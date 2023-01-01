Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хозяин морей: На краю Земли Хозяин морей: На краю Земли
Киноафиша Фильмы Хозяин морей: На краю Земли Фильмы похожие на Хозяин морей: На краю Земли
Master and Commander: The Far Side of the World Хозяин морей: На краю Земли 2003 / США
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Хозяин морей: На краю Земли

Вся информация о фильме
И грянул шторм
И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.0
Путь домой
Путь домой
драма 2010, США
7.0
Робин Гуд
Робин Гуд
боевик, драма 2010, США
7.0
Хороший год
Хороший год
драма, мелодрама, комедия 2006, США
7.0
Апокалипсис
Апокалипсис
боевик, приключения, драма 2006, США
8.0
Письма с Иводзимы
Письма с Иводзимы
драма, военный 2006, США
6.0
Царство небесное
Царство небесное
мелодрама, военный, драма 2005, Испания / США
7.0
Нокдаун
Нокдаун
мелодрама, драма 2005, США
7.0
Последний самурай
Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма 2003, США
7.0
Мы были солдатами
Мы были солдатами
военный, драма, исторический 2002, США / Германия
7.0
Черный Ястреб
Черный Ястреб
военный, боевик, драма, исторический 2001, США
7.0
Перл Харбор
Перл Харбор
боевик, военный, мелодрама 2001, США
6.0
Патриот
Патриот
драма, военный, боевик 2000, Германия / США
7.0
Враг у ворот
Враг у ворот
триллер, исторический, военный, драма 2000, США / Германия / Великобритания / Ирландия
8.0
Тонкая красная линия
Тонкая красная линия
военный, драма 1998, США
7.0
Последний из Могикан
Последний из Могикан
приключения, мелодрама, военный 1992, США
8.0
Пикник у Висячей скалы
Пикник у Висячей скалы
драма 1975, Австралия
7.0
Бесстрашный
Бесстрашный
драма 1993, США
7.0
Мстители
Мстители
боевик 2012, США
8.0
Кровавая клятва
Кровавая клятва
драма, военный 1991, Австралия
6.0
Общество мертвых поэтов
Общество мертвых поэтов
драма 1989, США
7.0
За пивом!
За пивом!
драма, военный 2022, США
8.0
Конец пути
Конец пути
военный 2017, Великобритания
6.0
Человек с железными кулаками
Человек с железными кулаками
боевик 2012, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше