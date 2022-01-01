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Александр
Александр, 2004: актеры и роли
Alexander
Александр
2004 / США / Германия / Франция
6.9
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Александр, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Оливер Стоун
Oliver Stone
В ролях
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Вэл Килмер
Val Kilmer
Энтони Хопкинс
Anthony Hopkins
Джаред Лето
Jared Leto
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Гэри Стретч
Gary Stretch
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Нил Джексон
Тоби Кеббелл
Toby Kebbell
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