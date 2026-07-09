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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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Чей это сын?
4.9
Чей это сын?
, 2026
Ebn Meen Feehom
Египет / комедия
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0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.9
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Лейла Элви
Magda
Байуми Фуад
Roshdy
Ahmed Essam El Sayed
Magda's Son
Rania Youssef
Nevin
Shaimaa Saif
Aseel
Dina Mohsen
Samia
Хала Факхер
Neamat
Unscripted
Dalia El Omary
Entsar
Zaina Mansour
Карим Афифи
Сценарист
Loay Elsayed
Композитор
Khaled Al Kammar
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Египет
Год выпуска
2026
Премьера в мире
9 июля 2026
Дата выхода
9 июля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$177 354
Производство
Dubai Studios, Shift Studios, Vox Studios
Другие названия
Ebn Meen Feehom, Whose Son Is It?
Еще
Рейтинг фильма
4.9
Оцените
15
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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