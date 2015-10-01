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Отцы и дочери Отцы и дочери
Киноафиша Фильмы Отцы и дочери
Fathers and Daughters

Отцы и дочери, 2015

2015 / США / Италия
7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Итальянский режиссёр Габриэле Муччино уже давно прославился за пределами своей родины и стал успешным в Голливуде. Его творчеству принадлежат такие ленты, как «В погоне за счастьем» и «Семь жизней», кстати, обе с Уиллом Смитом в главной роли. В его новой картине Смит не снимается, однако там и без того самый что ни на есть звёздный состав. Главную роль исполнил обладатель «Оскара» Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»). Также в фильме снялись Аманда Сейфрид («Отверженные», «Время»), Аарон Пол («Три девятки», сериал «Во все тяжкие»), Диана Крюгер («Одержимость», «Бесславные ублюдки») и совсем ещё юная Куавенжаней Уоллис («Звери дикого Юга», «Энни»). А вот для сценариста Брэда Дэша фильм «Отцы и дочери» стал первым опытом работы в кино.

Это история, которая разворачивается в двух поколениях. Главным героем первой части является Джейк Дэвис. Он успешный писатель, который живёт прямо в сердце Нью-Йорка, однако  неожиданно в его жизнь врывается ужасная болезнь, и мужчине срочно необходимо длительное лечение. Его жена погибла, поэтому он не может оставить маленькую дочку, но в итоге приходится сделать тяжкий выбор. Вторая часть истории расскажет о повзрослевшей дочери Джейка, которая встречает парня. Он пытается сблизиться с Кэти, однако никто не научил её, как любить. Поэтому теперь ей придётся вспомнить тяжёлое прошлое, чтобы понять, как изменить будущее.

- Сценарий Брэда Дэша к фильму «Отцы и дочери» в 2012 году попал в «Черный список» лучших нереализованных проектов

- Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2015 года, за это время он сумел собрать в прокате 5 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона

- Саундтрек к ленте «Отцы и дочери» написал и исполнил Майкл Болтон

- До участия в проекте «Отцы и дочери» Рассел Кроу и Аманда Сейфрид уже работали на съемочной площадке в драме режиссера Тома Хупера «Отверженные» в 2012 году.

- Некоторые сцены с Расселом Кроу из фильма «Отцы и дочери» были отсняты в библиотеке школы «Shady Side Academy» в городе Питтсбург, штат Пенсильвания.

Кэти работает психологом в социальной службе. У нее есть всё для счастливой жизни – она молода, красива и любима. Но ее отношения с Кэмероном складываются трудно и мучительно. Она словно боится отдаться настоящему чувству, подменяя его многочисленными случайными связями. Причина ее страхов – в семейной трагедии. Детство Кэти было безоблачным и прекрасным. Но однажды оно закончилось – ее родители попали в автокатастрофу, мать погибла, а карьера отца, известного писателя, пошла наперекосяк…

7.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 9 марта 2017
Премьера онлайн 7 июня 2016
Премьера в мире 1 октября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Габриэле Муччино
Габриэле Муччино
В ролях
Аарон Пол
Аарон Пол
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Куавенжаней Уоллис
Куавенжаней Уоллис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Отцы и дочери 6 постеров
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Отцы и дочери
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Осенью 2015 года состоялась мировая премьера фильма «Отцы и дочери». Несмотря на очень звездный актерский состав и популярную тему отношений родителей и детей, до России кинолента дойдет только этой весной. «Отцы и дочери» рассказывают историю об успешном писателе Джейке Дэвисе (Рассел Кроу), который не справился с управлением автомобиля и потерял жену в автокатастрофе. Оставшись наедине со своей маленькой дочерью и чувством вины, он очень старается быть хорошим отцом,…
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Николай Таранцов 30 мая 2017, 13:51
Только любовь
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Фильм Габриэле Муччино «Отцы и дочери».
Фильм о взаимоотношениях, отца и дочери и параллельно о… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Отцы и дочери» покажут в киноцентре «Чайка» С 9 по 22 марта в киноцентре «Чайка» покажут психологическую драму итальянского режиссера Габриэле Муччино «Отцы и дочери». В картине рассказывается непростая история,
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3 марта 2017 02:12
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