Потерпев несколько поражений кряду, подававший надежды боксер-тяжеловес Джим Брэддок вынужден бросить спорт. Во времена Великой депрессии Брэддок берется за любую работу, чтобы прокормить свою жену Мэй и детей. При этом он все еще надеется вернуться на ринг. И однажды ему предоставляется такой шанс. В последнюю минуту он заменяет другого боксера и выходит на поединок с претендентом на титул чемпиона мира. К всеобщему изумлению, Брэддок побеждает уже в третьем раунде. Несмотря на то, что он весит меньше своих соперников и к тому же страдает от многочисленных травм, Джим продолжает драться и выигрывать. Апофеозом же его спортивной карьеры становится поединок с чемпионом мира Максом Баэром, убившим на ринге двух человек.