуна.


А мы пошли смотреть исторический фильм про Александра

Поэтому не стоит дальше дискутировать.

Книги про Алекса мы тоже читали. Причем хроники, а не бульварные романы.


Отлично! Тогда несколько цитат из Арриана, что бы объяснить данный сюжет, желательно назв., изд.,стр. Меньше эмоций, больше фактов!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Polina 2 апреля 2015, 12:51
Смотреть стоит !

Красивые женщины, сильные мужчины - хотя бы ради этого ...

Ну и сюжет развивается достаточно динамично( хотя не без мелодрамы конечно - это специально для женской части)

Так что - смотрите .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
natka 2 апреля 2015, 12:51
Впечатления от просмотренного не очень. долго и нудно. Смотреть устала. Троя на много лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Keeper 2 апреля 2015, 12:51
От этого фильма я лично ждал чего-то грандиозного. Как минимум масштабных батальных сцен и много пафоса. Но, как на зло, ни того, ни другого не было. Сплошные взаимоотношения героя с отцом, матерью, армией и его ... возлюбленным. Весь фильм все много базарят, плачут, обнимаются, а потом нам сообщают, что Александр-то уже завоевал полмира. И возникает вопрос: А где!? Вроде на проспал пол сеанса, а самого процесса завоевания все равно не видел. Мне кажется, что подобный фильм стоило делать о завоевании мира, а не о взаимоотношениях героя. Та же "Троя" кажется мне эталоном исторического блокбастера по сравнению с этим вот чем-то. Выходя с сеанса, я в основном слышал: "Редкостное г...о" и "Верните деньги" :)

В следующий раз буду внимательнее и в большем количестве читать рецензии. А тем, кому нравятся такие фильмы, как "Гладиатор" и "Троя", рекомендую воздержаться от просмотра, поскольку в этом фильме нет ни грамма того, что вы любите в указанных фильмах.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
natka 2 апреля 2015, 12:51
Абсолютно согласна.Ничего грандиозного.Не смотря на то, что "Трою" ругали за искажение истории ( битва за Трою длилась 10 лет), но масшатабность и грандиозность "Трои" во многом превышает " Александра". Великолепно раскрыты все герои ( Гектор, Ахил, Брисииида и т.д.)настолько многогранно, а главное нескомкано ( уж если это любовь-это любовь, если честь-честь, любовь к родине, ненависть, трусость и т.д.). Чего нельзя сказать о персонажах "Александра". И само завоевание мира показано в промежутке 15-20 минут из 2 часов показа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jhon14 2 апреля 2015, 12:51
Улица



это фильм про личность, которая к Александру не имеет никакого отношения, кроме странных совпадений некоторых имен.

ВСе персонажи вымышленные, любое совпадение - случайность.




Тогда фильм действительно можно смотреть, вот нестолько фрагментиков :

1) Маленький Алекс (не Македонский) лежит на материнском ложе и ждет родительской любви. Но красивая полусумашедшая мать подсовывает мальчёнке живые игрушки - ядовитых змей... Далее в спальню врывается пьяный отец и пытается силой овладеть матерью. Ругань и фрагменты из боевой кама-сутры . «Нет, когда я вырасту, я так жить не буду!»- думает маленький Алекс (не Македонский).

2) Юный Алекс (не Македонский) с отцом в пещере, где отец учит его жизни. «И на последок, сынок, опасайся больше всего в жизни - женщин – это суки, которые тебя предадут первыми. Бойся их!». Юный Алекс (не Македонский) и так их боится с детства.

3) Свадебная пирушка во дворце (не македонского) царя, где в углу на столе что-то делают с молодым пареньком. «Нет! Не надо!»- кричит он. «А может так и надо?»-задумывается Алекс (не Македонский).

