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Фильмография
Нил Джексон
Neil Jackson
Киноафиша
Персоны
Нил Джексон
Нил Джексон
Neil Jackson
Дата рождения
5 марта 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.2
В поле зрения
(2011)
8.1
Белый воротничок
(2009)
7.9
Древние
(2013)
Фильмография Нил Джексон
7.1
Старгерл
боевик, фантастика
2020, США
3.9
5 галактик
5 Galaxies
фантастика, боевик
2019, США / Германия
7.2
Амнезия
криминал, триллер
2017, США
6.8
Свет и тень
драма, мистика, мини-сериал
2013, Великобритания
7.4
Сонная Лощина
драма, детектив, мистика
2013, США
7.9
Древние
драма, мелодрама, мистика
2013, США
8.3
В поле зрения
боевик, криминал, фантастика
2011, США
7.6
Вверх и вниз по лестнице
драма
2010, Великобритания
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