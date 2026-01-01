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Линдси Фонсека
Lyndsy Fonseca
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Линдси Фонсека
Линдси Фонсека
Lyndsy Fonseca
Дата рождения
7 января 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Окленд, Калифорния, США
Рост
165 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Биография Линдси Фонсеки
Родилась 7 января 1987 года. Окленд, Калифорния, США.
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Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
8.0
Пипец
(2009)
8.0
Агент Эмерсон
(2019)
Фильмография Линдси Фонсеки
7.1
Свободен 25-го
Single on the 25th
драма, мелодрама
2025, США / Канада
6.7
Рождественские краши
Holiday Crashers
комедия
2024, Канада
4.7
Девушка, которая не была мертва
The Girl Who Wasn't Dead
ужасы, триллер
2024, США
6.7
Волшебные лимонные дольки
The Magic of Lemon Drops
комедия, мелодрама
2024, Канада / США
6.7
Рождение легенд
Spinning Gold
биография, драма, музыка
2023, США
Смотреть трейлер
6.7
Где ты, Рождество?
Where Are You, Christmas?
фэнтези
2023, США
6.4
Тернер и Хуч
комедия, семейный
2021, США
7.8
911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал
2020, США
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Новости о Линдси Фонсеке
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