4) Смертельно раненый отец лежит, истекая кровью, кругом паника, и только мать Алекса с ухмылкой самки богомола, хладнокровно наблюдает за испускающим дух телом самца . «Мама! Зачем ты это сделала?!!»- кричит Алекс (не Македонский). Ответ - смотри 2)

5) Алекс после пыльной битвы, в Вавилоне, в гореме Дария III хочет расслабиться. Выбора у Алекса почти нет (девушек просто не пустили бы на кастинг), но есть один яркий цветок – персидский красавчик. Алекс (не Македонский) делает свой выбор…



peacefrog



Те, кто пришел смотреть ист.фильм про Александра - просто ошиблись фильмом. Всё что я могу сделать - это выразить этим людям искренние соболезнования от лица тех, кто пришел смотреть фильм Оливера Стоуна(((




Благодарим за моральную поддержку.



Для начала я не понял причем тут КЛЕОПАТРА




Клеопатра - дочь Аттала. У Филиппа было много жен, но законная жена была одна Олимпиада (не македонянка) . И вот на старости лет Филипп влюбился в шестнадцатилетнюю Клеопатру (македонянку), да так сильно, что официально на ней женился. В фильме есть фрагмент этой свадьбы, где дядя Клеопатры поднял чашу за будущих законных детей, наследников престола, чем и вызвал ярость Александра.

А закололи Филиппа на свадьбе его дочери Клеопатры и эпирского царя ( по моему, брата Олимпиады, - Филипп был еще и гениальным дипломатом). Кто там в фильме сидел с маленьким ребенком на руках, когда убивали Филиппа, я не расслышал, хотя должна быть Клеопатра, но это уже не так важно, т.к. мы закончили дискуссию с главным для меня выводом – фильм не исторический.





Может быть, через пол года обсудим другого Александра, Александра Великого – по слухам (не подтвержденным) новый фильм, середина 2005г. Все.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Anonim 2 апреля 2015, 12:51
Фильм - кавно



Вывод по фильму: Александр Македонский и его сподвижники были педерастами
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
11 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ ПОТРЯСНЫЙ!!! СОВЕТУЮ ОЧЕНЬ СХОДИТЬ НА ЭТОМ ФИЛЬМ. РЕДКО, ОЧЕНЬ РЕДКО ДЕЛАЮТ ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ, КРАСОЧНЫЕ ФИЛЬМЫ.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jhon14 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog



Только 16-летнюю дочь Аттала эвали не Клеопатрой, а ЭВРИДИКОЙ


Ценю Ваше упорство, но не поленитесь набрать поиск в инете по словам Филипп и Клеопатра... Если будете смотреть по Филипп и Эвридика, то на двух первых страницах найдете ссылки - рецензии на этот фильм, где сказано, что Эвридика - это один из многочисленных ляпов. Ну уж вот такой у сценариста был оксфордский историк-консультант...



только Аттала, ее отца, там почему-то зовут дядей





Потому, что отец Клеопатры был уже в царстве Аида, а дядя был ее опекуном.



Улица



Прочитал сегодня классный отзыв на этот отстой. ИХМО, одна из лучших рецензий:



