Отцы и дочери, 2015

Итальянский режиссёр Габриэле Муччино уже давно прославился за пределами своей родины и стал успешным в Голливуде. Его творчеству принадлежат такие ленты, как «В погоне за счастьем» и «Семь жизней», кстати, обе с Уиллом Смитом в главной роли. В его новой картине Смит не снимается, однако там и без того самый что ни на есть звёздный состав. Главную роль исполнил обладатель «Оскара» Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»). Также в фильме снялись Аманда Сейфрид («Отверженные», «Время»), Аарон Пол («Три девятки», сериал «Во все тяжкие»), Диана Крюгер («Одержимость», «Бесславные ублюдки») и совсем ещё юная Куавенжаней Уоллис («Звери дикого Юга», «Энни»). А вот для сценариста Брэда Дэша фильм «Отцы и дочери» стал первым опытом работы в кино.

Это история, которая разворачивается в двух поколениях. Главным героем первой части является Джейк Дэвис. Он успешный писатель, который живёт прямо в сердце Нью-Йорка, однако неожиданно в его жизнь врывается ужасная болезнь, и мужчине срочно необходимо длительное лечение. Его жена погибла, поэтому он не может оставить маленькую дочку, но в итоге приходится сделать тяжкий выбор. Вторая часть истории расскажет о повзрослевшей дочери Джейка, которая встречает парня. Он пытается сблизиться с Кэти, однако никто не научил её, как любить. Поэтому теперь ей придётся вспомнить тяжёлое прошлое, чтобы понять, как изменить будущее.