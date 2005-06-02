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Постер фильма Нокдаун
7.6
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7.6

Нокдаун

, 2005
Cinderella Man
США / мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Нокдаун
7.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Джеймс Брэддок – боксер-тяжеловес, который подавал большие надежды, но так и не смог стать чемпионом. Теперь против него играет и его возраст, и начавшаяся Великая депрессия, из-за которой спортсмену приходится зарабатывать на жизнь разнорабочим в порту. Брэддок все еще лелеет надежду вернуться на ринг, и однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту он заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира...

  • Оригинальное название фильма можно перевести как «Мужчина-золушка». Это прозвище реального Джеймса Брэддока, которое он получил после того, как смог стать чемпионом мира по боксу в тяжелом весе после длинной серии поражений.
  • Во время одной из тренировок Рассел Кроу вывихнул плечо. Из-за этого пришлось отложить съемки на два месяца.
  • Многие из показанных соперников Рассела Кроу были профессиональными боксерами. Для максимального реализма их попросили останавливать свои удары настолько близко к телу актера, насколько это было возможно. Периодически Кроу хорошенько доставалось. Помимо синяков и гематом, он получил сотрясение мозга и остался без нескольких зубов.
  • Слабые кассовые сборы картины стали причиной уникальной акции: некоторые кинотеатры пообещал возвращать деньги за билет тем, кому фильм не понравится.
  • На роль Джимми претендовали Клайв Оуэн, Мэтт Дэймон, Билли Боб Торнтон и Марк Уолберг.
  • Для роли в фильме Рассел Кроу похудел на 22 кг.

Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту он заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. К всеобщему изумлению, Брэддок побеждает уже в третьем раунде. Несмотря на то, что он весит меньше своих соперников и к тому же страдает от многочисленных травм, Джим продолжает драться и выигрывать. Апофеозом же его спортивной карьеры становится поединок с чемпионом мира Максом Баэром, убившим на ринге двух человек.

В ролях

Рассел Кроу
Рассел Кроу
Jim Braddock
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
Мэй Брэддок
Коннор Прайс
Коннор Прайс
Jay Braddock
Ник Смит
Ник Смит
Мэттью Дж. Тэйлор
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Joe Gould
Брюс МакГилл
Брюс МакГилл
Jimmy Johnston
Крэйг Бирко
Max Baer
Бойд Бэнкс
Пэдди Консидайн
Пэдди Консидайн
Mike Wilson
Даррин Браун
Рон Канада
Режиссер Рон Ховард
Сценарист Акива Голдсман, Cliff Hollingsworth
Композитор Томас Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 8 сентября 2005
Премьера в мире 2 июня 2005
Дата выхода
29 августа 2005 Россия Каскад 16+
25 сентября 2005 Австралия
29 августа 2005 Беларусь
1 июля 2005 Великобритания
8 сентября 2005 Германия
13 октября 2005 Греция
16 сентября 2005 Ирландия
9 сентября 2005 Испания
9 сентября 2005 Италия
29 августа 2005 Казахстан
3 июня 2005 Канада
16 сентября 2005 Литва
15 сентября 2005 Нидерланды
16 сентября 2005 Норвегия
8 сентября 2005 Португалия
2 июня 2005 Румыния 18
2 июня 2005 США
29 августа 2005 Украина
14 сентября 2005 Франция
15 сентября 2005 Южная Корея All
MPAA PG-13
Бюджет $88 000 000
Сборы в мире $108 539 911
Производство Universal Pictures, Miramax, Imagine Entertainment
Другие названия
Cinderella Man, El luchador, Нокдаун, A Luta pela Esperança, A remény bajnoka, Cerība uzvarai, Cinderella Man - Una ragione per lottare, Cinderella Man: Legenda o bojevniku, Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar, Człowiek ringu, Das Comeback, De l'ombre à la lumière, Druhá šanca, Külkedisi Adam, Mees, kes tõusis jalule, Pakilęs iš pelenų, Renăscut din cenușă, Těžká váha, Võ Sĩ Quyền Anh, Бајка о боксеру, Късметлията, رجل سندريلا, सिंडरेला मैन, シンデレラマン, 最後一擊, 铁拳男人, Czlowiek ringu, El hombre que no se dejó tumbar, Nokdaun, Una ragione per lottare, วีรบุรุษสังเวียนเกียรติยศ, Das Comeback - Für eine zweite Chance ist es nie zu spät, 击动深情, 最后一击, 신데렐라 맨, На імя Папялушка, 신데렐라맨

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Обновлено 15 марта 2021
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саундтрек фильма Нокдаун

Наша рецензия

Фильм, название которого должно переводиться как «Человек по прозвищу Золушка» (или «Мужчина по имени Золушка», или даже – чем черт не шутит – как «Человек-Золушка»: были же ведь, к примеру, «Человек-Паук» и «Человек-Волк»…), основан на реальной истории боксера Джеймса Брэддока, ставшего на какое-то время иконой американского массового сознания. Рон Хауэрд избрал себе для киноанатомирования самый характерный в известном отношении эпизод жизни Брэддока – 1929–1934 годы, когда, будучи серией…

Отзывы о фильме

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