16 | Гневная филиппика | Геннадий

Почему все решили, что О. Стоуну под силу снять масштабный исторический фильм? Когда это Стоун создавал что-либо историческое? У него прекрасно получалось снимать картины только о том, о чём в чём он лично хорошо разбирается: о прирождённых убийцах, об американской армии во Вьетнаме (что в принципе одно и то же). Но, взявшись за гигантский пеплум, он взвалил на себя непосильную ношу. В итоге у него получилась какая-то химера, грубо сшитая белыми нитками исторических ошибок. Так, на Клит спас жизнь Александру не в битве при Гавгамеллах, а в битве при Гранике. Семья Дария была пленена Александром после битвы при Иссе, а не после битвы при Гавгамеллах, и т. д. Возражения о том, что, мол, режиссёр может сам трактовать события, в соответствии со своим творческим замыслом не принимаются. В данном случае речь идёт не об экранизации романа или мифа. Здесь в основу положена реальная, подчёркиваю, РЕАЛЬНАЯ история. Александр Великий это действительно существовавший человек, история его походов довольно хорошо изучена и не может трактоваться вольно. Это как если бы в фильме о Второй мировой войне Гитлер бы погибал, скажем, в результате антифашистского христианско-демократического восстания, а Рейхстаг штурмовала бы американская армия. Нелепость! Но, боюсь, скоро Голливуд осчастливит нас именно такой трактовкой истории. Продолжим тему исторической неправды, которой полнится фильм. Стоун, ставя в качестве отправной точки сюжета миф об Эдипе, почему-то преподносит его в современной трактовке Фрейда в виде сложного комплекса материнских, отцовских и сыновних отношений. Стоуну невдомёк, что в древности такого понятия как эдипов комплекс не было, а миф об Эдипе воспринимался совсем по-другому. Это была история о борьбе с судьбой. Кстати, вопрос о том, способен ли человек бросить вызов богам и изменить свою судьбу был центральным в древнегреческой драматургии и вообще в античности воспринимался в качестве основного жизненного вопроса. Александр преподнесён в качестве героя, погруженного в самоанализ. Но, клянусь Гераклом, рефлексия, самоанализ, как социально-психологическое явление появилось относительно недавно, примерно в середине XIX столетия. Стоуновский Александр – типичный представитель современной западной молодёжи, измученный комплексами, неврозами, раздавленный чрезмерной опекой родителей, ищет своё место в жизни. Такое ощущение, что перед нами герой типичного психологического фильма о проблемах современной нью-йоркской семьи, совершенно случайно облачившийся в тунику, наверное, по случаю хэллоуина. Мы видим образ современного западного интеллектуала. Он, спесивый, трусливый, мстительный, вечно неуверенный в себе. И это Александр Великий?!!!! Как говорил Станиславский, – не верю!!!! А между тем из исторических источников известно, что Александр Великий обладал цельным характером, он не знал ни страха, ни сомнений, ни жалости. Это был свирепый, яростный, харизматический человек. Он был великим завоевателем, и его главной страстью являлась, как ни странно война. Да, да, именно война, а вовсе не любовь. Поразительно, что мелодраматическая линия в фильме занимает так много места, практически поглощая всё действие. Но исторический Александр это не герой-любовник. И мы его помним за подвиги не на любовном ложе а на поле брани. Хотя возможно, режиссёр так болезненно концентрируется на гомосексуальных отношениях Александра и Гефестиона в угоду американской левой либеральной общественности, которая яростно борется за права сексуальных меньшинств и разрешение браков для лесбиянок и лесбиянов. В общем, не фильм, а буйство политкорректности. Но вот только, причём здесь Александр Македонский? Стоун умудрился представить блистательный поход в виде скучнейшей чреды скандалов, мелких семейный дрязг и истерик. Даже немного зная историю, можно было ожидать, что фильм об Александре Македонском будет настоящим «боевиком», калейдоскопом батальных сцен и невероятных приключений. А в реальности мы имеем занудный фильм про зануд. Это примерно как если бы в фильме «Терминатор» робот-убийца разбил всего бы пару носов, а потом бродил бы туда-сюда и размышлял, в кого он больше влюблён, в Сару Конер, в её сынишку или в модель Т-1000. Почему только две битвы? Почему только две коротенькие битвы из десятков сражений схваток, столкновений, коими был богат настоящий поход исторического Александра. Где осады и штурмы городов, где гордиев узел, где пылающий Персеполь, где буйство греческих гетер, где знаменитая Таис Афинская? Что, не политкорректно показывать на экране прекрасную куртизанку? Что, Стоун боится обвинений в пропаганде консервативной гетеросексуальности? Почему так убого показан Вавилон. Хотелось бы взглянуть на вавилонскую башню не издалека, а поближе, и с разных ракурсов. Хорошо бы Александрийский маяк изобразить не в виде примитивной мультяшной картинки, а во всём его величии, да так, что бы был эффект «присутствия». Но нет, вместо всего этого Стоун нам навязчиво подсовывает размазанную туш на глазах Гефестиона. О. Стоун снял такой слабый фильм, что критиковать можно бесконечно. А потому заканчиваю свою гневную филиппику. Несколько слов о подборе актёров: всё неудачно кроме В. Килмера. Он великолепно сыграл Филиппа. Роксана, которая, согласно историческим сведениям, являлась Бактрийской принцессой, стала афроамериканкой. Причём актриса удивительно похожа на Кондолизу Райс. К слову, древняя Бактрия, это примерно там же, где современный Афганистан. Но ведь для услады левой либеральной американской общественности, можно и афганку превратить в негритянку, не так ли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Regul 2 апреля 2015, 12:51
08/12/2004 в 08:13:07 Улица написал(а):
Может быть именно это и вызвало озлобление гомофобов - слишком всё красиво как-то, типа посмотришь и мысли приходят: а не пора ли самому сменить ориентацию.



