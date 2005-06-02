Джеймс Брэддок – боксер-тяжеловес, который подавал большие надежды, но так и не смог стать чемпионом. Теперь против него играет и его возраст, и начавшаяся Великая депрессия, из-за которой спортсмену приходится зарабатывать на жизнь разнорабочим в порту. Брэддок все еще лелеет надежду вернуться на ринг, и однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту он заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира...
Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту он заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. К всеобщему изумлению, Брэддок побеждает уже в третьем раунде. Несмотря на то, что он весит меньше своих соперников и к тому же страдает от многочисленных травм, Джим продолжает драться и выигрывать. Апофеозом же его спортивной карьеры становится поединок с чемпионом мира Максом Баэром, убившим на ринге двух человек.
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