Отцы и дочери, 2015

Итальянский режиссёр Габриэле Муччино уже давно прославился за пределами своей родины и стал успешным в Голливуде. Его творчеству принадлежат такие ленты, как «В погоне за счастьем» и «Семь жизней», кстати, обе с Уиллом Смитом в главной роли. В его новой картине Смит не снимается, однако там и без того самый что ни на есть звёздный состав. Главную роль исполнил обладатель «Оскара» Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»). Также в фильме снялись Аманда Сейфрид («Отверженные», «Время»), Аарон Пол («Три девятки», сериал «Во все тяжкие»), Диана Крюгер («Одержимость», «Бесславные ублюдки») и совсем ещё юная Куавенжаней Уоллис («Звери дикого Юга», «Энни»). А вот для сценариста Брэда Дэша фильм «Отцы и дочери» стал первым опытом работы в кино.
Это история, которая разворачивается в двух поколениях. Главным героем первой части является Джейк Дэвис. Он успешный писатель, который живёт прямо в сердце Нью-Йорка, однако неожиданно в его жизнь врывается ужасная болезнь, и мужчине срочно необходимо длительное лечение. Его жена погибла, поэтому он не может оставить маленькую дочку, но в итоге приходится сделать тяжкий выбор. Вторая часть истории расскажет о повзрослевшей дочери Джейка, которая встречает парня. Он пытается сблизиться с Кэти, однако никто не научил её, как любить. Поэтому теперь ей придётся вспомнить тяжёлое прошлое, чтобы понять, как изменить будущее.
- Сценарий Брэда Дэша к фильму «Отцы и дочери» в 2012 году попал в «Черный список» лучших нереализованных проектов
- Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2015 года, за это время он сумел собрать в прокате 5 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона
- Саундтрек к ленте «Отцы и дочери» написал и исполнил Майкл Болтон
- До участия в проекте «Отцы и дочери» Рассел Кроу и Аманда Сейфрид уже работали на съемочной площадке в драме режиссера Тома Хупера «Отверженные» в 2012 году.
- Некоторые сцены с Расселом Кроу из фильма «Отцы и дочери» были отсняты в библиотеке школы «Shady Side Academy» в городе Питтсбург, штат Пенсильвания.
Кэти работает психологом в социальной службе. У нее есть всё для счастливой жизни – она молода, красива и любима. Но ее отношения с Кэмероном складываются трудно и мучительно. Она словно боится отдаться настоящему чувству, подменяя его многочисленными случайными связями. Причина ее страхов – в семейной трагедии. Детство Кэти было безоблачным и прекрасным. Но однажды оно закончилось – ее родители попали в автокатастрофу, мать погибла, а карьера отца, известного писателя, пошла наперекосяк…
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Фильм Габриэле Муччино «Отцы и дочери».
Фильм о взаимоотношениях, отца и дочери и параллельно о… Читать дальше…