Это кому это такие мысли приходят...? Чего красивого-то? НЕприятно как-то. Бе-е.




Про фильм повторяться не буду, уже писала подробное мнение на нескольких сайтах. В кратце во время сеанса преобладало чувство невыносимой скуки и недоумения от ощущений недоделанности, какой-то незавершенности отдельных сцен и всего фильма в целом.

Ну не надо только думать, что любовные переживания и метания двух мужчин вот так по умолчанию всем неприятно и не стоит показывать ето в кино. Оставив в стороне историии гомолюбви на екране, оправданные изначальным материалом, но просто как обычный созерцатель могу сказать, что для меня "бу-е" применимо скорее к личному неприятию милующихся актеров (в характере естественно), чем к гендерному вопросу и мне очень нравится сам факт любви двух мужчин на екране, при остальных благоприятных слагающих. Как то интересный сюжет, хорошая игра, оправданность сцен и т.п. Могу заверить, что я знаю много девушек, которые тоже относятся более, чем положительно к подобному явлению. Ето очень красиво, когда тебе симпатичны сами люди. ИМХО. в Алехандре любовная линия была недоразвита и нерешительна. Много намеков, но так осталось непонятно, кто же для императора был Гефестион. Вернее я знаю, но в фильме ето размазалось и замялось...Похлопывания по спине через кадр смотрелись жалко...:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Max 2 апреля 2015, 12:51
Ну, что мужики на фильм ругаются, это понятно. Каждый считает себя натуралом и боится признаться, что не натуралы ничуть не хуже, а иногда и лучше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Max 2 апреля 2015, 12:51
Типичный мужик всегда хочет похвастаться, какой он мужик и как бабы от него тащатся, да только это ведь фантазии, а на самом деле даже собственную жену не в состоянии удовлетворить. Более половины браков распадаются - вот потом эти мужики и плюются...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
17/12/2004 в 13:49:31 vera написал(а):
ведь нет ни одного документального исторического подтвержения однополой любви Македонского.


А какие документальные подтверждения вам требуются?

Фотографии? )))

Акты мед. экспертизы??? )))

Подписанные у прокурора (прокуратора?)) заявления потерпевшего Багоаса? ))))))

Чем вас свидетельства историков не устраивают?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Искандер 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Матвей, 09/03/2006 - 08:55:52):Пусть Александр был бисексуалом,да на здоровье.Это было НОРМОЙ.Это потом

появились ханжеские понятия,что это плохо.Это было нормой.И режиссёр это

показал.Он показал нам тонко чувствующего Александра,одинокого

человека.Особенно после смерти Гефестиона.И великого Александра

покоряющего племена.И всё это в одном человеке.

Золотые слова.

Народ оценивает этот фильм с точки зрения современной морали, и в этом вся ошибка. Фильм очень хороший, а главное достоверный, а не попсовый.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Патрик Стар 7 ноября 2021, 17:40
Оценка
А счас бы этот фильм, с современной западной повесткой, на Ура б зашел.
7 ноября 2021, 17:40 Ответить
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Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
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